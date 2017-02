Gonzalo Mujica está en el centro de la escena política desde que anunció su decisión de dejar al Frente Amplio sin mayoría legislativa. Sabe que desde ese momento se convirtió en el “malo de la película” para los frenteamplistas y que muchos cuestionan su decisión ética de no renunciar a su banca.

Contra todo ello se subleva este legislador de 60 años que resolvió dar un portazo contra lo que considera “un manejo irregular de los bienes públicos” y un giro a la izquierda en el programa de la coalición de gobierno.

“No se si soy el malo de la película, pero no quiero herir a la gente frenteamplista y entiendo que puedo haber afectado o herido sentimientos. A ellos les pido disculpas, pero desde como veo la realidad, no puedo actuar de otra manera y uno debe obrar de acuerdo a lo que piensa”, señaló en una entrevista con LA REPÚBLICA.

Se lo nota enojado con la dirigencia que lo critica y contra ellos lanza sus dardos más filosos.

“Hay una mayoría que actúa como una patota, que impone posturas a través de la deslegitimación, por el lado del improperio, la acusación ética y una minoría temerosa, que arruga para no enfrentarla”, dice levantando el tono y remata: “La fuerza política es lo peor que tiene en este momento el Frente Amplio”.

Sin embargo, hay figuras que rescata por encima del resto, entre ellas destaca sin nombrarlo a Tabaré Vázquez.

“El gobierno es lo mejor del FA, el `Poder Ejecutivo en general, pero supedita su ritmo y sus planes políticos al respaldo de una bancada que está en una línea mayoritariamente equivocada y, que a la vez supedita sus decisiones a una fuerza política que está más atrasada que la bancada”.

“Es como esos barcos agarrados de una cadena que los ata a un bloque de cemento en el fondo del mar”, aclara.

También sobresale en su discurso la figura del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. “Él me declaró fuera de los cuadros orgánicos y no se lo echo en cara, porque creo que la solución que encontró es inteligente, pero tampoco Javier puede hacer lo que quiere. La mayor parte de las veces no puede hacer lo que quiere porque las fuerzas políticas le marcaron la cancha con las vicepresidencias. Los vice no son el equipo del presidente sinodelegados de los sectores políticos en la Presidencia. De ahí para adelante su capacidad de movimiento es muy estrecha

Miranda es de lo mejor del FA, pero está anclado a una bancada y una fuerza política que no lo dejan moverse”, recalcó.

Corrupción

La palabra corrupción aparece repetidas veces en su descargo contra el FA y la pregunta sale naturalmente.

¿Tiene pruebas?

“La convicción final la dará la justicia, pero estoy absolutamente convencido de que el manejo que se hizo de la plata del Fondes está en el borde del ilegal y tengo enormes sospechas de que haya habido corrupción.

Lo mismo que la Regasificadora, es un manejo turbio, pernicioso para el país, y tengo enormes sospechas de que haya habido corrupción. Por eso defendí las dos investigadoras”.

¿En algún momento pensó en renunciar a la banca?

Si, pensé entregar la banca y llegué a la conclusión que no la entregaba, porque la iban a usar para tapar todo.

Lo que más se le reprocha es su actitud ética de renunciar a una fuerza política que le dio los votos.

“¿Y los votantes votaron para que se encubrieran estas cosas? ¿Quién puede decir que representa la opinión de los frenteamplistas para decidir qué es lo que se puede investigar o no? Es un manejo arbitrario. ¿Y quien puede decir que los que me piden la banca interpretan la voluntad de los frenteamplistas? ¿Quieren hacer un plebiscito?

Tres definiciones

Novick

“!No creo que podamos llegar a un acuerdo. Encontré un punto en común que es su preocupación por contratar a Giuliani, el exalcalde de Nueva Yorck, por su política de tolerancia cero para enfrentar al crimen. Pero creo que primero Novick debe desarrollar su propuesta de país”.

Futuro político

“Si mi camino me lleva a un aislamiento total y no logro ninguna repercusión en el sistema político, me voy a tener que ir a mi casa.

Me pasé un año pensando si me callaba o si actuaba, la situación que tenía era muy cómoda, estaba entre los diez primeros diputados de Montevideo de la 609, tenía un trabajo parlamentario valorizado, claro que tenía la opción de callarme la boca y seguir colgado de esta lista poderosísima”.

Acuerdos políticos

“Voy a transitar este periodo tratando de ver si puedo encontrar afinidades para responder a este momento del país y allí buscaré los acuerdos, si no me voy para mi casa”.

Mujica puso condiciones para dar el voto 50 al FA

“Si el gobierno propone una Rendición de Cuentas acorde a las necesidades del país, yo voy a votar junto al FA”, aseguró Gonzalo Mujica a LA REPÚBLICA.

“No puedo votar una Rendición de Cuentas que sea desastrosa para el país, pero hay que hacer un esfuerzo para votarla. Lo segundo malo, sería que no haya Rendición de Cuentas, porque es obligar al Estado a repetir el gasto de modo irracional y dejar algunas políticas públicas desfinanciadas”, indicó.

¿Cuando se reunió con Miranda le dijo que puede dar el voto 50?

“Yo planteé dos condiciones.

No estoy dispuesto a votar más aumentos de impuestos. Ahora aparece en la prensa que quieren poner una imposición de los juegos de azar, habría que ver, eso no es un aumento de impuesto sino una capacidad no productiva que no tenía imposición fiscal. Si ponerle IVA a las apuestas y a los premios significa deducirlo de las apuestas y de los premios es una cosa, pero si a la apuesta se le agrega IVA, que tiene que pagar el apostador, es otra cosa.

Habrá que estudiarla, pero no se si produce lo que dicen que produce. En el impuesto a la herencia no estoy de acuerdo. No voy a votar impuestos al capital ni a la renta personal. El capital de este país está formado en un 95% por empresas pequeñas o medianas, solo el 5% son grandes. Cuando se aumenta el Irae se afecta a la clase media, si aumenta el IRPF se afecta a todos los trabajadores de clase media”.

¿Por qué está en contra de los impuestos al capital?

“¿En un momento en que salvamos la petisa de caer en recesión, vamos a desestimular la inversión productiva produciéndole menos ganancias al capital en este momento? Creo que es un error político, probablemente dentro de la izquierda sea incorrecto decir esto. Estas son las cosas que las minorías del FA no se atreven a decir, pero en el mano a mano me dicen que tengo razón”.

“Si la corrupción es de izquierda, yo me bajo por la derecha”

Gonzalo Mujica no cree posible su retorno al Frente amplio y muestra su profundo malestar con os sectores mayoritarios de la fuerza política.

Alejandro Sánchez pidió perdón en nombre del Frente Amplio a los afiliados por haber llevado su nombre en la lista

Yo creo que Lucía y Pepe no piensan igual que Sánchez porque nunca han dicho que estén arrepentidos de haberme llevado en la lista. Además creo que el Pacha Sanchez de lo único que puede pedirle perdón a la gente es por no haber votado que se investiguen probables casos de corrupción.

También dijo que Ud. subió por la izquierda y se bajó por la derecha.

“Si la corrupción es de izquierda me bajo por la derecha todos los días”

¿Sigue considerándose de izquierda?

“Soy mucho mas de izquierda que los lambetas del poder, que los corruptos, y los temerosos de izquierda”.

¿Con quiénes no tiene posibilidad de diálogo?

“Con Asamblea Popular, y con varios sectores del Frente que creen que el programa del FA debe ir hacia la izquierda”.

Escuchándolo pareciera que tiene posibilidades de sumarse a distintos sectores, pero nunca de volver al Frentre Amplio.

“Es probable que no, porque las mayorías del FA quieren conducir la fuerza hacia la izquierda yo no lo voy a aceptar, es un profundo error histórico.Si el FA no crea ámbitos para dialogar con los que no estamos de acuerdo con las mayorías internas, o no está dispuesto a discutir cuestiones programáticas hacia el centro, es muy difícil que haya una posibilidad”.