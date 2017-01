En los 20 años posteriores a la dictadura desde 1985 a 2004 hubo aumentos de salarios reales del 4%, en los 12 años de gobiernos del Frente Amplio el incremento fue de 52%.

En el primer gobierno de Julio María Sanguinetti post dictadura el salario real creció 26%, en el gobierno de Luis Alberto Lacalle creció 2%, en el segundo período de Sanguinetti 1%, en el de Jorge Batlle se produjo una pérdida del 20% y en los gobiernos del FA hasta el momento un aumento de 51%.

La gráfica fue dada a conocer por el diputado del Frente Amplio (Asamblea Uruguay) Alfredo Asti.

“En esos datos de la gráfica queda claro que después de la dictadura todo el sistema político estaba de acuerdo en hacer una recuperación del salario real. En la dictadura no hubo ningún derecho para los trabajadores y se dio un crecimiento de un 26% en acuerdo de todos los partidos políticos”, apuntó el diputado en diálogo con LA REPÚBLICA.

Asti explicó como luego se fue dando el proceso de eliminación de los Consejos de Salarios que influyó directamente en la baja de los salarios reales. El hecho de que no hayan funcionado los Consejos de Salarios es la combinación de dos factores: de que el Poder Ejecutivo no incentivó su funcionamiento convocándolos de oficio y que los empresarios no estaban interesadas en tener una participación activa en los mismos. Así los sucesivos gobiernos se aliaron con las cámaras empresariales.

“Lacalle eliminó los Consejos de Salarios y entonces el crecimiento fue de un 2%. Sanguinetti no los convocó en su segundo período y Jorge Batlle tuvo en s gobierno una pérdida del 20% del salario real. El gobierno de Batlle fue causante directo de su crisis, porque no fue Argentina, ese fue el detonante, pero había empezado cuando Brasil devaluó y Uruguay no controló nada y así fueron vaciados los bancos y la pérdida de salario”, recordó Asti.

Cuando el Frente Amplio asumió el gobierno reinstaló los Consejos de Salarios, junto a políticas públicas. Ahora que se va a llegar a fin de diciembre a un aumento de un 52% de salario real que además se trasmite a las pasividades comunes con un incremento cercano al 11%”, subrayó el diputado.

“Que los trabajadores puedan ejercer sus derechos que puedan haber pautas, a veces criticadas por sindicatos, pero que por ejemplo aseguraron el crecimiento y faltan los de diciembre todavía”, indicó Asti.

Cabe agregar que el índice de precios al consumo estimado para el mes de diciembre fue de -0,55 % según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Con esta medición, el año 2016 culminó con una inflación de 8,10 % en comparación con el año anterior. Medida en términos anuales, es el menor registro de los últimos 19 meses, cuando la inflación anualizada de abril de 2015 se ubicó en 8,23 %.

La percepción de la gente

Consultado el legislador sobre que la percepción de la gente, a pesar de este crecimiento, pueda ser distinta y aún la contraria a un crecimiento de su salario real, el diputado de Asamblea Uruguay comentó que “lamentablemente estos temas son difíciles de comprender por el conjunto de la población, por ejemplo aumentan las tarifas y son un ajuste por debajo de la inflación.

Un monto va a Rentas Generales pero de allí va a servicios, políticas sociales, hay que recordar el apoyo a gobiernos municipales que ha crecido como nunca durante todos los años de gobierno del Frente Amplio”, apuntó Asti.

Sobre los aumentos en tarifas públicas Asti ha puntualizado que “la oposición toma el tema como parte de su campaña electoral continuada desde diciembre 2014”.

“Los ajustes de las tarifas públicas en su conjunto se han alineado a la inflación (en general por debajo de ellas) y llevan acumulado más de 10 años de ajustes inferiores a la inflación y mucho más inferiores respecto a los aumentos de salarios lo que implica un importante aumento de la capacidad de compra de los bienes y servicios provistos y por lo tanto esto descarta cualquier caracterización de “tarifazo”.

Evolución de compra de nafta comparada con salario mínimo

1995 – Salario mínimo $ 625- costo de nafta $16.50, se podían comprar 95 litros

2000 – Salario mínimo $ 1.060-costo de nafta $14.70, se podían comprar 79 litros.

2005 – Salario mínimo $ 2.500- costo de nafta $ 31.00, se podía comprar 79 litros.

2009 – Salario mínimo $ 4.441-costo de nafta $ 28.80, se podía comprar 154 litros.

2015 – Salario mínimo $ 10.000- costo de la nafta $ 42.50, se podía comprar 235 litros.

2017 – Salario mínimo $12.665-costo de la nafta $ 45.90, se puede comprar 267 litros.