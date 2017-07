Empresas Públicas: déficit o crecimiento económico

Por: Por Ec. Gabriela Cultelli y Ec. Héctor Tajam

Compartir Tweet



WhatsApp





Según reciente informe del Banco Central del Uruguay (BCU), el nivel de actividad económica comenzó en forma promisoria para el año 2017, y confirma una senda de recuperación en sus índices de crecimiento. En el transcurso del año 2016 el indicador central al respecto, el Producto Bruto Interno (PBI), creció 1,5%, tres veces superior al magro 0,5% de 2015. Ahora, ubicados en el primer trimestre de 2017, el crecimiento anualizado sube nuevamente un punto, alcanzando un registro de 2,5%. Además, si comparamos el valor del PBI con respecto al primer trimestre del año pasado, ese aumento productivo se eleva al 4,3%, impulsando desde ya la expansión para el resto del año. Téngase presente que el crecimiento trimestral ya acaecido nos hace partir de una base del 1% de incremento en el año. O sea, si en lo que resta de año no hubiera más crecimiento, igual el 2017 cerraría en alza, con un total de incremento del 1%. Dicho de otra manera, podemos esperar un crecimiento bastante mayor al del año pasado, que fue del 1,5%. Todo lo expuesto y lo que sigue (salvo que especifiquemos) de acuerdo a los datos que recientemente publicara el BCU.

Empresas Públicas: ¡Crecimiento!

Aquí no hay muchas novedades. A excepción de las actividades vinculadas al turismo que se destacan siempre a principios de año (restoranes y hoteles), nuevamente el origen principal del crecimiento se ubicó en las ramas donde predominan los servicios brindados por las empresas públicas (telecomunicaciones, energía, gas y agua), y en menor medida en el rendimiento de los complejos forestal-celulósico y cárnico. Por sectores de actividad, en primer lugar y con un 14,6% para el trimestre aparece “Electricidad, gas y agua”, potenciado por el comportamiento de la empresa pública UTE; y luego “Transporte y comunicaciones” con un 8,8%, explicado en mayor medida por Antel. En un escalón inferior (3%) aportó el crecimiento del sector primario (“Agricultura, ganadería y silvicultura”), a lo que se sumó un aumento del 1,3% en “Comercio, restoranes y hoteles”, empujado por el turismo.

Anualizando los valores a marzo de cada año, entre 2014 y 2015; 2015 y 2016 y entre 2016 y 2017, la variación del Valor Bruto de Producción para Antel fue de 6,8%, 12,2% y 14% respectivamente, y para UTE lo fue de -1,9%, 30,6% y 26,5% en igual tiempo. Es más, desde el año 2001 (según el Ministerio de Economía y Finanzas) el balance consolidado de las empresas públicas ha sido positivo hasta el 2005 y también durante el 2007, el 2010, 2015-16 y lo que va del 2017. En otras palabras, han tenido más ingresos que gastos. En el resto de los años del período 2001-2017 fue al revés, pero siempre considerando a las inversiones como un gasto, algo muy discutible pues las inversiones motivan que desde 2015 a la fecha las empresas públicas no dejaran de crecer. Es más, en lo que va de 2017 llevan un resultado neto total positivo equivalente a 170 millones de dólares.

Esta base estructural de crecimiento de la coyuntura en Uruguay es la que determina que los avances materiales, productivos de la economía uruguaya no se manifiesten en un crecimiento en el empleo, o desde otro punto de vista en una baja del desempleo (que se situó en más de un 9% en abril de 2017), pues ya comentábamos la suerte de la industria manufacturera y de la construcción, que de hecho son los sectores que realmente impulsan la creación de nuevos puestos de trabajo.

Analicemos además las fuentes del crecimiento por el lado de lo que se denomina el “gasto” (consumo de los hogares y el gobierno; inversión privada y pública; exportaciones restando importaciones). Los ingresos de los hogares, y en particular los que provienen del trabajo mantuvieron la recuperación, pues los salarios anualizados a abril crecieron un 2,5%, repercutiendo también en las pasividades, lo cual mantiene al consumo interno como uno de los componentes del crecimiento económico (el 80% del valor creado se gasta en consumo final). Aquí también podemos apreciar (anualizado) el peso de la actividad económica del Estado, en función del papel de la inversión pública, que registró el mayor crecimiento. La inversión privada también se recupera, y repercute en un mayor volumen de las importaciones. Pero el frente externo continúa complicado, las exportaciones no se recuperan.

Empresas Públicas: ¿Déficit?

Sin embargo, se ha afirmado que las inversiones de las empresas públicas, sin evaluar su necesidad ni resultado mediato, han sido responsables de más del 50% del déficit fiscal actual.

Sin duda (y por suerte, como acabamos de ver) que en el período 2010-2014 las inversiones resultaron muy superiores. También lo hubiera sido su resultado financiero de no tratarse a las inversiones como un simple gasto, deducido de los ingresos como cualquier otro gasto corriente. Si descontáramos las inversiones (4.212 millones de dólares), el resultado positivo habría sido de 3.340 millones de dólares.

Al mismo tiempo, otros componentes de las cuentas públicas relacionados a las empresas públicas pueden identificarse en el cálculo del Resultado del Sector Público Consolidado: el Superávit Primario Corriente de dichas empresas y los Intereses que pagan como parte del servicio de la Deuda Pública. El primero figura en los ingresos públicos y corresponde al resultado de las empresas en su conjunto antes del pago de intereses. A estos ingresos hay que sumar los aportes de las empresas públicas a la DGI, y al BPS, que superaron los 8.000 millones de dólares en el período pasado, y alcanzan casi los 4.000 millones de dólares en estos dos años. Por lo que el aporte total de nuestras empresas al resultado fiscal del sector público no fue deficitario según muestra el cuadro.