El entrenador de Peñarol, que tiene un poco de paz tras el debut triunfal en el Torneo Clausura, habló sobre los cuestionamientos de la dirigencia, las acusaciones de algunos jugadores que ya no están en el club y los desafíos que se le vienen al frente del equipo.

Además, admitió que aún le duele la derrota sufrida ante Defensor en la última fecha del Intermedio, cuando los violetas ganaron con nueve hombres un partido que a los mirasoles les alcanzaba empatar para llegar a la final.

“El partido con Defensor Sporting no lo he podido digerir. Voy de mi casa al entrenamiento y vuelvo a casa, no salgo. Dejé de ir a cumpleaños familiares. Me dolió y me duele porque perdimos un partido imposible”, manifestó en “100% Deporte” Leonardo Ramos.

“Queremos dar vuelta la página”

Sobre el mal momento deportivo que dejó a “Leo” contra las cuerdas, estado del que empezó a alejarse tras el contundente triunfo ante El Tanque, dijo: “Peñarol necesita rodaje, necesita jugar. En el primer tiempo fuimos muy anunciados y lentos con la pelota, pero después nos soltamos un poco más y crecimos”.

Luego, agregó: “Al hincha le digo que tenemos muchas ganas de dar vuelta la página e ir partido a partido ganando. De parte nuestra nos queda dar todo para poder ser campeones del Clausura y pelear por el Uruguayo”.

Además, admitió: “En un grande no tenés tiempo, por eso entiendo a los que me quieren fuera”.

“Nunca ilusioné a Bueno”

Más adelante, el entrenador de Peñarol se refirió a diversos casos en que tuvo algunos cruces con jugadores. El recorrido comienza por Carlos Bueno, quien tuvo duras palabras contra la dirigencia y el DT cuando se confirmó que no tendría la oportunidad de regresar al club mirasol.

“El que nunca me quiso fue Leo Ramos. Me dijo que si se iba Affonso podía llegar. Pero al final no pasó. Ramos venía de perder un partido histórico (con Defensor), se había ido Affonso, pero ni así llegué. Ramos como entrenador de Peñarol no ha demostrado nada. No sé cuánto tiempo lleva pero supongo que ya no tiene crédito”, manifestó hace menos de una semana el atacante artíguense.

Consultado sobre estas palabras, Ramos indicó: “Nunca ilusioné a Carlos Bueno. Fue un jugador que no había pedido y no entraba en nuestros planes, como sí dije desde un principio que creía que Estoyanoff nos podía brindar mucho. Fueron cosas que hablamos entre los dos y de mi boca no van a salir las cosas que le dije. Solo voy a decir que le dije que no lo iba a tener en mis planes”.

Urrutia, Guruceaga y Ronaldo

Otro caso similar al de Bueno fue el de Luis Urruti, quien terminó yéndose de Peñarol tras no tener oportunidades y tuvo duras declaraciones contra Ramos.

Al respecto, el DT indicó: “No me arrepiento de haberle dado una segunda oportunidad. Cuando traigo un jugador es porque creo firmemente que puede estar en el plantel, luego el jugador defiende su posición desde lo que rinde. Y por ahí no demostró cosas para estar en el plantel. No tengo nada contra él, solamente pasa por un nivel futbolístico. Esto volvió a tomar un cauce que no corresponde porque él habló de cosas que se dijeron la interna del plantel lo que es más grave. Nunca le dije a tal jugador que estaba separado del plantel como se dijo”.

En una situación similar estuvo Ronaldo Conceiçao, zaguero que acusó a Ramos de “no ir de frente”. Consultado sobre si el brasilero lo encaró delante del plantel, el DT dijo: “Mentira. Ronaldo es un jugador que no está entrenando con nosotros porque las cosas que tenía que decirle se las dije a él en el momento. Por más que dijo que no lo había hecho, se las dije, y para mi terminó esa novela. Siempre he contado con el apoyo incondicional del plantel, que son los que defienden nuestro trabajo”.

Por último, contestó sobre Gastón Guruceaga, quien perdió el puesto y hoy le toca ver a Peñarol desde el banco de suplentes. “Hoy le toca atajar a Kevin (Dawson), tiene el apoyo de sus compañeros, incluido Gastón. Siempre ha sido buena su respuesta. Cuando vemos que hay cosas que no nos gustan o maneras de entrenar que no nos gustan lo hablamos directamente con la persona. En este caso no hubo problemas”, dijo.