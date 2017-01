El presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó ayer que no asistirá a la cumbre prevista en Washington el martes próximo en la que mantendría una reunión con Donald Trump. “Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes”, indicó el mandatario mexicano en su cuenta de Twitter.

La afirmación Peña Nieto llegó horas después de que Trump afirmara también en su cuenta de Twitter que era innecesario que se reunieran si México no estaba dispuesto a pagar el costo de la construcción del muro fronterizo que dividirá a ambos países.

Además de anunciar la cancelación de su visita al flamante jefe de estado norteamericano, Peña Nieto reiteró la voluntad de “trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones”.

“Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción del muro que lejos de unirnos nos divide. México no cree en los muros, México no pagará ningún muro”, había dicho anoche el presidente mexicano, luego de que Trump firmara el proyecto para levantar el paredón.

Con el muro, el jefe de estado norteamericano asegura que detendrá la migración ilegal y la delincuencia que cruza a través de la frontera compartida. Trump hizo el anuncio ayer miércoles, justo el día en que llegó una delegación mexicana a Washington, encabezada por el canciller y el ministro de Comercio, para discutir el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), que el republicano también quiere suspender.

Más temprano, Trump había avisado a su par mexicano que una visita en las condiciones actuales no tendría sentido. “Si México no está dispuesto a pagar por el muro que tanto necesitamos, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión”, había manifestado en horas de la mañana antes de partir a Filadelfia en su primer viaje a bordo de Air Force One.

En tanto, tras el anuncio presidencial de cancelación del viaje a Washington, el peso mexicano se veía fortalecido en los primeros minutos de operaciones.

El 31 de agosto pasado, Peña Nieto recibió en la Ciudad de México al por entonces candidato republicano a la Casa Blanca. Allí mantuvieron una reunión formal y ofrecieron una conferencia de prensa en la que también hablaron sobre los problemas migratorios. “Hablamos sobre el muro, pero no sobre quién lo pagará”, había dicho en aquella oportunidad Trump.