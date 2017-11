Por: Andrés Irazoqui, Humorista

La noticia de que la justicia había dejado en libertad al temido delincuente “El Betito” elevó el indignómetro social a uno de los picos más altos. Hasta hace poco vivíamos pendientes de los meteorólogos, era uno de los espectáculos de moda que nos generaba indignación. Estábamos expectantes al color de alerta para criticar al otro día si había sucedido algo, y así decir que eran lacras que traían la desgracia; o si no había sucedido nada que eran ineptos que siempre erraban, peor que las empresas encuestadoras.

Ahora la moda es el indignómetro, miramos la crónica roja en los noticieros y después vamos a las redes sociales a ver para qué lado apunta el indignómetro y allí empezamos a vomitar nuestra ira. Aclaremos que, generalmente, el estado de cólera que nos hace diseminar odio y resentimiento no tiene mucho que ver con el hecho en sí del que estamos opinando, sino que éste es una mera excusa para desahogar el veneno que llevamos dentro por diferentes motivos y circunstancias de la vida.

“El Betito”, un delincuente catalogado por la Policía como de alto riesgo, fue detenido luego de un confuso tiroteo con los agentes del orden, y posteriormente dejado en libertad. La indignación trepó por las nubes, la gente clamaba por sangre, cadena perpetua para los “chorros”. Son un llamado de atención lo de estas sociedades que se transforman en draculeanas, vampirezcas, ven sangre y gritan de indignación clamando porque se haga derramar más sangre, entendiendo ellos que de eso trata la justicia.

Siempre hay quien saca rédito de estas situaciones. Apenas a modo de ejemplo, días atrás “El Observador” venía con un encarte, en papel satinado, destinado a hablar de la inseguridad, el que era auspiciado por empresas del rubro seguridad. Es sólo un ejemplo entre tantos, pero es la muestra clara de que detrás de toda movida que hacen, con maquillaje de periodismo libre e independiente, hay otros intereses en juego detrás.

Cuando veo ese tipo de movimientos, las reacciones de ira y odio en la gente llegando al paroxismo de embanderarse con consignas que nos retrotraen a la edad media, sin detenerse jamás un instante a reflexionar e ir a la raíz estructural de esas problemáticas, me invade la nostalgia de tiempo pasado, debo reconocerlo. Siento nostalgia de mis días de gloria trabajando en el circo.

Trabajé en el circo más grande de todos los circos: “Circo Gorilín”. Yo hacía de enano malabarista, mi nombre artístico era el “Enano Moralista”. Toda la gente quedaba fascinada viendo mi exhibición. El momento cumbre del espectáculo era mi show de magia e ilusionismo. Subiéndome a lo más alto del circo todos contemplaban estupefactos cómo del cuerpo del “Enano Moralista”, mientras hacía malabares, brotaba el “Enano Fascista”, alter ego del “Moralista”.

Luego de una profunda ovación, y cuando el público aplaudía de pie durante varios minutos el “Enano Fascista” volvía a introducirse dentro del “Enano Moralista”.

-¡Otra, otra, otra! -Aclamaba la gente con fervor.

Y yo, el “Enano Moralista”, volvía a ejecutar aquel fantástico truco una vez más, o dos, incluso tres, según el ánimo de los espectadores.

Hasta hoy conservo orgulloso y con un dejo de melancolía el secreto de tan magnífico truco de magia circense. Es que el famoso “Circo Gorilín”, aunque muchos creen que tiene un estilo artístico perimido, permanece perenne en el corazón de la numerosa familia Gorilín.

“El Betito” nos concedió una entrevista en exclusiva, fuimos el único medio con quien aceptó dialogar:

-Buenas tardes, Betito, gracias por la amabilidad de recibirnos. ¿Cómo anda? ¿Cómo lo lleva esa vida delictiva?

-Y, acá andamos, tirando.

-Otra vez enredado en problemas…

-Sí, pero esta vez no tuve nada que ver, por eso me dejaron libre.

-¿No le da vergüenza siempre andar en cosas raras?

-¿Porque vergüenza? Yo no hice nada malo, más respeto. Además, vergüenza es robar.

-Pero la mayoría de la gente cree que usted estuvo involucrado en el tiroteo con la Policía.

-No es tan así, yo venía de hacer las compras en el súper, y justo ahí me crucé con la policía, estaba re caliente mirando el ticket del súper.

-¿Por qué estaba tan enojado?

-Porque se dispararon los precios.

-Y ahí lo atraparon.

-Sí, una macana. Iba yendo al bar de un amigo a jugar al billar, y da la casualidad que justo pasa la policía por ahí, me agarraron de carambola.

-¿Tiene algún pasatiempo ahora que está en libertad?

-Me gusta el fútbol, pero no voy más a las canchas, es indignante, los jueces te roban los partidos.

-¿De qué cuadro es hincha?

-No, hincha no soy de ningún cuadro, me gusta ver fútbol. Aunque hasta antes del partido con River Plate estaba simpatizando con Peñarol, porque en la tabla venía ganando por afano.

-¿Ha participado en algún tiroteo últimamente?

-No, no, mirá, en el último tiroteo que participé fue solamente por solidaridad. Tengo un amigo que está en el sindicato de Gmail, y resulta que estaban armando otro sindicato en la empresa. Se armó tremendo lío, mi amigo me dijo que era un sindicato amarillista ese que iban a armar los otros. La cosa fue subiendo de tono y nos agarramos a los tiros.

-¿Cuál fue el tema de fondo para que quisieran armar otro sindicato en Gmail?

-Para mí se trató de un ajuste de cuentas.

-¿Piensa seguir delinquiendo?

-No sé, la última vez tuve una muy mala experiencia, me sentí como Blanca Nieves.

-Pero la de Blanca Nieves es una historia tierna.

-Lo que pasa que copamos una casa de cambio, y tuve que reducir a los que estaban allí. Los reduje tanto que parecía Blanca Nieves y los siete enanitos.

-No me queda claro, ¿piensa seguir delinquiendo?

-Si me tuviera que dedicar a robar, me metería en el negocio del robo a cajeros, que es el que está de moda.

-Se le va a complicar. ¿No se enteró que van a poner tinta en los cajeros para inutilizar los billetes?

-Sí, sí, pero de eso no quiero hablar, podríamos gastar ríos de tinta en el tema.

-¿Ha trabajado como asesino a sueldo?

-A sueldo no, pero no sé cómo está el sueldo de asesino ahora con los laudos en el Consejo de Salarios, habría que ver, no descarto nada siendo por guita.

-¿En la cárcel qué hacía con tanto tiempo ocioso?

-Estudiaba. Me puse a estudiar computación, aunque lo único que me gustaba era apretar una tecla, sólo pensaba en esa tecla, nada más…

-¿Cuál?

-Escape.

-¿Y después de salir de la cárcel abandonó las clases de computación?

-No, seguí, pero ahora me gusta otra tecla: arroba. Me arrobo todo ja ja ja.

-No le encuentro la gracia.

-¿No?

-No.

-Entonces, si no te reís de mi chiste voy a tener que ir arrobar tu casa…

-Ja ja ja, recién lo entiendo ja ja, está buenazo el chiste, sos un show.

-Y, se hace lo que se puede, ¿querés que te cuente el de Jaimito cuando va a dormir a la casa de la maestra?

-No, en la próxima entrevista. ¿Qué otras cosas le gustan?

-Me gusta mucho la música, el otro día fue el día de la música, así que aprovecho la oportunidad de esta entrevista para enviar un afectuoso saludo a todos mis amigos músicos.

-No sabía que usted era músico, ¿qué instrumento toca?

-No, no toco ningún instrumento, pero cada vez que me agarraba la Policía cantaba como los mejores. Mi señora también es muy de la música, cada vez que le pido algo me contesta: “Sí, mi sol”.

-¿Cuál fue el robo más complejo que tuvo?

-Uh, hay varios que se complicaron. Pero creo que si tuviera que escoger uno sería el que hicimos en el shopping de Tres Cruces, en un local de música. También me trae un poco de tristeza, porque fue en ese robo que nos enteramos que Luis, un amigo de la infancia, tenía “Mal de Parkinson”, fue cuando se estaba afanando un par de panderetas, nos escuchó el sereno del local y marchamos. Salió todo mal ese día, también había un nuevo integrante en la banda, yo no lo conocía, era el tío de uno de los muchachos, andaba en la mala y se sumó a nosotros. De repente empezó a decir: “¡Shhh!

-¿Y?

-Y nos callamos todos. Pero siguió diciendo más fuerte una y otra vez: “¡Sshhh!”. Hasta que al final nos calentamos y le dijimos que se dejara de decir “¡Sshhh!”, si estábamos todos en silencio.

-¿Qué les dijo?

-Ahí nos enteramos que era tartamudo, pobre, quería decirnos que se había afanado un CD de Yamandú y Tabaré Cardozo. Disculpen pero vamos a tener que ir terminando la entrevista.

-Sí, claro. Muchas gracias por concedernos el reportaje, Betito. Tuviste un gran gesto recibiéndonos aquí.

-Qué gracias ni que ocho cuartos. Yo no doy entrevistas gratis, son mil pesos.

-No traje dinero, Betito, no tengo un mango, te juro.

-¿Y ahora cómo hacemos?

-No sé, ¿vos me podés prestar mil pesos y la semana que viene te lo devuelvo?

-Tengo quinientos nomas.

-Pero preciso mil.

-Te dije que tengo quinientos nomas.

-Bueno, ta, dame esos quinientos. Pero no te olvides que me debés quinientos, Betito, yo te pedí mil.

-Sí, sí, la semana que viene te los consigo.

-Genial, Betito, un gusto haberlo conocido. En serio, aunque sea reiterativo quiero destacar este gran gesto de recibirnos aquí, nos convidaste con refresco, vino importado, cerveza…

-Por favor, fue un placer.

-Nunca nos habían recibido así, también nos serviste una increíble picada, con sándwiches, papitas, variedad de fiambres y quesos…

-Bueno ta, ta, pero vamos a tener que ir saliendo ahora mismo de acá, me parece que ya están por llegar los dueños de casa y apenas vean la puerta forzada van a llamar a la Policía.