La bancada de Senadores del FA, a iniciativa de las legisladoras, resolvió ayer promover la aprobación de una ley que tipifica el feminicidio como un delito de homicidio muy especialmente agravado. Se eliminará del proyecto integral de violencia basada en género este artículo, a fin de elaborar un proyecto de ley que sea aprobado en forma urgente por el Parlamento.

El FA dialogará con el resto de los partidos políticos, con la finalidad de impulsar esta propuesta legislativa y de darle un rápido tratamiento parlamentario. La senadora del FA Ivonne Passada informó ayer a LA REPÚBLICA que la intención es que esta ley de tipificación del homicidio sea aprobada en los primeros días del mes de marzo, para que luego pase a la Cámara de Representantes.

En su resolución, la bancada del FA aclara que se promueve la aprobación de esta ley, “sin perjuicio de continuar con el tratamiento de la Ley Integral de Violencia contra la Mujer”.

La pena mínima para estos delitos se fijaría entre los 15 y los 20 años de penitenciaría. El proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo en el año 2015 pero había quedado postergado por el tratamiento de la ley integral, explicó ayer senadora socialista Mónica Xavier.

Hasta el domingo se registraban seis casos de feminicidio. Ayer se dio a conocer una nueva muerte de una mujer. Esta vez se trató de una adolescente de 17 años de edad que vivía en el barrio La Paloma, ubicado en la zona oeste de Montevideo.

Mientras en el FA se daba un paso para incrementar las penas para casos de feminicidio, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak manifestó ayer que existe una suerte de “esquizofrenia” en ciertos sectores de la sociedad de pedir una mayor respuesta punitiva del Estado para “los crímenes pasionales”, y en cambio no hacer lo mismo para otros delitos u otra franja etaria.

Ayer, tuvo lugar una movilización contra la violencia de género y especialmente contra los feminicidios en el que participaron numerosas mujeres, niños y hombres. Las personas marcharon desde la Plaza Libertad hasta la Plaza de los 33, donde se hizo un abrazo grupal en protesta contra la violencia hacia la mujer.

La senadora Passada explicó ayer que más allá de la aprobación de estas leyes, deben de acompañarse otras medidas que lleven a generar conciencia del flagelo de la violencia de género. Dijo que es importante que se adopten acciones de prevención, tanto sea en el plano educativo, laboral para tratar el tema de la violencia hacia las mujeres.

“Lo que no podemos dejar es que se convierta en una mera estadística sino debe estar enfrentando en un concepto de cambio radical en la sociedad. En esto tenemos que estar todos los partidos políticos juntos, el PIT-CNT, los distintos estamentos de las ONG, para colocar una mirada integral y conjunta”, explicó.

El Colectivo Mujer consideró ayer que el Estado uruguayo debe invertir más en prevenir los asesinatos de mujeres. La integrante de esta organización, Lucy Garrido cuestionó que el Estado gasta más recursos en lograr la seguridad en el deporte que en la de las mujeres. Consideró que se tiene que invertir más en evitar los casos de violencia de género.

Cambio

En diálogo con Radio Uruguay, Garrido indicó que se tienen que organizar campañas de sensibilización y de educación, así como cambiar la normativa.

La activista entiende que la movilización del 8 de marzo en contra del feminicidio provocará un cambio en la sociedad.

Chediak: “Hay un discurso esquizofrénico”

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak recibió numerosas críticas en la jornada de ayer, luego que catalogar a los feminicidios como “crímenes pasionales”, y señalar que el aumento de penas para estos delitos no tendrá el resultado esperado para que estos casos no ocurran.

En el programa televisivo Arriba Gente de canal 10, Chediak informó que el Poder Judicial reforzó los Juzgados de Familia Especializada. Dijo que fueron transformados dos juzgados de Familia en Familia Especializada. Aclaró que se debe de mejorar en el procedimiento, y de situaciones que se repiten en un panorama extremadamente complejo.

El titular de la SCJ cuestionó que se hablara de la figura del femicidio, y que quizá hubiera una insuficiente respuesta punitiva del Estado en los casos de los “crímenes pasionales. Hemos observado, no sin cierta sorpresa, que se reclama un incremento de penas, de algunos sectores que en general están en contra del agravamiento de las penas, y que no tiene injerencia en el resultado de la criminalidad y que a veces es hasta contraproducente. Hay un discurso esquizofrénico: ¿entonces, estamos de acuerdo con el aumento de las penas o no?

Chediak dijo no estar en desacuerdo con la propuesta de la tipificación del feminicidio, sino que aclaró que es partidario del incremento de las penas del delito, principalmente en los casos que quienes cometen delitos son personas menores de 18 años de edad. “Allí sí hay una insuficiencia de la respuesta punitiva del Estado”, aclaró.

Aclaró que para el caso de violencia doméstica, al que catalogó de crímenes pasionales.

Según Chediak, existe una mayor incidencia de “costo-beneficio”, entre el delito cometido y la pena aplicada cuando se trata de un hecho delictivo, que cuando se produce a nivel de “un crimen pasional”.

“El problema son los crímenes pasionales. En los crímenes pasionales, esos dos factores (costo-beneficio) no pesan demasiado. El crimen pasional es más fácil de resolver porque hay muy pocos sospechosos. Una parte, (de quien comete el crimen) se quita la vida, otra parte se entrega. No hay problema de pena porque hoy es un homicidio agravado”, indicó.

Recalcó que se debe seguir trabajando en la prevención y recurrir a la tobillera electrónica. Es difícil prevenir determinadas situaciones y enfatizó que en este tipo de delito, el aumento de la pena no debería generar expectativas desmesuradas en cuanto a poder evitar determinadas situaciones.