La posibilidad de incorporar a Alberto Rodríguez, el central peruano que actualmente está en Universitario de Lima, sigue interesando en Peñarol, que aún negocia para abrochar su arribo.

Sin embargo, desde tierras incaicas afirman que este jugador continuará en el club “crema”. “El propio jugador ya ha dicho que se queda. Cualquier nombre que tenemos va a ser interés de diversos mercados, pero tenemos un compromiso, estamos haciendo malabares con el presupuesto que tenemos”, manifestó César Vento, gerente deportivo de la “U”.

“Yo me debo a la ‘U’, porque confiaron en mí, simplemente prefiero hablar ahora solo de la ‘U’. Hoy estoy en la ‘U’, mañana no sé dónde estaré”, comentó, en tanto, Alberto Rodríguez durante su última conferencia de prensa.

Sobre la situación del defensa también habló Leonardo Ramos, quien sostuvo: “Alberto Rodríguez es algo que está en tratativas, fue uno de los jugadores que habíamos pedido de principio y que la directiva está trabajando. Hasta que me digan que se cerró o se cayó no tengo mucho más para decir. Tiene cláusula de salida en Universitario donde arregló por año”.

“Me pidió referencias”

De no arreglarse lo del peruano, interesa Carlos Rodríguez, ex Plaza Colonia, sobre quien habló Carlos Manta. “Damiani me pidió referencias suyas. Yo lo había recomendado antes que fuera en Argentina. Pero el cuerpo técnico que estaba en ese momento prefirió no incorporarlo. Carlos Rodríguez es uno de los mejores zagueros del fútbol argentino, y lo quieren varios equipos. A nosotros nunca nos pagaron el préstamo y hace cuatro meses que no cobra”, manifestó.