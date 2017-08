El regreso de Justin Bieber, escuchá “Friends”

Compartir Tweet



Justin Bieber puede haber cancelado una gira mundial, haber sido expulsado de China y haber confesado públicamente sus “errores”, pero todavía quiere ser amistoso, si uno se guía por su nueva canción. El canadiense lanzó “Friends”, una aparente súplica a una exnovia para que no lo deseche por completo tras una separación, por la que ha recibido críticas positivas y adoración por parte de sus fans.

El tema es una colaboración con el productor BloodPop y los compositores Julia Michaels y Justin Tranter, el equipo detrás de su éxito “Sorry”, del álbum de 2015 “Purpose”.

Si bien los problemas personales de Bieber se han vuelto material regular de los tabloides, su carrera musical sigue escalando. Su versión remix del mega hit “Despacito”, del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, fue número uno en las listas de Estados Unidos durante 14 semanas seguidas y rompió un récord para transmisiones en todos los formatos.

Sin embargo, el cantante de 23 años cortó abruptamente su gira mundial en julio, citando “circunstancias inesperadas”. Días antes de ese anuncio, China había informado que Bieber no era bienvenido en el país debido a sus “problemas de comportamiento”.

En un largo post de Instagram el 2 de agosto, el canadiense admitió que había dejado que sus “inseguridades” lo llevaran a cometer “errores”. “Pero lo que no voy a hacer es dejar que mi pasado dicte mi futuro”, aseguró entonces.