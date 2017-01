FABIÁN COITO: "NO PUDIMOS CREAR JUEGO NI LLEVAR ADELANTE NUESTRA IDEA"

Es destacable que una goleada no nuble la perspectiva del protagonista. Este fue el caso de Fabián Coito, a quien el 3-0 con Argentina no hizo llenar al equipo de halagos, sino que se mostró bastante crítico con el rendimiento celeste.

“Desde el punto de vista del resultado, fue ideal. Habíamos imaginado un funcionamiento que no logramos, creo que nos condicionó un poquito la cancha. La verdad es que no merecíamos la ventaja, pero la capacidad individual de los futbolistas nos permitió ponernos en ventaja. Con la expulsión y los goles, el partido se tornó favorable para nosotros”, comentó en Radio Oriental.

“Una victoria importante”

Aunque no quedó del todo conforme con lo exhibido por sus dirigidos, destacó el hecho de que “Supimos manejar el partido, contamos con jugadores de gran nivel, y pudimos controlar el trámite y sellar una victoria importante”.

Posteriormente, lamentó que “El sistema de juego y la idea no la estamos pudiendo llevar adelante, y se nos complicó el trámite. No pudimos crear juego. Los goles, la verdad que cambiaron el trámite y el juego. La expulsión nos tornó como claro dominadores del partido”.

“Argentina tiene muy buenos jugadores. Ahora toca pensar en lo que viene, y haber ganado, y por esta diferencia, es sumamente importante”, agregó.

Luego, y consultado por la actuación de Rodrigo Amaral, señaló: “Lo ví un poco estático. En el segundo tiempo jugó más por afuera, se encontró con Mathías Olivera y mejoró un poquito. Es importantísimo para nosotros. No estuvo en plenitud y el equipo lo sintió. Creo que puede dar más”.

Sobre el estado físico de los muchachos tras el encuentro, comentó: “En general terminaron bastante fatigados Rodrigo Bentacur, por el golpe. Veremos con el correr de las horas como estarán los demás”.

Por último, destinó unas palabras a Santiago Bueno, el central que continuará su carrera en el Barça: “Me alegra por Santiago lo de Barcelona. Es un muy buen jugador y un maravilloso chiquilín. Eso enriquece mucho más el plantel, ya que por algo fijó en sus ojos en él un club tan importante”.

“Hay que estar tranquilos”

Otro de los protagonistas que brindó su punto de vista fue Nicolás De La Cruz. El autor de un verdadero golazo, que selló el 1-0 parcial, se refirió a dicha acción, y contó que la altura y la alteración que esta marca en el recorrido del balón fueron importantes para que decidiera probar de tan lejos.

“La verdad que entrenamos mucho el remate desde afuera desde que llegamos acá, por el tema de la altura. La pelota toma una velocidad increíble, y aproveché eso. El cuerpo técnico y los compañeros dan confianza para probar. Tuve la suerte de que entre”, manifestó.

Por último, una de las piezas más importantes del andamiaje importante prefirió no exagerar la valía del triunfo en el clásico, ya que queda mucho camino por recorrer y no hay nada definido. Manifestó: “Vamos tranquilos, paso a paso. No podemos ponernos eufóricos ni creernos candidatos por ganar un partido. Ahora se viene Brasil, un rival muy complicado que nos exigirá mucho, y ya tenemos que ponernos a pensar en ese encuentro”.