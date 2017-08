Compartir Tweet



Aun está fresco en nuestras retinas y en la memoria, aquel equipo que nos enamoró en Sudáfrica 2010, alcanzando un 4º puesto que no obteníamos desde el Mundial de México ‘70.

Nuestra principal avenida se vistió entonces de celeste, como hacía décadas no veíamos. En tanto a aquellos del ’70 ni fuimos a esperarlos al aeropuerto.

Nuestra juventud, ávida de ídolos, adoró a los Forlán, Lugano, Abreu, Suárez Cavani.

El Maestro Tabárez fue delineando un estilo y logró que no fuera fácil vencer a Uruguay.

La realidad

Lo cierto es que sin dejar de valorar lo logrado en su justa medida, sin pretender olvidar la alegría del 2010, convengamos en que tras nuestro triunfo sobre el equipo de Sudáfrica, anfitrión del torneo, el fixture marcó un camino accesible a semifinales al no cruzarnos con ningún equipo europeo.

Convengamos que además el destino estuvo de nuestro lado, en ocasión del partido con Ghana en que Suárez a modo de un golero sacó una pelota de gol en la línea, provocando un penal que luego el jugador ghanés marró. Y luego la locura, el éxtasis con la “picada” del Loco que enloqució a todos.

Ya luego en semis, contra los europeos, la realidad nos golpeó.

De todos modos, estábamos vivos, el mundo miraba nuevamente a Uruguay entre los mejores.

Posteriormente, conquistamos a la niña bonita. La 15ª Copa de América. Esa sí, sin discusiones y con claridad.

El paso del tiempo fue eliminando a los Lugano, “Ruso” Pérez, Forlán, Abreu.

Ya nos encontramos nuevamente en camino hacia el Mundial 2018.

Varios sobreviven de aquel equipo como por ej. los “Intocables” Musiera, Godín, Cáceres, Suárez y Cavani. En tanto otros han mermado su rendimiento en forma considerable como Maxi Pereira, “Palito” y Arévalo, como también los “nuevos” como “Cebolla”, “Tata” y Sánchez.

El recambio y el volumen de juego

Según se desprende el Maestro Tabárez, se ha procesado el recambio. No compartimos esa posición, sino que creemos que simplemente se sustituyó a quienes ya no están. Hay varios, entre algunos que citábamos líneas arriba, que no justifican su titularidad y otros ni siquiera su convocatoria.

Hay quienes que piden una oportunidad “a gritos” como Rodrigo Aguirre y Cauteruccio.

Pero lo criticable por muchos, cada vez más, es ver que Uruguay no hace 3 pases seguidos. No hay paredes, pelotas al vacío. No hay jugadas elaboradas y no hay tenencia de pelota (nunca la hubo). Hoy por hoy somos el equipo que tiene menos posesión de América. Incluso Bolivia de local juega mejor que nosotros. Lo mismo ocurre con Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, Brasil y Chile.

Nos dirán cómo estamos en la posición que tenemos.

Sin dudas es por la calidad de jugadores, que pese a un juego totalmente vertical, logran igual vencer a las defensas adversarias. No olvidemos que tenemos a dos de los mejores delanteros del mundo como lo son Suárez y Cavani.

Pero no se los explota en su máxima expresión. Hubo partidos en que Cavani tuvo que “volantear” porque no le llegaba el balón.

¿Qué nos pasa?

¿Será que el Maestro con el paso de los años ya no tiene la ascendencia necesaria para imponer un estilo a jugadores en su mayoría ya consagrados a nivel personal?

Si así fuera, tendría que dar un paso al costado.

Hoy por hoy nos encontramos en la tercera posición en estas Eliminatorias compartida con Chile al cual superamos por mejor saldo de goles (aun resta por verse si los trasandinos pierden esos 3 puntos que le reclama Bolivia) con lo que en tal caso quedaríamos en esa ubicación sin depender de los goles.

Sin embargo el fixture que nos resta, no es de los mejores. Haciendo excepción del partido ante Bolivia en el Centenario en la última fecha (el que todos dan como ganado, pero recordemos que ya Bolivia nos dejó fuera de un Mundial), los otros dos son de visitantes (ante Paraguay y Venezuela) y el próximo, como ya mencionamos, con Argentina en el Estadio.

Tabárez debe trabajar sobre el sector derecho de la defensa, ya que Maxi ya no marca ni se proyecta con criterio, en tanto Coates se ve lento cuando tiene que cubrir grandes áreas del terreno. En el medio deben elevar su rendimiento Arévalo Ríos, Sánchez y el Cebolla. En tanto Vecino mejorado su accionar considerablemente. Sería deseable que Cáceres llegue en forma al encuentro ante los albicelestes, por todo lo que implica su presencia, tanto por fútbol como por personalidad.

Y hora, aparece el talón de Aquiles: falta “el Forlán” en este equipo. No hay quien habilite a los brillantes Suárez y Cavani. Entendemos que si esa dupla delantera es bien habilitada, pocas defensas podrían “bancarla”.

Pese a todo, confiamos en que podamos revertir el bajo momento futbolístico y así clasificar en forma directa. El técnico y los jugadores tienen la palabra.