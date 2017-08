Compartir Tweet



El director Nacional de Loterías y Quinielas Juan Gama dijo que el sindicato está anclado en el tiempo y no comprende que hay que aggiornarse.

Ayer, la Asociación de Funcionarios de la Dirección de Loterías y Quinielas (AFAL) cumplió un paro nacional desde las 14:30 hasta las 0 horas del jueves debido al conflicto que atraviesan con la dirección.

El sindicato denunció el “escaso y deteriorado relacionamiento” con la Dirección de Loterías y Quinielas, acusó a su director, Luis Gama, de “desconocer sistemáticamente” al sindicato en temas relacionados con la negociación colectiva y de “ignorar y destratar” a supervisores del organismo. Por este motivo, y en coincidencia con la celebración del “día del funcionario” de este rubro, se decidió suspender los sorteos de Quiniela, Tómbola y 5 de oro previstos para la jornada de ayer. Gama sostuvo que el sindicato se muestra “rehacio” a algunos cambios.

“Por ejemplo, ellos hablan de que la lotería está debilitada y que los porcentajes de venta son bajos. Yo les quiero hacer entender que la lotería ya no funciona en ninguna parte del mundo. Funcionaba en Uruguay cuando era el único juego que había. Después apareció la quiniela, la tómbola, el cinco de oro. La gente busca en materia de juego otra cosa. Y ellos no entienden cual es la lógica”, afirmó.

Además, recordó, “hemos hecho algunas acciones como hacer los sorteos en el interior -ya recorrimos 14 departamentos- hemos hecho en la sala Zitarrosa el Gordo de fin de año. El público apostador hoy quiere otra cosa. Yo les quiero hacer entender pero a veces ellos no entienden cual es la lógica”. “Son funcionarios que entraron como marinos cantores y que no se fueron aggiornando de acuerdo a la época en que vivimos. Piensan en una lotería de hace 50 años atrás donde la lotería era el único juego”.

Por otra parte, señaló que el sindicato pide ámbito de negociación y, sin embargo, éste ha existido permanentemente. “La última reunión la hicimos en julio, en la cual hubo planteos, y donde acordamos una serie de cosas y salimos con una resolución en conjunto. Y ayer (por el martes)salen con un comunicado donde plantean que no hay diálogo, me tildan poco menos que de autoritario, y que la última reunión fue en julio”.

Gama dijo que “hay cosas que a mí no me cierran” y que resulta “difícil” explicar un conflicto inexistente. Consultado sobre si puede haber algún interés, reconoció que le han dicho que ésa puede ser una explicación “si no, no se entiende”. Respecto al paro, dijo que “lo único que hicieron fue suspender los sorteos que en definitiva si no se hacen hoy se hacen mañana”. “Yo quiero hacerles entender a los funcionarios que lo importante son otras cosas, no es el juego. Lo importante es la salud, la enseñanza. Ni ellos saben cual fue el motivo de la medida de hoy (por ayer).

Me resulta dífícil explicar algo que no conozco”, afirmó. Gama resumió diciendo que “estamos trabajando, realizando controles más estrictos, por primera vez la lotería genera información propia y hace la liquidación de los aciertos del cinco de oro, la quiniela y la tómbola. Por primera vez, tras acuerdo con Agesic, hay una serie de trámites que se pueden hacer en línea. Hay varios acciones que se están realizando para reposicionarnos como un órganos de regulación y control”.