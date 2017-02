Entregaron papeletas para intentar derogar Impuesto al Alumbrado Público en Colonia

La Comisión Pro Referéndum hizo entregó las papeletas con las firmas que según ellos mismos superan las 21.400 necesarias como para intentar derogar el Decreto 034/2016, aprobado por la Junta Departamental de Colonia.

Según informa ColoniaYa, la Comisión Pro Referendum, logró reunir una 25.000 firmas, es decir una cantidad superior a las necesarias para intentar derogar el Decreto 034/2016 que fue aprobado en mayoría por la Junta Departamental y que empezó a cobrarse a principios de este año en franjas de 100 de 200 y de 300 pesos mensuales, lo que determinó más de una polémica en la ciudadanía la creación de este nuevo Impuesto de Alumbrado Público, que todos los poseedores de un medidor de UTE ya están pagando, tengan o no columnas de luz en la cuadra de su casa, sean propietarios o inquilinos de la vivienda que habitan.

Pero el decreto además tuvo un fallo administrativo desde el vamos, ya que según el artículo 299 de la Constitución Nacional, todos los decretos de los Gobiernos Departamentales creando o modificando impuestos, comienzan a los diez días de publicados en el Diario Oficial, con lo que recién tuvo validez el jueves 19 de enero, pero los vecinos comenzaron a pagarlo antes ya que comenzaron a recibirlo en el primer mes del nuevo año y no en febrero, además en un principio lo que quería la oposición es que no se convirtiera en un impuesto, sino que siguiera siendo una Tasa de Alumbrado Público divida en franjas, pero no hubo quorum para tratar ese punto.

Fuente. Colonia Ya