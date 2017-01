"Cuando surgió la oportunidad no lo dudé", dijo

Si bien sonó para Peñarol en el inicio del periodo de pases debido a que el jugador quería salir de Benfield debido a la crisis económica que vive el club argentino, Santiago Silva decidió llegar a Chile para defender a la Universidad Católica. En la pasada jornada el futbolista fue presentado como nuevo jugador “cruzado”, donde prometió “hacer la mayor cantidad de goles posibles”.

“Me gusta jugar con presión, me encanta, y hay que demostrarlo. Estoy muy motivado, en una etapa de mi carrera en que vivo las cosas diferentes y el tema de la presión no es importante”, dijo Santiago Silva en su presentación como nuevo jugador de la UC. “Cuando surgió la oportunidad no lo dudé. Venir a un club grande como la Católica es algo muy positivo. Es un paso más que importante en mi carrera”, añadió.

El fútbol argentino está en un momento de crisis económica, mal organizado y sin un presidente al mando de la federación, de tal forma que aún no se sabe cuando comenzará el campeonato. Esto fue un factor clave para que el “Tanque” decidiera marcharse de Argentina ya que el fútbol trasandino “está bien estructurado en lo futbolístico, en temas de organización y luego adonde venía, una institución grande, me motivó desde el primer momento”.

Al respecto del momento en el que llega al club, el jugador estaba convirtiendo goles en Banfield. El atacante se definió como “un jugador con mucha entrega, que vive cotidianamente lo que hace, con experiencia, que lo va a vivir con el grupo. Obviamente convirtiendo goles”.