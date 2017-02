Las redes sociales reaccionaron en contra de la escritora Mercedes Vigil, quien en las últimas horas realizó duras acusaciones contra el vicepresidente de La Republica, Raúl Sendic, a quien dijo que lo quiere ver “entre rejas” y “con alguna enfermedad jodida“.

Hace pocas semanas atrás, Vigil se despachó contra la Murga Momolandia, que en su repertorio en el Concurso de Agrupaciones, mencionó a la ex esposa del extinto Jorge Batlle, Mercedes Menafra. mientras un componente del conjunto cruza el escenario “escenificando” a la esposa de Jorge Batlle, cuando desde un vehiculo saludaba “efusivamente” al publico mientras el féretro del ex presidente era trasladado hasta el cementerio.

En las últimas horas, arremetió contra varios, entre ellos Sendic a quien además acusa de “mentiroso” y “corrupto” porque “hundió a Ancap y dilapidó todo nuestro dinero” precisó.

Pero las críticas de la escritora no terminaron con el vicepresidente de la republica, sino que siguió con el ex Presidente José Mujica de quien dijo debería irse a vivir a un lugar recóndito de la selva australiana, además de pedir disculpas a los uruguayos durante su viaje”.

Y para cerrar su derrotero de críticas, también cayó Gonzalo Camarrotta, conductor del programa de Océano FM “Justicia Infinita”, a quien criticó por que el periodista a su vez criticó a Edgardo Novick, a quien ella alaba y aplaude por señalar que el líder del Partido de la Gentedijera que el gobierno se queda con un 68 % del sueldo de los uruguayos. Camarrotta le respondió a la distancia “No tenés vergüenza, Edgardo Novick. Estás mintiendo de forma descarada”. Y eso motivó la reacción de la escritora.

Dijo “No conozco personalmente a Gonzalo Cammarota y tampoco sigo su programa”, pero el conductor se encargó de buscar el programa en la que ella visitó los estudios, “un día de margaritas” le recordó el conductor radial recordándole su charla con alguien al que “desconoce”.

Muchos de los que se “metieron” en el tema, optaron por tomar el tema con un toque humorístico señalando frases como que Vigil “dejo las novelas y arranco con cuentos cortos, muy cortos”; “debemos desear tanta felicidad como para nosotros mismos”, “se que la nombran por todos lados pero no se quien es ¿que hace?”, “leer un libro de Vigil es como desear enfermarse de los ojos”.

“Ponelo así, nada”

Otros en cambio pretendieron ignorarla, como nos señaló el senador Leonardo de León, quien consultado por LA REPUBLICA acerca de que le generaba las palabras de la escritora teniendo en cuenta que ataca a alguien de su mismo partido y sector como Sendic, dijo “Nada, una mujer llena de odio no me puede generar nada. Ponélo así: no me genera nada” subrayó.

Y otros fueron mas allá con algunos comentarios, casi hasta con bronca al precisar cosas como : “Las palabras de Mercedes Vigil te dan ganas de salir a militar. Cuanta bajeza”, “esta señora seguramente tiene algún problema que nosotros desconocemos”, “Qué cosa bien soberbia y terraja siempre creyéndose la única palabra autorizada. Al final de cuentas acá está lleno de Mercedes Vigil”, “El odio tiene tantas aristas y se fomenta desde todos los ámbitos. Este es uno”.

Momolandia y la Menafra

La escritora se manifestó a través de una publicación en Facebook sobre las “burlas” de algunas murgas a Mercedes Menafra, la viuda de Jorge Batlle, aunque la alusión principal es a Momolandia. En la actuación de la murga de Oscar Díaz, anuncian a Mercedes Menafra y entra Charlie Álvarez con una peluca y una puerta de auto (riendo exageradamente), remedando la imagen de la viuda de Jorge Batlle en el velorio del ex presidente.

“Absoluta falta de ética de ciertas murgas que se están burlando de una ciudadana que está de duelo.” dijo Vigil.

Y agregó que “Me parece inmoral que una murga naturalice la prevención de una sociedad en decadencia y la fomente en un espectáculo público. Hoy es Mercedes Menafra de Batlle, una uruguaya en duelo y no debería importar su tendencia política a la hora de respetarla. Me niego a que los uruguayos nos acostumbremos a todo” indicó.