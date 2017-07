NOTA FAMA El porno casero ¿Moda o negocio?

No es excluyente de famosos. Lo realizan millones de anónimos en todo el mundo, y últimamente se ha convertido en una práctica cotidiana de la que surgen nuevas modalidades tanto sexuales como económicas. ¿Una mutación en las formas de experimentar la sexualidad? Sí. Y también una nueva vía de hacer dinero y de satisfacer el ego y las conductas narcisistas.

Con los teléfonos con cámaras, hoy cualquiera tiene acceso a un dispositivo de filmación. Hace falta creatividad y ganas de imitar para estar a un paso de un video sexual y una posterior mercancía. Ya sea a través de la venta, al subirlos a webs que pagan por visitas, o en posteriores juicios por invasión a la privacidad, las cintas caseras se convierten hoy en día en una fuente de dinero y de placer.

Cada vez más figuras del ambiente no reparan en su condición de famosos y parecen, inconscientemente, querer figurar en el ranking de los videos más mirados. Una suerte de excitación a través del placer de la fama, del figurar y no estrictamente a través de la sexualidad convencional.

Si uno navega por Internet se da cuenta de que Wikipedia tiene un amplio catálogo de estos asuntos y, además, existen cientos de sitios que dan sugerencias y consejos para la realización de este tipo de producciones caseras. En todos los casos, la causa principal asociada por todos es el narcisismo, el ego, el exhibicionismo, la excitación a través de la imagen, el tener un recuerdo e incluso, en algunos casos, un medio para chantajear en el futuro. Sea cual fuera, lo cierto es que hoy en día la extendida utilización de teléfonos y la necesidad de compartir todo en la web hacen que el filmarse implique asumir una gran cantidad de riesgos, porque nada es seguro y las consecuencias luego son complejas.

Muchos son los famosos que han caído en estas situaciones. Muchas veces por error, por acción de terceros o incluso para saltar a través de ellas a la fama. No importa el motivo, el tema central es la pérdida de la privacidad y lo incontrolable que se ha vuelto Internet. Aquí algunos de los ejemplos más relavantes de los últimos tiempos.

1998 – Pamela Anderson

La bomba estadounidense fue pionera en las cintas sexuales. Dos de ellas fueron altamente difundidas a nivel mundial y sumaron a su imagen de icono sexual. Un primer video filmado en su luna de miel con Tommy Lee en 1998 recorrió el mundo entero y la catapultó a la fama; y otro más reciente, en el que tiene relaciones con el cantante de la banda Poison, Bret Michaels, volvió a ponerla en el centro de la cuestión en 2005.

2003 – Paris Hilton

La celebridad y su novio Rick Salomon se filmaron teniendo sexo en un cuarto con una cámara de visión nocturna. Hilton en un principio intentó detener la distrubución, pero hoy en día recibe ganancias por él, y se comercializó bajo el nombre de “Night in Paris”

2005 – Fred Durst

El cantante de la banda Limp Bizkit también se vio involucrado en el tema luego de que saliera a la luz un video de él con una mujer teniendo sexo. Según se supo, el video fue robado por un individuo que arregló la computadora del cantante. El video recorrió Internet, pero luego fue levantado luego de que Durst demandara al sitio Gawker y otros nueve más por un monto de 79 millones de dólares.

2006 – Daniela Cicarelli

La presentadora brasileña de televisión y ex pareja de Ronaldo fue captada por un aficionado en una playa española en una situación íntima. Las imágenes fueron publicadas en televisión y en ellas se podía ver a la modelo teniendo relaciones en el agua con su novio.

2006 – Nicole Narain y Colin Farrell

La modelo y actriz Playboy y el actor filmaron un video casero de 13 minutos y en enero de 2006 las imágenes se filtraron en Internet. Farrell demandó a Nicole por haber coproducido y vendido la cinta que grabaron en 2000, cuando aún eran pareja. Las imágenes del vídeo fueron difundidas por la red pero después se otorgó una orden restrictiva sobre la circulación de la cinta.

2007 – Kim Kardashian

La propia Kim confirmó al existencia de un video sexual que realizó junto a su novio, el cantante de R&B Ray J. No obstante, al surgir amenazas intentó tomar acciones legales para bloquear su distribución, pero no fueron muy efectivas. En la cinta se los ve en una casa en la playa teniendo relaciones.

2007 – Wanda Nara

La vedette argentina “saltó” a la fama luego de que se filtrara un video de Wanda practicando sexo oral a una antigua pareja. La actual esposa del futbolista Maxi López en un principio dejó entrever que dudaba sobre si era ella o no la protagonista la cinta hot, pero luego supo justificar las imágenes hot al declarar que “todas las mujeres lo hacen, no veo por qué yo no”.

2008 – María Fernanda Telesco

Más conocida como Chachi Telesco, la actriz argentina había saltado a la fama en dicho año, y al conocerse el video casero en el que participaba fue despedida del reality show “Disney High School Musical, La Selección”, donde buscaban a los personajes principales para la versión argentina de la película más vista en la historia Disney Channel. Parece ser que el video casero lo subió uno de sus primos a la web.

2010 – Kendra Wilkinson

La protagonista de Playboy Mansion fue protagonista de una cinta no autorizada que lanzó la web Vivid en mayo de 2010. Si bien intentó bloquear su difusión, rapidamente se expandió por toda la web. El video había sido filmado en 2003 cuando tenía 18 años y antes de que tuviera implantes de mamas.

2011 – Silvina Luna

El video mostraba a la Luna manteniendo relaciones sexuales en medio de unos viñedos con su novio de aquel entonces, el surfista Martín Vari. “Sí, la del video soy yo” reconoció y “el hombre que aparece ahí es mi novio” dijo Silvina, que luego de que el video fuera difundido en Internet. Apenas salió a la luz, la modelo dejó el caso en manos de su abogado quien consiguió rápidamente una medida cautelar para que se prohíba la difusión del material.

2012 – Chris Namús

La boxeadora fue también víctima de una invasión a la privacidad en setiembre del pasado año cuando un video de 8 minutos en la que se la ve teniendo sexo con su ex novio se filtró a la web. La ex pareja de Namús, también boxeador, declaró que no fue él quien lo “subió” a Internet y que no sabe quién pudo haberlo hecho. “Lo grabamos con la filmadora del teléfono celular”, admitió. El exnovio confesó que mantuvo el video de Chris Namús en su poder pero sin intención de cometer la divulgación que luego se produjo. La justicia investiga el caso, y se sabe que trabajadores de una curtiembre fueron los que encontraron el teléfono.

2013 – Florencia Peña

En los primeros días del año se filtró en la web un video de Florencia Peña en donde se le ve teniendo relaciones sexuales con su exmarido, Mariano Otero. Varios sitios pornográficos lo tienen colgado y ya son miles quienes han accedido a tal documento íntimo. No obstante. la actriz argentina consiguió que la Justicia de ese país dictara una medida cautelar contra los buscadores Yahoo! y Google para que el link de su video erótico no aparezca