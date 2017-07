Compartir Tweet



WhatsApp





Raúl Sendic manifestó que hay una “ofensiva” en su contra, pero en definitiva “no me importa que yo sea el objetivo, quiero que mis compañeros sepan que es una estrategia que apunta al conjunto de la izquierda”, señaló, por lo que se habla de “corrupción en el Mides (Pasrtido Comunista), polibandas que financian políticos (MPP) y corrupción en Ancap (711).

El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, entrevistado por el programa InterCambio de M24, se refirió a los ataques que lo tiene como centro de atención. “No me importa que hoy yo sea el objetivo”, dijo, asegurando querer “que mis compañeros sepan que es una estrategia que apunta al conjunto de la izquierda”.

Sendic aseguró que se apunta “a un sector del Frente Amplio”, que tendría como epicentro al Partido Comunista, al MPP y a la 711, por lo cual se “habla de corrupción en el Mides, polibandas que financiarían políticos y la corrupción en Ancap”. Pero esto, para el líder de la Lista 711 “es una ofensiva donde hoy vienen por mí, mañana por otros, hasta que nos dejen absolutamente descabezados en la izquierda”.

La gestión de Ancap

Sendic abordó el tema Ancap, sabiendo que es una de las principales críticas de su gestión, e indicó que “a poco de comenzar este período se empezó a instalar un relato de lo que había ocurrido en Ancap, incluso ese relato acompañado por algunos compañeros del gobierno”, dijo y apuntó a la oposición que además “quiso instalar un escándalo del estrilo Petrobrás uruguayo”. Desde el inicio Sendic dijo están a fin a la creación de una comisión investigadores, pero como sucedió con Ancap este tipo de investigadores “se convierten en un verdadero circo”.

Continuando con la gestión de Ancap, el vicepresidente dijo que “a lo largo de estos dos años, a pesar de lo que se ha dicho, no se ha encontrado ningún delito”, pero “ningún miembro de la oposición ha reconocido esto”, por el contrario continúan instalando la idea que existió “delito y corrupción”. En la misma línea añadió: “Cuando llegamos (a Ancap) las inversiones habían sido de US$ 12 millones y nosotros multiplicamos por 100 eso. No es fácil, tuvimos que pasar a un plan de inversiones, y se hizo con endeudamiento.

Quizá ese fue el error. Después termina el Estado capitalizando US$ 600 millones. El plan fue ambicioso y se hizo en poco tiempo. Se tendría que haber capitalizado la empresa antes y no después”, agregó. Para Sendic el proceso quizás fue demasiado intenso, “yo decidí poner el pie en el acelerador en ese momento porque no sabía cuánto tiempo íbamos a estar ahí. Pero eso contó siempre con el respaldo de la oposición, del presidente, del Ministerio de Economía. “No me quedo más callado.

Tengo tranquilidad, no tengo necesidad de callar, pero hay elementos que están en la justicia y el día que sea convocado y vaya contestaré lo que sea necesario contestar. Estoy tranquilo con la forma en que viene evolucionando el expediente en la Justicia. Voy a tener un período de explicación y después me voy a dedicar hablar de temas políticos que verdaderamente le importan a la gente”, dijo.

“Enlazar el avión de Alur con ruta del dinero K es increíble”

Tras la publicación de un libro (Sendic, la carrera del hijo pródigo) que vinculaba el avión de Alur con la ruta de dinero K, señalando que este podría ser uno de los motivo de los vuelos a San Fernando, Argentina. “El aeropuerto de San Fernando es el aeropuerto de las aeronaves pequeñas. Las aeronaves pequeñas no pueden aterrizar ni en Aeroparque ni en Ezeiza. En un momento mandamos una carta para aterrizar en Aeroparque”, lo cual no fue posible. Para el vicepresidente “enlazar el avión de Alur con la ruta del dinero K es una cosa absolutamente increíble, solo porque se utilice el mismo aeropuerto”, manifestó.

Respecto a llevar ante la Justicia a las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, autoras del libro antes mencionado, Sendic afirmó que pudo “ir por un mecanismo de impedir la salida del libro, un recurso de amparo, porque es una biografía no autorizada. Pero no me gusta eso, no me gustaba. Iba a ser interpretado como algo que yo no quería que se publicara”. “Hay que defender la honra de las personas, el honor, todo eso se daña. No porque seas periodista tener derecho a hacer cualquier cosa y sembrar cualquier tipo de duda”, añadió.

“Las tarjetas las usaron todos los directores”

Uno de los temas por el cual Raúl Sendic estuvo en nuevamente sobre la mesa fue por el uso de las tarjetas corporativas de Ancap, después que el semanario Búsqueda señalara que el vicepresidente las utilizó para cuestiones personales. Sendic insistió en que la misma se utilizó solamente “para cubrir necesidades en las que el viático no era suficiente, para adquirir obsequios o presentes que tuviera que ver con la función. No voy a entrar en detalles pero tengo la tranquilidad de que se usó para eso”. “Las tarjeta la usaron todos los directores, pero está de moda darle palo a Sendic”, añadió al respecto.