Al pobre Will poco lo pudimos ver en la primera parte de Stranger Things. El joven Byers se pasó la temporada entera huyendo del Demogorgon e intentando sobrevivir a las duras condiciones que reinan en el mundo “Del Revés”. Pero con su liberación, al final de la temporada, descubrimos que Will no parece estar completamente desvinculado de ese mundo tenebroso.

Este extraño comportamiento de Will al final de la anterior temporada ha hecho pensar a algunos fans de que el personaje podría ser el nuevo villano de la historia. Durante una entrevista para Nerdist, el productor de la serie, Shawn Levy, quiso pronunciarse sobre esta teoría, aunque eso sí, no se quiso mojar demasiado.

“No puedo confirmar o desmentir esta teoría, pero todo lo que os puedo decir es que, con todo lo que vimos al final de la primera temporada y los trailers… Will no está bien”. Además, aseguró que al personaje “le están ocurriendo muchas cosas, y le harán estar en el punto de mira de esta temporada”.

Y es que algunas teorías apuntan a que el Will que veremos en la temporada 2 de Stranger Things podría estar bajo el control de algún tipo de criatura que lo marcó durante su paso por el mundo “Del Revés”. De momento no se sabe mucho de la trama de esta nueva temporada.

Recientemente David Harbour (quien interpreta al sheriff Hopper) anunció que la nueva entrega “abordará el mundo de una manera nunca vista”. Por su parte, los creadores de la serie, los hermanos Duffer, aseguraron que Will sufrirá trastorno de estrés post traumático, mientras que el resto de la ‘pandilla’ notará que su amigo ya no es el de antes. La temporada 2 de Stranger Things llegará a Netflix el próximo mes de octubre.