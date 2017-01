Por: Manuela Mutti, Diputada, MPP

El pasado miércoles 14 de diciembre renunció a su banca el senador Ernesto Agazzi, cumpliendo -en acuerdo con su organización política- sus manifestadas ganas de ocupar otras responsabilidades en la interna de nuestro MPP y de ceder el espacio para que compañeros de otras generaciones vayan creciendo en el debate programático con la oposición y en el quehacer legislativo de nuestro país.

El qué

Hay varios lugares comunes que confluyen en una decisión de este estilo, que últimamente solo veíamos por razones extremas de salud o por acuerdos entre partidos dentro de un mismo lema que eligieron compartir legislatura.

La primera y principal es que reivindicamos la política como herramienta colectiva para la transformación de la sociedad y, en ese sentido, cada lugar o responsabilidad que ocupemos tiene una función determinante en el éxito del conjunto.

Es difícil, todos los días tenemos que hacer el esfuerzo de mirarnos pa’ nuestros adentros y cuestionarnos cuánto estamos transformando políticamente el lugar de militancia o cuánto nos transforma él, porque creemos que “naides es más que naides” y que las cucardas que nos toca usar son circunstanciales.

También está esa maldita manía de pensar que nadie podría hacer las cosas tan bien como las haríamos nosotros, un miedo que a lo largo del tiempo se transforma en una excusa para no ver que nos llegó nuestro tiempo de salir o que a otro le llegó el tiempo de entrar. Prolongando nuestras estadías y desgastando aquella idea de que para ser solidario uno no tiene que dar lo que le sobra o lo que ya no quiere más, sino compartir lo que se tiene, evitando que la codicia eche raíces.

Por último, pero no menos importante, está la renovación que todas las organizaciones deberíamos defender como algo natural. Se renuevan las células en nuestro cuerpo, se renuevan los ríos, las mujeres y los hombres también deben renovarse porque lo importante siguen siendo las ideas. Cada generación carga con los problemas y las sensibilidades del mundo que lo rodea, cambiante, más allá de que subsistan las contradicciones principales y que la explotación del hombre por el hombre se vista de india, de mujer, de negra.

El cómo

Agazzi renunció a su banca, renunciando también al subsidio que los legisladores perciben por un año, luego de no haber sido reelectos o de renunciar. Esto, al igual que cumplir con su promesa de renunciar a mitad de la legislatura, debería ser la norma. Pero no lo es y por eso es preciso destacarlo.

Uno tiene que ser y parecer, no solo para evitar ser hipócrita y predicar con el ejemplo, sino porque para mejorar esta democracia representativa -siempre con la idea de ir hacia una democracia más directa- los representantes deberíamos empezar a entender que fuimos electos para ser servidores públicos y no para enriquecernos con los dineros públicos.

Y esto no solo tiene que ver con los dineros, también tiene que ver con que si nos apropiamos de lo que no nos corresponde. Y sí, estoy hablando de legisladores, ministros o directores que acceden a esos lugares por ser parte de una lista, de un programa de gobierno, de las ideas o la fuerza de un colectivo político, y se olvidan de todo esto una vez que prueban la comodidad del asiento.

Pero, y también de los dineros, aunque así no vaya directamente a nuestros bolsillos, porque si mis decisiones sirven para beneficiar económicamente a adversarios políticos con tal de conseguir la aprobación de su colectividad o el visto bueno en el ejercicio de sus profesiones…estoy alimentando mis intereses con el dinero público, reforzando la idea de que todos los políticos son igualmente corruptos y sin ningún tipo de vocación en servir.

Una vez más el Flaco, haciendo uso de su docencia innata, nos enseña a hacer política desde los valores, desde la coherencia, desde la política misma. Y una, que es profesora, vuelve a sentir el placer de ser alumna y entender que hay gente recorriendo otros caminos, desaparecidos en el anonimato periodístico de los “cuanto peor, mejor”, para hacer de la política y de la vida una tarea gratificante.

¡Gracias Flaco por tanto!