Fotografías que muestran un presunto embarazo secreto de la famosa actriz fallecida Marilyn Monroe fueron publicadas por primera vez este miércoles en el diario británico DailyMail. Las imágenes exclusivas se subastaron en Hollywood en noviembre de 2016 como diapositivas de color original de la colección de Frieda Hull, conocida confidente de Monroe.

Pero las impresionantes fotos habían pasado desapercibidas y se vendieron por sólo USD 2.240 entre coleccionistas ricos que desconocían su verdadera importancia. Ahora el DailyMail asegura que las seis únicas imágenes eran la preciada posesión de la leal amiga de Monroe, que ella llamó las “diapositivas embarazadas”, una referencia a un secreto impactante que la celebridad se guardó hasta su muerte.

Las fotos fueron tomadas el 8 de julio de 1960, afuera de Fox Studios, en Nueva York, después de que Monroe terminara las pruebas de vestuario y peinado para la película The Misfits, protagonizada por Clark Gable y Montgomery Clift.

Las imágenes muestran claramente una prominente protuberancia en el vientre de Monroe que Hull afirmó era la evidencia de que la estrella estaba en las primeras etapas del embarazo. Y DailyMail afirma que el padre del bebé no era el entonces marido de Monroe, el dramaturgo Arthur Miller, sino que era el actor italo-francés Yves Montand, a quien conoció en el set de la película Let’s Make Love y con quien tuvo un affaire muy público.

DailyMail habló con Tony Michaels, el hombre que compró las diapositivas de color en la Marilyn Memorabilia Auction, realizada en la casa de subastas Julien’s Auctions en Los Ángeles.

Michaels, de 56 años, era un amigo cercano de Frieda Hull antes de que ella muriera. Él reveló que Hull le había contado sobre el embarazo secreto de Monroe y advierte que las “diapositivas embarazadas” son una evidencia genuina.

Y señaló que, en un extraordinario y trágico cuento de Hollywood, Monroe mantuvo su embarazo en secreto antes de “perder” al bebé durante la visita a un hospital.

Tony declaró a DailyMail: “Frieda estaba muy orgullosa de esas diapositivas y estaba muy orgullosa de mantenerlas en secreto hasta el día en que murió. Pero me contó la historia detrás de ellas, de que Marilyn quedó embarazada de Yves Montand. No era una conjetura o una presunción, era algo que ella sabía con certeza; estaba muy cerca de Marilyn. Ella me explicó que Marilyn quedó embarazada en el verano de 1960, y las diapositivas lo demuestran”.

Monroe había querido un bebé más que nada en el mundo, pero esa alegría le fue negada. La actriz de Una Eva y dos Adanes, que sufría una condición llamada endometriosis, que le causaba un dolor menstrual severo, ya había tenido tres abortos espontáneos antes de perder a este bebé.