El entorno de Raúl Sendic entiende que dentro del Frente Amplio hay un proyecto postfrentista, aseguró el senador Leonardo De León, quien advirtió que serán “implacables en frenar las intenciones rupturistas”, para que esto no suceda.

El senador de la Lista 711, Leonardo De León manifestó a LA REPÚBLICA, en tiempos donde el vicepresidente y su sector están en boca de todos, que se consideran profundamente frenteamplistas y más que nunca comprometidos con nuestro proyecto político. Ni más, ni menos que los cientos de miles de Frenteamplista de todo el país”, dijo.

Desalentando cualquier clase de ruptura, De León dio por seguro que no buscarán “nunca la ruptura y sí la unidad”. “Seremos implacables en frenar las intenciones rupturistas, las voluntades de consolidar un proyecto postfrentista, socialdemócrata, por el que algunos ocupan su tiempo”, añadió en una fuerte denuncia y sin mencionar a los destinatarios.

Para De León, “el Frente Amplio es lo que es, con sus diferencias, con sus sectores y con sus bases que construyen, muchas veces en soledad, el entramado del FA, que siempre en la adversidad ha sido capaz de construir las estructuras necesarias para arribar a grandes acuerdos”.

“No nos busquen en otro camino que no sea el de la unidad en la diversidad, la unidad en la mano tendida frente a la injusticia”, agregó.

En la misma línea, el diputado de la Lista 711 Felipe Carballo, dijo que dentro del Frente Amplio ha habido cuestionamientos que “atentan contra la unidad” de la fuerza política.

Por su parte, desde el PVP, aseguran que hace falta “un proyecto post capitalista”, dijo Virginia Cardozo.

“No existe lugar al postfrentismo”

Las palabras de De León quedaron picando y si por algunos motivos las miradas apuntaban hacia Asamblea Uruguay, Sebastián Hagobian, miembro de esa fuerza política, manifestó a LA REPÚBLICA que “desde Asamblea Uruguay no existe lugar a un postfrentismo. Sí necesitamos más y mejor Frente Amplio, eso implica que tiene que ser un Frente Amplio con un discurso amplio, que busque a tener la mayoría de la ciudadanía, que incorpore a la mayoría para seguir construyendo al proyecto político”.

Respecto a la unidad del Frente Amplio y las acusaciones sobre sectores que atentan contra la unidad, el integrante de la Comisiónde Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa) dijo: “Necesitamos un Frente Amplio unido, con capacidad de síntesis pero que tenga un discurso amplio que contemple a todos los sectores del Frente como herramienta de distinción de los partidos de derecha y que es una distinción de los partidos también de izquierda en el mundo, no existe como el FA en el mundo”.

Desde Asamblea Uruguay “entendemos que no existe lugar” para un proyecto de ese estilo, dijo Sebastián Hagobian, quien afirmó que desde el Astorismo creemos que necesitamos un Frente Amplio Unido.

“Un FA claramente de izquierda”

Desde el Partido por la Victoria del Pueblo, la excantidata a la Intendencia de Montevideo, Virginia Cardozo dijo a LA REPÚBLICAsobre el posible proyecto postfrentista del que habla De León que “nosotros queremos un proyecto post capitalista, la herramienta que encontramos para seguir avanzando por izquierda para ese proyecto, con sus dificultades, con sus potencialidades también, es el Frente Amplio. Estamos apostando a construir y queremos aprovechar ese instrumento que nos permite trabajar en ese sentido”.

“Nuestro horizonte es post desigualdad, después la herramienta la iremos construyendo, hoy es el Frente Amplio. El Frente quien nos ha permitido avanzar en este proyecto que supere las desigualdades sociales, las injusticias de las sociedades capitalistas. El FA es una herramienta posible, pero lo es también si trabajamos para que lo sea”, agregó, asegurando que “hay que seguir trabajando para que el Frente Amplio sea claramente de izquierda, que significa un posicionamiento fuerte, ideológico, pero es la herramienta a la que apostamos”.

Respecto a la unidad a la que se refiere Carballo, a la cual atentarían algunos sectores del Frente Amplio, Cardozo manifestó: “Creo que las apuestas contra la unidad han sido las apuestas que nos permiten los sectores que parecen sostenerse desde el apoyo monolítico e incondicional a un ejecutivo donde no se permite el diálogo y el aporte desde otra mirada. Esos posicionamientos no permiten la crítica y el debate en la interna del Frente Amplio. Esas son posturas que no integran y desde es el lugar desde el que venimos peleando”.

Valenti vuelve a la carga

Esteban Valenti se manifestó sobre las declaraciones de Carballo en su cuenta de twitter, manifestando: “Mostrando la hilacha. Lista 711 de Sendic amenaza al Frente Amplio. Tocan a uno toca a todos”.