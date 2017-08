Por: Gerardo Bassorelli

Compartir Tweet



WhatsApp





Minuto 92 del clásico del Apertura: Peñarol está ganando 1-0 y además de cortar la racha negra de 10 clásicos sin victorias, alcanza a Nacional en la cima y queda compartiendo la punta del torneo, cuando restan por jugarse apenas seis fechas. Cuando el árbitro estaba por dar el pitazo final, Rodrigo Aguirre metió un zapatazo que le permitió a Nacional extender su invicto ante Peñarol, y mantenerse como único líder con 3 puntos de ventaja sobre el carbonero.

Ese gol decisivo en el final del clásico le permitió a Nacional enderezar su rumbo, ya que venía de empatar con River Plate y perder con Boston River. Una derrota en ese clásico lo hubiera dejado en el suelo. Sin embargo, tras ese agónico empate el equipo de Lasarte comenzó a edificar una estadística magnífica, en la que ha ganado 40 de los 45 puntos disputados.

En efecto, después de aquel clásico, Nacional jugó 15 partidos, ganó 13, empató uno y perdió uno, sumando así 40 puntos de 45 posibles (89% de efectividad). Su única derrota fue la del Franzini en la penúltima fecha del Apertura, resultado que le hizo perder el título ya que perdió la punta a manos del violeta en esa penúltima fecha. Y su único empate fue ante Wanderers en el Torneo Intermedio.

En este período en el que el tricolor acumuló 40 puntos, Defensor Sporting sumó 36 y Peñarol 30. Pero a los efectos de la Tabla Anual, hay 3 de esos 40 puntos que no se computan, y son los del triunfo en la final del Intermedio, ante Defensor, ya que en esa final solo se jugaba para definir al campeón y no para sumar en la Anual ni en la Tabla del Descenso.

Por lo tanto, mientras Nacional sumó 37 puntos para la Anual en sus últimos 14 partidos, Defensor sumó 36 y Peñarol 30. Con el violeta ha mantenido la pelea cabeza a cabeza, en cambio con el carbonero ha logrado una apreciable ventaja de 7 puntos en 14 partidos, lo que implica que el promedio muestra que Nacional le saca una ventaja de medio punto por partido, o si la prefieren más sencilla, una ventaja de un punto cada dos partidos.

Los 15 partidos del tricolor

Resultados en el Apertura luego del clásico:

vs. Wanderers 2-1 (Centenario), vs. Cerro 3-1 (Troccoli), vs. Fénix 1-0 (Troccoli), vs. Rampla Juniors 1-0 (Centenario), vs. Defensor Sporting 2-3 (Franzini), vs. Sud América 4-3 (Centenario).

Resultados en el Torneo Intermedio:

vs. River Plate 2-1 (P. Central), vs. Danubio 2-1 (Jardines), vs. Wanderers 1-1 (P. Central), vs. Racing 3-1 (Jardines), vs. Juventud 3-1 (P. Central), vs. Sud Amárica 3-0 (Centenario), vs. Cerro 2-0 (Troccoli), vs. Defensor Sporting 1-0 (Centenario).

Resultados en el Clausura:

vs. Juventud 3-0 (P. Central).