El Parque Central se mueve a gran ritmo. Las obras no cesan y el proyecto de ampliación y remodelación del “Templo” tricolor “está avanzando fuertemente”, de tal forma que en julio los dirigentes esperan poder “entregarle los palcos de la Atilio García” a sus dueños, mientras que para dicho mes la segunda bandeja de la Abdón Porte estará terminada. En marzo se hará el lanzamiento de la venta de los 51 palcos en la José María Delgado, clave para que el GPC llegue a los 40.010 espectadores.

Sentido de pertenencia

Cuando concluyó el Uruguayo Especial, que quedó en manos de Nacional, Diego Polenta fue consultado sobre los títulos que había ganado en el club, y pese a que el último campeonato duró tan solo 15 partidos y Peñarol no estuvo en la pelea, el capitán señaló que elegía el 2016 ya que la vuelta se dio en el Parque “y tiene un gusto especial, porque es nuestra casa”.

Tanto jugadores, dirigentes e hinchas tienen un sentido de pertenencia en el Parque que los hace fuerte, y se notó en el último campeonato, donde el bolso hizo puntaje perfecto en su casa, mientras que cuando le tocó salir dejó unidades y puso en riesgo el título. Por parte de los parciales, el “templo” tricolor suele estar lleno, mientras que de visitantes (aun en el Centenario) el número de hinchas baja considerablemente.

“El Parque tenía que crecer” es el mensaje que sale de todo hincha de Nacional ilusionado con el crecimiento de su cancha, por el peso histórico que tiene el escenario y porque ha quedado chica. Desde su reestreno se está trabajando para que el Parque crezca, pero cuando llegó José Luis Rodríguez y compañía, el proyecto cambió, siendo éste aprobado por la Asamblea Representativa y desde ahí se retomaron las obras. Ahora el Parque se acerca a cada día un poco más al sueño de tener una capacidad para 40.000, siendo remodelado y cumpliendo con las normas FIFA.

Los palcos serían entregados en julio

La primera etapa de las obras de la ampliación y remodelación del Parque Central tiene como objetivo superar los 36.000 espectadores y llegar a 152 palcos.

Detalles de la primera etapa: Tribuna Abdón Porte: Se construirá una segunda bandeja que permitirá casi duplicar los lugares de la tribuna más popular, llevando su capacidad de 4.700 a 9.180 espectadores. Tribuna Atilio García: Se ampliará la tribuna llevando su capacidad de 8.600 a 12.040 espectadores.

Además se construirán tres filas de 24 palcos cada una, totalizando 72. Tribuna José María Delgado: Se incrementará la cantidad de espectadores de esta tribuna de 5.363 a 6.015 espectadores, construyéndose dos nuevos niveles de palcos (niveles 3 y 4) con 80 palcos nuevos. También en esta tribuna, se trasladarán las cabinas e instalaciones de prensa a un quinto nivel (nivel 5).

Se realizará el cerramiento de la fachada correspondiente a las tribunas Atilio García y Abdón Porte. La duración de la primera etapa será aproximadamente de 18 meses, pero para julio se estima que los Palcos de la Atilio García, más la segunda bandeja de la Abdón Porte estarán prontos. “El Parque está avanzando fuertemente, se está trabajando muy fuerte en la parte de los pilares de la Abdón Porte para la segunda bandeja.

Se cerró la licitación de todo lo que tiene que ver con la estructura metálica para lo que serán los palcos de la Atilio García. Si uno va hoy a la tribuna Delgado verá que está todo desarmados los pasillos porque se está trabajando en las fundaciones. Ósea el Parque está trabajando muy bien. Estamos trabajando en la etapa todavía en la que se luce poco”, señaló el dirigente tricolor Heber Lambert.

Al respecto de los tiempos de la obra, el secretario general del club indicó que “en cuanto al cronograma con las empresas constructoras estamos en plazo planteados, creemos que para julio estamos entregando, como se había prometido, los palcos en la Atilio García, estaría la ampliación que tendrá la tribuna también, además de la ampliación en la Abdón Porte”.

Lanzamiento de venta de nuevos palcos

La segunda y última etapa del proyecto del Parque Central tiene como fin que el escenario tenga una capacidad de 40.010 espectadores, además del cerramiento de la f fachada entre la Delgado y la Scarone.

Detalles de la segunda etapa: Tribuna José María Delgado: Se complementará el nivel 5 y se construirá el nivel 6, lo que agregará 51 nuevos palcos a los ya existentes una vez terminada la primera etapa; tribuna Héctor Scarone: se construirá una nueva bandeja que sumará 3.040 localidades, que aumentará su capacidad de 4.160 a 7.200 espectadores; además se realizará el cerramiento de las fachadas correspondientes a las Tribunas José María Delgado y Héctor Scarone.

“En marzo haremos el lanzamiento de la venta de los nuevos palcos en los sectores 5 y 6 de la tribuna Delgado, de ahí depende también que si podemos hacer una buena venta de los palcos poder encaminar la otra etapa que es hacer la Scarone, que es el segundo paso. Estamos muy entusiasmados con ese tema”, contó Lambert.

Financiamiento de las obras

Financiamiento económico de la obra. Al igual que las obras, el financiamiento está dividido en dos partes, la primera, la cual demorará aproximadamente 18 meses, tiene un costo de US$ 17.568.030. De dicha cifra US$ 10.970.652 ingresaron de los remates de palcos y extensiones según el remate que se hizo en octubre del 2014. US$ 2.770.600, de la construcción de 23 nuevos palcos: 14 centrales en la Delgado y 9 en el codo Delgado-Porte.

El resto se cubrirá con un financiamiento bancario de US$ 3.826.778, lo que será un 21,8% del total de la obra. Al respecto del repago del financiamiento bancario, Nacional señala que los USD 3.826.778 se solventará con los siguientes ingresos: Extensiones palcos existentes (como referencia, un 100% de extensiones equivaldría aproximadamente a USD 1.492.000); extensiones palcos nuevos (como referencia, un 100% de extensiones equivaldría a USD 3.200.000); estacionamientos a comercializar (como referencia, 150 lugares equivaldrían a USD 900.000) y con el partido inaugural.

En cuanto a la segunda etapa, en la que se intentará llegar a 51 nuevos palcos para la ampliación de la Scarone además de la complementación del nivel 5 y la construcción del 6, el costo será de US$ 4.754.809, lo cual se financiará con la venta de esos nuevos 51 palcos. Indicando el club que el endeudamiento será 0.

Parque Central Parque Central Parque Central Parque Central Parque Central Parque Central Parque Central Parque Central Parque Central Parque Central Parque Central