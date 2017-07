Compartir Tweet



El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, pidió ayer una “reunión urgente” con el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, para hablar sobre las condiciones laborales de los funcionarios policiales. Así lo confirmó Ismael Fuentes, coordinador de la Unión de Sindicatos Policiales (USIP) en el Pit-Cnt, al portal Ecos.

Fernando Pereira, sostuvo en una declaración escrita que la muerte del trabajador policial Wilson Coronel es “un duro golpe para toda la sociedad” y agregó que la central sindical “hace llegar su dolor y la más amplia solidaridad con la familia y amigos”.

El dirigente sindical dio a conocer un comunicado en el cual se señala que “Ante los hechos ocurridos, que terminaron con la muerte del trabajador policial Wilson Coronel, el PIT-CNT hace llegar su dolor y la más amplia solidaridad con la familia y amigos del trabajador, con sus compañeros de trabajo y con todo el gremio policial, ante esta pérdida irreparable. Las circunstancias que determinaron la muerte de Wilson Coronel, son un duro golpe para toda la sociedad.

Es necesario abrir un espacio de reflexión sobre los niveles crecientes de violencia y sobre las condiciones de seguridad de los trabajadores policiales. Constituye un compromiso de todo el movimiento sindical avanzar en la concientización de estas dificultades, evitando naturalizar la violencia y contribuyendo a la generación de propuestas que permitan mejorar las condiciones de seguridad en la sociedad uruguaya y especialmente reducir el riesgo de los trabajadores policiales cuando se encuentran en servicio”.

Ayer de mañana fue sepultado el funcionario policial Wilson Coronel y varias organizaciones convocan a una marcha para hoy en el centro de Montevideo en repudio por este asesinato, entre ellas la Unión de Sindicatos Policiales. Eduardo Juárez del Sindicato Único de Policía se expresó “indignado” porque, dijo, “algunos responsables políticos lo único que saben hacer es política”, incluso ante una muerte.

Los policías, a través de su sindicato, reivindican el servicio 223 y piden que se regularice. “Los policías necesitan de ese trabajo extra que no está regularizado”, afirmó Juárez.

En el mismo sentido se expresó la representante sindical Patricia Rodríguez: “Cuando algo no anda hay que hacer algo” y pidió una solución para que los trabajadores no “estén en falta. “Va a seguir ocurriendo. Tenemos que sentarnos a trabajar en los artículos que limitan a los funcionarios”, pidió.

“Así es la vida cabo, en un instante nos la sacan. Así de fuerte como el vacío que dejas en tus compañeros y familiares. Pero te fuiste como lo que eras, valiente y aguerrido, intentando defender a los demás, aún con el sacrificio de tu propia vida”, fue el mensaje de los compañeros del policía asesinado durante el sepelio ayer de mañana.

Wilson Coronel tenía 43 años y dos hijos. Hacía solo 10 días que trabajaba como agente de seguridad fuera de su trabajo cuando fue ultimado por un delincuente con un balazo en la cabeza.

Lo que cuestiona el Ministerio del interior es que se haga trabajo de seguridad por fuera del horario policial. Es lo que en la jerga se llamaba tradicional el servicio 223, casi una paráfrasis del servicio 222 que se contrataba con la Policía por parte de privados.

El subsecretario Jorge Vázquez dijo que hay que analizar la responsabilidad del policía que comete la ilegalidad pero también de quienes le dan un empleo de seguridad encubierto. Explicó en ese sentido que se los contrata como reponedores de góndolas pero en realidad cumplen funciones de policías en el sector privado.

El argumento esgrimido desde el gobierno es que los sueldos policiales se han visto aumentados en forma significativa en los últimos diez años. El aumento del salario nominal del personal del Ministerio del Interior pasó de 4.500 pesos a 30.000 entre 2005 y 2015, según el gobierno.

El Jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, y señaló que el efectivo asesinado por un delincuente “fue contratado en forma irregular, según reconoció el comerciante. Los policías pueden hacer un máximo de 50 horas por el 222, y la forma es contratar a través de las propias jefaturas”, señaló el jerarca a Informativo Sarandí.

Pérez dijo que la contratación irregular de policías es “una irresponsabilidad de los empresarios”. “Tratamos de que los policías no hagan esto. Los demás policías deben insistir en que no se haga porque (el que lo hace) está totalmente indefenso, sin chaleco, ni medios de comunicación, y no saben sus compañeros que está él ahí”, agregó.

“La impotencia, bronca y miedo de no poder sostener a mis hijos hoy me inunda”

Fabiana Criado, la esposa de Wilson Coronel, el policía asesinado, posteó una carta en Facebook que fue colgada en la cuenta Seguridad Uruguay. La mujer, que compartió 16 años con el fallecido, dijo que Coronel amaba lo que hacía, pese a ganar 16.000 pesos.

“La impotencia, bronca y miedo de no poder sostener a mis hijos hoy me inunda!!”, escribió. “Se va un ser humano y vuelve una puta mochila”, agregó.

Un minuto de silencio en el Senado

El Senado realizó ayer un minuto de silencio en honor del policía asesinado en la noche del domingo en un local de comidas, ubicado en la esquina de Buxareo y 26 de marzo.

El senador del Partido Nacional, Javier García presentó la moción de homenaje al agente de policía Wilson Coronel, que fue aprobada por amplia mayoría.

“Lo solicito en señal de recogimiento y respeto a la familia, a los integrantes de la Policía nacional y como integrante de la Comisión de Seguridad del Senado”, dijo.