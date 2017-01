CON HAMBRE DE VICTORIAS - "ME GUSTA GANAR SIEMPRE Y HOY ESTOY EN UN CUADRO QUE VA A IR EN BUSCA DE TODO"

Apenas finalizado el primer entrenamiento al frente de su nuevo equipo, Leonardo Ramos brindó una conferencia de prensa en Los Aromos. Se refirió al estilo futbolístico que pretende imprimirle al equipo, los objetivos para la temporada que se viene y los nombres que están sonando para incorporarse al plantel mirasol.

Consultado sobre las metas a alcanzar durante 2017, Leonardo Ramos fue claro: “Estando en un equipo como Peñarol hay que ir a buscar todos los campeonatos, no hay chance de salir segundo en un equipo como éste, es la realidad. Desde ese punto de vista, la idea nuestra es ir por los dos torneos”.

Además, valoró el hecho de tener a su alrededor a viejos conocidos, lo que simplifica su regreso a Los Aromos: “Al Tío Sánchez y Gonzalo De Los Santos los conozco muy bien, el Gallego Ferro fue compañero mío. Eso te hace mucho más fácil todo, venimos trabajando desde el día de la presentación”.

“No dar pelota por perdida”

Más adelante, el flamante entrenador aurinegro respondió las preguntas relacionadas al estilo de juego que espera su equipo sea capaz de desplegar en el campo. Contó que este fue uno de los puntos iniciales que abordó durante la charla que mantuvo con el plantel, previo al entrenamiento que tuvo lugar ayer en Los Aromos.

“Hablamos con el plantel y les dijimos cómo es nuestra forma de trabajo; la aceptación fue muy buen. No voy a hablar de lo que sucedió para atrás porque no me corresponde. Vamos a implementar nuestra manera, presión, entrenamiento exigente, tuvimos buena recepción. Hay buenos jugadores y ahora intentaremos ponerles nuestra impronta. Me sorprendió que los jugadores llegaran tan bien de las vacaciones”, manifestó.

Al momento de mencionar las cualidades que considera indispensables, sostuvo: “Los equipos míos saben que son aguerridos, no dan pelota por perdida y tratan de correr hasta último momento. Me gusta ganar a todo lo que se juegue y hoy estoy en un equipo que, como me pasó en Danubio, va en busca de todo. Hoy estoy en un grande como Peñarol y la idea y la expectativa es ir en busca de todo lo que se nos ponga por delante”.

Ahondando sobre su idea de juego, disparó: “Como cuerpo técnico creemos que la presión es la manera de sobresalir con respecto al rival. Hay que acostumbrarnos a jugar rápido. El jugador que pierde la pelota debe ser el primero en presionar. Desde hoy impulsamos eso, con los días de entrenamiento se va a conseguir”.

“Primero se lo voy a decir a ellos”

Uno de los momentos que llega junto al inicio de la pretemporada es el de hablar con los jugadores que no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico. Aunque trascendió que Bressan, Andrés Rodales y Gastón Rodríguez, por mencionar tres casos, no son del gusto del DT, lo cierto es que Ramos aún no dijo oficialmente a qué miembros del plantel considera prescindibles.

Consultado al respecto, afirmó que la lista ya está en su cabeza, pero no la dirá públicamente hasta que se lo comunique a los jugadores. “Ya tengo una idea formada de los jugadores que siguen, pero se los voy a decir a ellos primero. El lunes cuando nos vayamos a Solanas queremos que viaje la mayoría o la totalidad del plantel, si están las incorporaciones, buenísimo. Viajarán los que serán parte del plantel. Nosotros hemos manejado un plantel de 25 jugadores y tres o cuatro arqueros. Contando las incorporaciones”, declaró.

“Las negociaciones vienen bien”

Otro de los rubros sobre el que es importante escuchar los conceptos del entrenador son las incorporaciones. Primero, habló sobre el hecho de que aún no se haya materializado el arribo de ninguno de los jugadores que siguen: “Los dirigentes están trabajando y las negociaciones vienen bien. Los dirigentes estarán cerrando las incorporaciones. La idea es tenerlos lo más pronto posible, hoy por hoy no puedo decir cuál es el más cercano”.

Al preguntársele sobre algunos nombres propios, como Cristian Rodríguez y el lateral danubiano Olaza, señaló: “Hablé con el Cebolla y tiene muchas ganas de venir y eso siempre es muy importante. Yo no hablé con Lucas Olaza, lo pedí”. Sobre el rumor que vinculo a otro ex franjeado, Camilo Mayada, al club mirasol, se limitó a decir que “Es mentira, no hablé con otros jugadores de Danubio”.

“Todas las posiciones en las que pedimos incorporar son importantes. Donde no pedimos es porque hay jugadores que lo pueden hacer muy bien”, finalizó.