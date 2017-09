Compartir Tweet



Ruben Paz, entrevistado en el programa U ru guayo que conduce Federico Buysan en DirecTV, recordó la actuación del Mundial de México ’86, lamentándose que por errores del entrenador no se pudo llegar más lejos en el torneo.

El ex ídolo de Peñarol, Raciong de Avellaneda e Inter de Porto Alegre hizo un repaso por su trayectoria en una amena charla, de la cual extractamos las partes más sustanciosas.

“Me fui de Peñarol por la campaña para traer a Morena”

“En Peñarol me fue brillante, en el 76 salgo campeón nacional juvenil con Artigas, en el 77´´ salgo campeón sudamericano y voy al Mundial juvenil, desde el 77’ al 81’ salgo campeón uruguayo con Peñarol 3 veces. En el 82’ me voy al Inter de Porto Alegre porque se hace aquella campaña para traer a Morena, entonces Peñarol necesitaba venderme, necesitaba plata. Yo venía de titular en el equipo de Cubilla; cuando Fernando llega él hacía 2 goles y yo hacía 2 más y así fuimos toda la segunda rueda. Yo me fui con 17 goles y fui goleador del campeonato, él hizo 14 pero jugó una rueda sola”.

“En el 86’ Borrás no tuvo personalidad”

“En el 86’ si hubiésemos tenido otro entrenador, un técnico con personalidad, que tomara decisiones el grupo y el resultado hubiesen sido otros. Al Profe Borras le faltó personalidad para manejar al grupo. En aquel partido con Argentina el resultado pudo ser otro de no ser por todo lo que atajó Fernando Alvez en el primer tiempo. A mí me ponen Rodolfo, Mario Saralegui y Alzamendo, cuando me di cuenta me estaba poniendo la camiseta para entrar. Fueron mis únicos 16 o 17 minutos en el Mundial pero los jugué y los disfruté a full. El otro día me pasaron unas imágenes y me veo haciendo un arranque desde la mitad de la cancha y yo me preguntaba: ¿Hice eso? La verdad no me acordaba pero si recuerdo que yo entrenaba siempre para estar preparado”.

“Borrás no se animó a ponerme”

“A Borrás le faltó el poder tomar la decisión de poner al que estaba mejor en el momento. Yo en ese momento estaba en un nivel superior, física y futbolísticamente. Yo creo que no me puso porque no se animó a sacar a un jugador para ponerme a mi”.

“Es mentira que el 10 se va a terminar”

“Yo debuto como 4to volante pero cuando Peñarol jugaba en el estadio era más un punta por izquierda que un volante porque tenía a Ildo Maneiro un jugador con una trayectoria bárbara, con un camino recorrido, tenía 35 años. Entonces yo aportaba mi juventud, mis ganas de jugar y me movía como más de atrás, así fue que me gané la 10. Después llegó la selección para el Mundialito y me gané el lugar.

Yo creo que el 10 no se va a terminar jamás, por suerte tenemos al mejor del mundo que es 10, es mentira que no lo es porque se mueve para los costados, eso es buscar el espacio, yo también lo hacía. Yo hice goles entrando por el medio con pelota dominada o tirando paredes y a veces lo dejaba al 9 de cara al gol. Hoy es difícil encontrar zurdos, el otro día estaba viendo un partido y me di cuenta que había varios, ese equipo que los tenía era un equipo de buen pie”.

“Quiero trabajar en Racing”

“El no estar en Avellaneda y haberme venido para acá es lo que no me ha permitido trabajar en Racing. Me ofrecieron trabajar en política del club con Mariano Cúneo Libarona, me preguntó si quería acompañarlo si él era electo presidente. Le dije que me ponía la camiseta en ese momento y me la sacaba en diciembre cuando terminaba la elección. Hicimos un campañón pero también lo hizo el club deportivamente; ese 14 de diciembre que había elecciones Racing jugaba con Godoy Cruz un partido en el que si ganaba salía campeón. Quiero trabajar en Racing tomando decisiones en el departamento de fútbol”.

“Alberto Spencer era mi ídolo y nunca lo vi jugar”

“Alberto Spencer fue mi ídolo a pesar de que no lo vi. La magia del relator, una radio arriba de la heladera y mi viejo muy hincha de Peñarol. Entonces la radio estaba ahí y yo me ponía a escuchar el partido y Spencer era mi ídolo. Me preguntaban que iba a estudiar y yo decía Alberto Spencer”.

“Mario le faltó el respeto a Liverpool”

“Me cayó mal que Mario (Saralegui) pusiera ese tweet, por el que después nos echaron de Liverpool. Veníamos mal, habíamos perdido 4 a 0 con Wanderers y teníamos que jugar con Nacional. Entonces él quiso sacudir el avispero pero el error que cometió fue entre comillas faltarle el respeto a Liverpool”.

“En Brasil jugábamos todo el tiempo”

“El pasaje por el Inter me mejoró muchísimo, desde lo futbolístico y en el ritmo porque allá se juega miércoles y domingo, miércoles y domingo. Además por suerte encontré muy buenos jugadores, con mucha técnica, muy buena gente y muy buenos entrenadores que me ayudaron muchísimo. Técnicamente mejoré muchísimo a pegarle a la pelota, tuve la gran satisfacción de entrenar a un arquero que después sería campeón del mundo con la selección de Brasil como Taffarel, él debutó con 18 años y su preparador de arqueros era un fenómeno, lo mejor que vi. Jugábamos competencia para mejorar nosotros y que lo hiciera él”.