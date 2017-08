Así lo denunció al ex presidenta Cristina Fernández

“El domingo hubo manipulación política, pero no pararemos hasta que se cuenten todos los votos porque sabemos que hemos ganado”, afirmó la candidata al Senado de Argentina, Cristina Fernández. Con el 95,67 % de los votos escrutados en el clave distrito electoral, la provincia de Buenos Aires, que representa el 37 % de los electores de todo el país, Esteban Bullrich (candidato oficialista) obtuvo 34,19 % de los sufragios y Fernández 34,11 % de los sufragios, aunque encuestas previas favorecían a la expresidenta.

“Hemos ganado el marco y el contenido del debate electoral y recuperamos la voz de los ciudadanos en la construcción de la agenda pública”, afirmó la expresidenta y añadió que esperará el escrutinio electoral definitivo.

“Podrán retrasar la carga de datos, podrán manipular de manera chicanera y tramposa la realidad, podrán alargar este escándalo 20 días más hasta el resultado definitivo, querrán crear una realidad paralela en los medios pero la democracia argentina es más fuerte que su manipulación y arrogancia”, aseguró la exmandataria en un mensaje enviado a la ciudadanía tras el acto electoral. Fernández aseguró que el pueblo argentino no está de acuerdo con el ajuste del Gobierno de Mauricio Macri y “su plebiscito” y apeló a “todos los ciudadanos y ciudadanas que no están de acuerdo con el ajuste insensible, a unir esfuerzos y voluntades para poner un límite al Gobierno de Macri”.

“El Gobierno planteó un plebiscito sobre el ajuste y lo perdió: dos de cada tres argentinos le dijeron que no. Que así no se puede seguir y el domingo por la noche vivimos un hecho de manipulación política pero no pararemos hasta que se cuenten todos los votos porque sabemos que hemos ganado”, expresó la mandataria en su comunicado al pueblo.

Por su parte Leopoldo Moreau, el precandidato a diputado por Unidad Ciudadana, el frente liderado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que “el Gobierno decidió secuestrar el voto de los bonaerenses hasta que terminó de hablar el presidente (Mauricio) Macri, el resultado está siendo retrasado deliberadamente”.

Moreau aseveró que las autoridades comenzaron a cargarse los sectores en donde al partido gobernante Cambiemos le fue mejor y por eso el primer conteo daba a su candidato, el exministro de Educación Esteban Bullrich 7 puntos por encima de la expresidenta.

También, dijo que el Gobierno salió a festejar el triunfo de la lista oficialista en la provincia de Buenos Aires, cuando las cifras del escrutinio provisional daban un margen de victoria sobre la lista liderada por Fernández. Según el dirigente, luego el recuento continuó y la brecha se fue achicando cada vez más hasta que se ralentizó en la última hora.

En este sentido, acusó oficialmente al Gobierno de retrasar la carga de los telegramas con los resultados de la votación en las distintas mesas en la provincia de Buenos Aires y exhortó a las autoridades a que “liberen el voto de los bonaerenses para que se pueda saber la verdad”. “Cualquier otro acto es un acto de irresponsabilidad marketinera que no está a la altura de lo que el pueblo decidió”, advirtió.

En declaraciones vertidas ante sus seguidores, Fernández tachó de “bochorno” el retraso en el escrutinio provisional de las primarias, y llamó al Gobierno a poner fin a sus políticas económicas neoliberales, que tiene afectado al pueblo.