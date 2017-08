Por: Gerardo Bassorelli

Compartir Tweet



WhatsApp





Cuando en marzo de 2006 Oscar Tabárez inició su actual ciclo como entrenador de la selección uruguaya, José Pekerman dirigía a la Argentina que se preparaba para jugar el Mundial en Alemania.

Luego, la Albiceleste tuvo a Basile, Maradona, Batista, Sabella, Martino, Bauza y ahora a Sampaoli, llegando así a un total de ocho técnicos en estos 11 años en los que Uruguay solo tuvo al maestro.

Es tan atípico que la AUF haya mantenido al mismo entrenador durante más de una década, como que la AFA haya cambiado ocho veces en ese mismo período de tiempo.

Es que, desde la época de Menotti y hasta el periodo de Pekerman (2004-2006), la selección albiceleste se había caracterizado por sus procesos serios, sin haber cesado a ningún técnico durante más de 30 años, situación que era tomada como ejemplo de este lado del Río de la Plata donde el comportamiento era el opuesto: la Celeste cambiaba de DT a cada rato, y llegó a tener 18 entrenadores en 32 años (1974-2006), contra apenas 6 que tuvo Argentina en ese periodo.

Menotti dirigió a la Albiceleste desde 1974 y hasta 1982; luego Bilardo 1982-1990, Basile 1990-1994, Pasarella 1994-1998 y Bielsa 1998-2004 cuando decidió renunciar tras ganar el Oro en los Juegos Olímpicos, designándose a Pekerman como reemplazante, hasta el 2006.

Argentina tuvo 6 técnicos en 9 Mundiales, y pudieron haber sido 5 de no haber renunciado Bielsa.

La AUF tuvo 19 DT en 32 años

Mientras la AFA de Grondona solo tuvo 6 DT en 32 años, en la AUF fueron designados un total de 18 entrenadores, sin contar a los que dirigieron uno o dos partidos en forma interina.

Tras el Mundial’74 fue designado Schiaffino pero solo duró un año y asumió José María Rodríguez, que ni siquiera llegó a dirigir la Eliminatoria, en la que el técnico fue Juan Hohberg.

Tras quedar fuera de Argentina ’78, fue designado Raúl Bentancor, que dirigía a la juvenil, pero la AUF nombró a Roque Máspoli de cara a la Copa de Oro de 1980. Don Roque ganó el Mundialito pero no clasificó a España ’82, y entonces fue designado en forma interina Omar Borrás, para un torneo en la India en 1982, y como volvió campeón lo dejaron en el cargo hasta el Mundial ’86.

En ese período de 32 años (1974-2006), el ciclo de Borrás fue el más largo, llegando a cuatro años y medio.

Luego, dirigió Roberto Fleitas en 1987 y ganó la Copa América, pero se fue, y la AUF puso a Oscar Tabárez hasta Italia ’90, y luego a Luis Cubilla que estuvo dos años. Ildo Maneiro terminó la frustrada Eliminatoria en 1993 y dejó el cargo, designándose un año después a Héctor Núñez, que dirigió desde octubre 1994 hasta noviembre 1996. La Eliminatoria a Francia ’98 la empezó el “Pichón”, la siguió Juan Ahuntchain y la terminó Máspoli. Y al final de ese mismo 1997 la AUF puso a Víctor Púa como interino pero durante dos años, hasta que en 1999 llegó Daniel Passarella. Y al renunciar el argentino volvió a dirigir Púa, hasta el Mundial 2002.

Luego, Juan Ramón Carrasco fue el DT en 2003-04 y Jorge Fossati en 2004-05, completándose así la lista de 18 entrenadores en 32 años.

Argentina se “uruguayizó”

Mientras en Uruguay desfilaron 18 DT en 32 años, en Argentina solo hubo 6 y ninguno fue cesado.

Fue en 2008 cuando se produjo el primer cese de un DT por malos resultados: Basile había iniciado un ciclo que iría de 2006 a 2010, pero se cortó en 2008 cuando empezó el declive: los jugadores no respondían como él quería y una derrota ante Chile y la distancia de 7 puntos con Paraguay (líder de esa Eiminatoria) hicieron que renunciara.

Fue el turno de Maradona, que en ajetreada campaña logró poner a Argentina en el Mundial, donde llegó a cuartos y salió goleado por Alemania.

Grondona decidió no renovar con Maradona y asumió Sergio Batista, quien había dirigido en 2008 la Sub 23 que ganó el Oro en Pekín y era el DT de la Sub 20. Pero el “Checho” duró hasta que quedó eliminado por Uruguay en la Copa América 2011 en la que era anfitrión. Fue duramente criticado, fue destituido y se designó a Alejandro Sabella, que condujo la Eliminatoria y llegó a la final en el Mundial de Brasil.

Sabella decidió no seguir, y se recurrió a Gerardo Martino, que pagó caras las dos finales perdidas ante Chile en dos Copa América consecutivas (2015 y 2016).

Cuando renunció el “Tata” ya no estaba Grondona y AFA vivía un caos brutal. Se venían los Juegos Olímpicos y no había ningún DT que se hiciera cargo. Estaban acéfalos todos los cargos de Sub 20 y 17 también. Lejos en el tiempo habían quedado las épocas de ciclos a largo plazo en la selección mayor y también los procesos de juveniles liderados por Pekerman primero y por Tocalli luego.

Olarticoechea, que dirigía a la selección femenina, fue quien terminó dirigiendo al Sub 23 en Río 2016 y fue un fracaso.

La mayor estaba sin DT desde la renuncia de Martino, hasta que se designó a Edgardo Bauza, con esta Eliminatoria 2018 ya iniciada. Y el “Patón” duró tan poco que ni a un año llegó. Asumió en agosto 2017 y lo echaron en abril de 2017. Solo estuvo nueve meses.

Llegó entonces el turno de Sampaoli, que debutó ganando amistosos ante Brasil y Singapur, pero tendrá ante Uruguay su estreno en partidos oficiales.