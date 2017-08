Por: Mariana Peralta

Compartir Tweet



WhatsApp





Este viernes y sábado en dos únicas funciones llega al Teatro Solís, “La ruta de Don Quijote” una imperdible obra para amantes del teatro cervantino donde un periodista es enviado a La Mancha a seguir los pasos de Don Quijote. Durante su viaje develará, a través de sus encuentros, anécdotas y reflexiones de lo que considera fue el germen de la inmortal novela cervantina.

En entrevista con LA REPÚBLICA, Eduardo Vasco dramaturgo español señaló cuales fueron los desafíos que tuvo como director al poner en escena esta obra clásica de éxito en España y que el público uruguayo tendrá oportunidad de disfrutar en dos únicas funciones este viernes 4 y sábado 5 de agosto en la sala principal del Teatro Solís. “Por una parte la adaptación de un texto narrativo al teatro lleva su complejidad y por otra, tocar un tema como Don Quijote que es una novela amada por muchísima gente y que maneja muchos referentes que son comunes para todos los que amamos la novela cervantina”.

Los libros de viajes, los relatos de aquellos que transitan por caminos que no se suelen recorrer fueron un género habitual en lo literario que se trasladó al ámbito periodístico rápidamente durante el siglo XIX. Los lectores de los diarios de las urbes, ávidos de conocer el mundo, demandan este tipo de crónicas que conectan su vida monótona y limitada con los confines de aquello que desean conocer.

Este tipo de práctica periodística, ya en desuso, permitía al plumilla realizar una completa inmersión en el mundo que pretendía describir. Esto, unido a la calidad literaria de muchos de los profesionales de aquel entonces -gentes con un pie en la literatura y otro en la prensa- nos legó algunas obras de gran calado poético, y también algunas reflexiones sobre lo español que no parecen tener más de cien años.

La ruta de Don Quijote es uno de esos libros que a uno le llegan a través de los sentidos, y que merece la pena revisitar a menudo por su calidad, para recordar cómo el castellano -ahora tan empobrecido- puede alcanzar cotas de expresión certeras y a la vez, tan extraordinariamente bellas.

Resumen del argumento

Azorín, el periodista, es enviado a La Mancha, a seguir los pasos de Don Quijote. Parte de su pensión madrileña, donde ultima los preparativos del viaje junto a doña Isabel.

En tren, llega a Argamasilla de Alba, donde se aloja en la fonda de la Xantipa. Allí pasa unos días tratando de recoger en sus cuartillas el ambiente, la esencia del pueblo, y buscando las raíces del hidalgo manchego. Su encuentro con los académicos de Argamasilla y el repaso de los personajes que encuentra componen la primera parte del relato.

Después parte en carro hacia Puerto Lápice, describiendo los paisajes manchegos por los que les lleva el camino. Al llegar, se aloja en el mesón de Higinio Mascaraque y desde allí se dirige a las lagunas de Ruidera, de allí a la cueva de Montesinos, y más tarde se encamina a contemplar los molinos de viento en Campo de Criptana. Su siguiente destino es el Toboso, y después Alcázar de San Juan, donde finaliza su viaje siguiendo la ruta que marca Miguel de Cervantes en su libro eterno.

Durante su viaje desvelará a los lectores, a través de sus encuentros, anécdotas y reflexiones lo que considera que fue el germen de la inmortal novela cervantina.

Su relato se cierra con un simpático artículo titulado The time they lose in spain, en el que un estudioso londinense estudia y reflexiona sobre la manera española de gestionar el tiempo en nuestro país. Azorín, esta vez siguiendo los pasos de Larra, relata con un humor.

Una mirada nueva desde un texto clásico

Intentar mirar al texto clásico desde otra perspectiva ha sido el aporte del director para hacer de esta obra un éxito de público en la actualidad. “Nosotros intentamos mirar la perspectiva de Azorín desde otra perspectiva completamente distinta, yo creo que esa especie de juego de dimensiones le dan al espectador unas calidades muy delicadas y vinculadas al espíritu del cervantismo”.

El director cuenta en esta obra con Arturo Querejeta, uno de los actores más destacados de la escena teatral española, capaz de llevar el texto con solvencia y con el ritmo necesario en un texto de estas características.”Arturo es un actor de la compañía y a quien en los últimos 5 años le hemos dado el protagónico.

Es un actor de palabra, es un actor que defiende el texto por encima de todo y un actor que interpreta personajes, algo que no se ve tan fácilmente en los últimos tiempos. Yo creo que tener complicidad con un actor para un texto tan complejo como este pues es lo primero que debe buscar un director, y en este caso más complicidad de la que tengo con Arturo no tengo con nadie más”.

Proyecciones y efectos de sonido

En La ruta de Don Quijote, Eduardo Vasco aggiorna la obra clásica con la incorporación de tecnología, pero todo en su justa medida y con las imágenes cuidadosamente seleccionadas para contextualizar históricamente al espectador. “Hemos intentado reconstruir algunos de los aspectos del periplo que hace Azorín pero también utilizar iconografías de ediciones de Don Quijote de 1700 a 1790 creo que ese collage mezclado con los dibujos de nuestra escenógrafa Carolina González (quien además es pintora) nos hemos encontrado un mundo que hemos podido vincular también con fotografías reales de algunos de los personajes de los que habla Azorín”, detalló el director quien incorpora a estas proyecciones fotos de principios del Siglo XX, “eso nos ha llevado a tratar de amplificarlos y dimensionarlos con las fotografías, con las proyecciones e incluso con efectos de audio que envuelven al espectador de una manera muy bella”.



Según Eduardo Vasco esta obra está dirigida a cualquiera que le guste el teatro, a cualquiera que quiera ahondar en ese espíritu cervantino de Don Quijote y a quien le guste la palabra. Además, destacó la interpretación de Arturo Querejeta. “Esta obra es para amantes del teatro, es una maravillosa manera de acercarte a un arte que amas como es el teatro”.

Ya es la cuarta obra que Vasco trae al Teatro Solís, antes lo hizo con piezas de la compañía nacional de teatro clásico de España.

“Montevideo para la gente que hace teatro en España es una ciudad vinculada a Margarita Xirgú, a una tradición de nuestros clásicos y muy cercana al tipo de teatro que nosotros adoramos, por eso para nosotros estar aquí en Montevideo es un orgullo y un privilegio”

Azorín

Gran amante de los clásicos, reinterpreta de una manera que podíamos calificar como “impresionista”, algunas de las obras más importantes de nuestra literatura barroca con la pretensión de despertar la curiosidad del espectador y profundizar en las raíces de la cultura española.

José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, más conocido por su seudónimo literario, Azorín, nace en Monóvar, en 1873. Durante su larga vida -supera los noventa años- ejerce como político, periodista y escritor, desarrollando sus diferentes facetas en contextos tan diversos como la monarquía, las dos repúblicas y el franquismo. Su desarrollo ideológico abarca del anarquismo inicial a un acomodo en el seno del franquismo que le valió un ácido reproche en las primeras décadas de la democracia y relegó la figura del escritor a un segundo plano.

Publica inicialmente sus artículos en periódicos como El País o El Progreso, donde va adquiriendo prestigio hasta recalar en revistas como Revista Nueva, Juventud, Arte Joven, El Globo, Alma Española, España, El imparcial o ABC, en los que utiliza diversos seudónimos.

Al tiempo escribe novela y ensayo, partiendo en sus comienzos de su propia experiencia vital y sus impresiones, para, más adelante seguir varias corrientes que sirven a la crítica para encuadrar su creación literaria en diferentes periodos estilísticos. Su afición al teatro le lleva a escribir una serie de obras y participar intensamente en la vida escénica de su tiempo. Sin embargo el escritor no llega a triunfar como autor dramático, y sus obrastuvieron poca repercusión.

DATO

Funciones

Viernes 4 y sábado 5 de agosto (viernes 19 hs, sábado 20 hs)

Precios de las entradas:

Precio 1 y 2: $450

Precio 3: $300

Precio 4 y 5: $200

Financia Visa. Descuentos especiales: Socios de la Fundación Amigos del Teatro Solís: precio 1 y 2 $315, precio 3: $210., Jóvenes hasta 29 años y Tarjeta Joven: 50% de descuento en precio 1, 2 y 3.Estudiantes de teatro, danza, música y artes escénicas: precio 1 y 2 $360.2×1 Tarjeta Banco República.Socio Espectacular: 50% vde descuento en precio 1, 2 y 3.

Estudiantes de bachillerato artístico, artes escénicas, Socios SUA, ECU, Socios Club Defensor Sporting, Club Banco República, Aebu, funcionarios del Ministerio de Defensa, Tarjeta Hyundai: 20% de descuento en todos los precios.