Luis Suárez, fue el encargado de dar la Bota de Oro a Leo Messi, la cuarta para el delantero argentino. “Cada vez que necesito algo, se lo pido”, bromeó. El salteño, vencedor del premio la temporada pasada, le cedió el honor a Messi, autor de 37 goles ligueros el curso pasado, tres más que el holandés Bas Dost, del Sporting de Lisboa, segundo en la clasificación.

Suárez, aseguró que su compañero merece todo lo que le está pasando y que es uno de los pocos que es capaz de “hacer cosas nuevas” en cada partido.

“Nos llevamos bien y, como se demuestra, Leo en cada partido es capaz de hacer cosas nuevas… Ahí están las imágenes que lo corroboran”, dijo el charrúa.

Suárez, sobre el escenario, destacó que comparten muchos argumentos futbolísticos y que “somos buenos vecinos”. Al respecto, bromeó al asegurar que “tiene mucha seguridad”, a lo que Messi respondió que “es bueno tenerlo cerca… Estoy muy contento de tenerlo como vecino”.

El ‘9’ del FC Barcelona, igualmente, destacó que la amistad que han forjado desde que recaló en las filas azulgranas en el verano de 2014 “ha ayudado a que tengamos también una buena relación en el campo”. Lo cierto es se entienden de maravilla tal y como reflejan los números de ambos en las tres temporadas (y la presente) en la que juegan juntos.

El crack rosarino llegó al acto junto a su mujer Antonella, y su hijo mayor, Thiago. Messi estuvo muy bien arropado en la antigua fábrica Damm. No sólo destacó también la presencia de Suárez, sino también de otros compañeros como Andrés Iniesta o Sergio Busquets, capitanes del primer equipo. Todos se desplazaron a la capital catalana desde el entrenamiento que habían realizado por la mañana en la ciudad deportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí. También presenciaron el acto varios directivos, entre los que se encontraba el presidente Josep Maria Bartomeu, y los miembros de la secretaría técnica.

Como es habitual en el crack argentino, intentó compartir los méritos con sus compañeros. “Los premios individuales vienen de la mano de lo colectivo. Este es un premio de todo el equipo”, apuntó en el estrado, donde se decidió no mencionar nada sobre su renovación. “Creo que he crecido dentro del campo como también lo he hecho fuera. He ido acumulando cosas a mi juego y cada día disfruto más de ser jugador”, subrayó.

Historia del trofeo

La Bota de Oro es un trofeo otorgado anualmente por el conglomerado de medios deportivos European Sports Media, que premia al mayor goleador de las ligas europeas de máxima categoría de acuerdo con un sistema de puntos ponderados.

Entregado ininterrumpidamente desde 1968 por el diario deportivo francés de L’Équipe, representando desde entonces a una bota dorada, fue sucedido por la ESM en 1997 como promotor quien rediseñó el mismo a una bota de la firma Adidas, sponsor del premio.

Desde 1967 hasta 1990, el trofeo lo otorgaba el diario francés L’Equipe a través de su revista deportiva France Football, la cual adquirió a mitad de los años cuarenta, y este se entregaba al máximo goleador de cualquier liga europea en base, únicamente, al número de goles. En 1991, el nivel de los equipos europeos de las ligas menores se empezó a emparejar con el de las ligas más poderosas por lo que la publicación decidió quitarle el carácter oficial al trofeo tras la protesta llegada desde la federación chipriota, dónde un jugador había anotado 40 goles, seis más que los conseguidos por el ganador del trofeo de ese año, Darko Pancev.

Desde ese año y hasta 1996, Adidas siguió otorgando el premio aunque no hubo ceremonia de entrega. Desde 1997, el premio es entregado por la European Sports Magazines y la clasificación se obtiene con un sistema de puntos ponderado en el que, en función de la liga en la que compita el jugador, se premia en mayor o menor medida cada gol anotado. Los criterios de puntuación por los que se establece el palmarés son los siguientes:

En las ligas alemana, española, inglesa, italiana y francesa los goles se valoran con 2 puntos.

En las ligas portuguesa, austriaca, belga, búlgara, checa, croata, escocesa, griega, holandesa, israelí, noruega, polaca, rusa, serbia, suiza, turca y ucraniana cada gol se valora con 1.5 puntos.

En el resto de las ligas se valora con 1 punto a cada gol.

Ganadores múltiples

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tienen el récord, ya que son los únicos jugadores hasta la fecha en ganar cuatro veces este premio. Otros siete jugadores lograron obtener la Bota de oro dos veces. Gerd Müller fue el primer jugador en ganar dos veces el premio en las temporada 1969-70 y 1971-72. Ally McCoist (1991-92, 1992-93), Thierry Henry (2003-04, 2004-05), Lionel Messi (2011-12, 2012-13) y Cristiano Ronaldo (2013-14, 2014-15) son los únicos jugadores en conseguir el galardón en dos años consecutivos. Cristiano Ronaldo (Manchester y Real Madrid), Diego Forlán (Villarreal y Atlético Madrid), Mário Jardel (Porto y Sporting de Lisboa) y Luis Suárez (Liverpool F. C. y F. C. Barcelona) son los únicos jugadores que obtuvieron la Bota de Oro en dos clubes diferentes.