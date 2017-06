Compartir Tweet



El empresario Roberto Aguilar, desde el pasado 8 de mayo se encuentra acampando frente a la sede central en Uruguay de la multinacional brasilera Porto Seguros –ubicada en la Av. Ricaldoni y Brito del Pino, Montevideo-.Esta manifestación pacífica se debe a que la aseguradora no le quiere pagar la póliza por el siniestro intencional que sufrió su comercio, sedería Cristal, dos días antes de su apertura a mediados de marzo. Esta tienda se iba a ubicar en La Comercial, próximo al barrio Reus.

Este hombre de 60 años, portador de dos enfermedades, obesidad e hipertensión, está todos los días frente a Porto Seguros, desde tempranas horas, manifestándose con decenas de carteles pintados a mano y con autoparlante, y ya se convirtió en estos 32 días como una atracción de la zona, ya que todos los conductores que pasan por el lugar le brindan su apoyo haciendo sonar sus bocinas y dándole ánimos con “vamos”, “no aflojes”, entre otras frases.

“Porto miente para no pagar. Señores, señoras y corredores de seguros, a ustedes les parece que un empresario con de 60 años puede seguir en la puerta de una multinacional sin que pase nada. Ahora ciudadanos saquen sus propias conclusiones”, manifestó a LA REPÚBLICA Pablo Bonanata, quien iba a ser el gerente de la sedería Cristal.

Este denunció que dicho comercio sufrió un atentado incendiario hace ya varias semanas, el que destruyó totalmente la empresa. “El caso está en manos de la justicia pero aún no hay avances al respecto”, indicó.

Intervino en el caso el Departamento de Investigaciones de la Policía, peritos de Bomberos y el Juzgado Penal Nº 20. “Investigaron y no llegaron a nada. Incluso las cámaras de los ómnibus observaron, y nada”, acotó

“Desde Porto le dijeron que cuando estuviera el peritaje, le pagaban a los 20 días. Pero no sólo no le pagaron nada, sino que encima le hicieron una denuncia penal para no pagarle”, explicó y enfatizó que “si fuera fraude, Aguilar ya estaría preso y lo hubieran sacado de la puerta de la empresa. Eso genera duda. Además sacaron un comunicado a la interna de los corredores de seguro y no a la opinión pública”.

Agregó también que “el hombre está desesperado, e incluso el otro día fue a repartir volantes en Tres Cruces con un empleado para dar a conocer sus situación, y fue seguido y amenazado por un gerente de Porto, hecho que está grabado y el video se puede ver en su Facebook.com/RobertoAguilar. Esto fue denunciado en la seccional 9ª”. El hombre tiene todo en regla”.

“Esto me pasa a mi y a miles de uruguayos”

Por su parte, el empresario Roberto Aguilar sostuvo a LA REPÚBLICA que “sigo con mi lucha. A duras penas, con presión alta, pero no me queda otra porque es la única forma de cubrir los cheques que libré para abrir la empresa. Todo los que me vendieron los vidrios, alfombras, etc. No quiero fallarles. Por eso estoy obligado a estar frente a Porto hasta cobrar.

Ellos no aflojan y me han denunciado ante la policía y la Intendencia, pero no ha pasado nada. Ellos entienden mi situación. Y sigo acá. Me estoy jugando la vida y de acá sólo salgo tras cobrar o con los pies para adelante. Esto me pasa a mi y a miles de uruguayos que esta empresa ha jodido”.

Añadió que “los dos estamos siendo perjudicados. Me hacen un daño y yo a ellos al estar acá y no cobrar”.

Adelantó que tiene la audiencia final con la empresa ante la justicia el 19 de julio a las 9.45 horas y el 15 de junio tiene otra instancia.