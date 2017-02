Por: Gabriel Méndez - Foto © José AriSi - www.CarnavalEnFotos.Com.Uy

Tronar de Tambores

Pudo realizar el espectáculo tal cual lo idearon desde hace meses ya que lamentablemente los problemas de audio no permitieron disfrutar por completo de su primera función.

En esta oportunidad todo salió impecable, los solistas se escucharon perfectos, la banda acompañó notablemente y los tambores fueron colocados sin amplificación lo que derivó en un disfrute total del show.

En cuanto a la propuesta nos parece que tiene una sensibilidad magistralmente manejada pues en ningún momento se apela al golpe bajo para contar una historia que por momentos se torna dura.

La apuesta de este conjunto es a la austeridad bien entendida, poco brillo (solo en presentación y despedida) pero con mucho mucha creatividad ya que el propio guion llevaba a eso y se manejó correctamente ese rubro.

La puesta en escena está al servicio de la historia y el cuerpo de baile interpreta muy bien los momentos y climas creados desde el texto.

Otro de los puntos altos que tiene este conjunto es la iluminación, la misma genera un clima intimista perfectamente pensado para cada momento lo que nos introduce en cada cuadro de forma notable.

En resumen, una apuesta arriesgada de este conjunto que tiene un gran espectáculo y por encima de resultados finales agradecemos por la calidad artística demostrada, en la liguilla veremos como sigue esta historia que en lo personal gusta y mucho.

La Margarita

Con un plantel muy experimentado, la murga se plantó de buena manera buscando sellar su pasaporte a las finales del concurso. Se bajaron los volúmenes del coro y se ajustó en busca de un mejor resultado a lo ya bueno demostrado en su primera pasada.

El gran problema que tiene (lo tienen casi todas las concursantes) es el texto que rinde en forma despareja a lo largo de la función. Lo de Paul Fernández fue titánico, “remando” los intermedios y hasta agregando pequeñas “mechas” de actualidad que fueron de buen recibo por parte de la platea.

Un buen vestuario que tiene permanentes cambios de acuerdo al momento y la ambientación escénica aporta a lo propuesto por el espectáculo.

El coro es muy potente y está arreglado en tonos altos, esto seguramente sea pues cuentan con solistas de larga data en la fiesta de momo y siempre se confía que den un plus en el Teatro de Verano.

En algún momento el coro no logró el empaste necesario y se escuchaban algunos murguistas que tapaban a otros lo que no permitió el lucimiento deseado.

Independientemente de esto último que son detalles propios de una actuación en vivo y con mucha adrenalina, la murga cumplió y queda en un pelotón esperando pasar a la liguilla y demostrar que tiene con que justificar esa clasificación. Hay varios nenes para ese trompo pero este conjunto tiene armas para demostrar que puede ser el elegido.

La Trasnochada

Regresó al Teatro de Verano con el firme propósito de cambiar la imagen dejada luego de la primera rueda.

Realmente pareció otra murga, desde la postura, la forma de comunicar y la llegada que tuvo con el público.

Muy ajustada en cuanto al espectáculo, este conjunto logró plasmar su propuesta de excelente manera y eso fue jugándole a favor ya que, bloques que no había tenido demasiado efecto en esta oportunidad funcionaron correctamente.

En síntesis, esta murga se posicionó de buena manera para la definición y quienes no la tenían entre las favoritas del certamen seguramente luego de su actuación comiencen a catalogarla de mejor manera y a nadie le asombre que sea una gran sorpresa y termine desplazando a varias que ya se ven entre las favoritas

Momosapiens

Como conjunto grande que lo es regresaba al concurso no solo a sellar el boleto a la liguilla sino a busca un lugar en la definición de la categoría.

Para sus intereses no pudo plasmar todo lo bueno mostrado en su primera función debido a muchos momentos de desprolijidades escénicas que se notaron en esta ocasión.

Dicen que por momentos se quedaron sin retorno y no tenemos por qué dudarlo y eso podría explicar algunas “pisadas” entre sus actores, problemas de coro y entradas a destiempo.

Este conjunto se juega exclusivamente al humor y eso es muy arriesgado pues, perdida la sorpresa la cosa cambia y mucho debiendo basarse en excelentes interpretaciones para sostener ese texto, si eso no se logra entre otras cosas porque no se escuchaban el resultado no fue el mejor.

De todas maneras en un muy buen espectáculo que estará en la liguilla y que dependerá mucho de las actuaciones de sus rivales para saber qué lugar de la tabla ocupe.

La violencia no se justifica

Finalizada la actuación de Momosapiens, su director Horacio Rubino se apersonó para increpar al periodista Eloy Calvo de 1410 AM y Carnaval del Futuro, luego de un intercambio de palabras este artista, tiró un golpe de puño que impacto en el periodista que estaba con sus lentes puestos lo que derivó en que varios los separaran inmediatamente.

Por encima de opiniones u enojos circunstanciales NADA absolutamente NADA justifica un golpe, este es un concurso de arte y poco se le aporta a la cultura si terminamos de esta manera.

Siempre defenderemos la libertad de prensa y el derecho a opinar siempre que se haga con respeto, no se puede aceptar de ninguna manera que una simple opinión mal tomada por alguien termine en violencia física.

Ojala Rubino reflexione y entienda que en este caso se equivocó y feo.

Programaciones para esta noche

Teatro de Verano Ramón Collazo

Esta noche se cumplirá la undécima etapa de la segunda rueda del Concurso de Agrupaciones, actuarán: 20:30 – Banny Show (Fuera De Concurso), 21:40 – La Línea Maginot (Murga), 22:55 – La Clave (Murga) y 00:05 – Zíngaros (Parodistas). Entradas agotadas.

Escenarios comerciales

Club Malvín (Avenida Legrand 5163): Desde las 21:00: Don Timoteo, Araca la Cana, Diablos Verdes y La Gran Muñeca.

Rural del Prado (Buschental y Lucas Obes): Desde las 21:00: La Gran Muñeca, Sociedad Anónima, La Trasnochada, Don Timoteo y Nazarenos.

Monumental de la Costa (Centro Comercial Geant, Parque Roosevelt): Desde las 21:00: La Mojigata, Don Timoteo, La Gran Muñeca y Cyranos.

Velódromo Municipal (Avda. Ramón Benzano 3471 y Ricaldoni): Desde las 20:15: La Lunática, Metele que son Pasteles, La Gran Muñeca, La Mojigata, Cayó la Cabra y La Trasnochada.