El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT expresó públicamente su solidaridad “con el compañero Luiz Inácio Lula da Silva, el movimiento sindical y popular brasileño”. Asimismo “repudia este nuevo ataque, que implica su arbitrario e ilegal procesamiento y se pronuncia en defensa de la democracia y la libertad”. Afirma, además, que el procesamiento es producto de “un paso más de la oligarquía corrupta y golpista”.

Sostiene la dirección de la central obrera que “el procesamiento de Lula, se da sin ningún tipo de pruebas, salvo las conseguidas con delaciones de criminales presos y confesos, que se han transformado en un arma de chantaje. Este procesamiento es un paso más de la oligarquía corrupta y golpista, que derrocó a Dilma (Rousseff) y puso en marcha un brutal ajuste contra el pueblo brasileño, congelando por 20 años la inversión pública, cerrando los programas sociales que habían permitido llevar a su mínimo histórico la pobreza, aprobando hace dos días una contra reforma laboral que deroga las 8 horas y permite jornadas laborales de 12 horas, el pago en especie del trabajo rural, recorta la negociación colectiva y autoriza el despido injustificado, en un retroceso histórico”.

Para el PIT-CNT “estas medidas vienen siendo enfrentadas por el movimiento sindical y popular brasileño. Estas protestas han sido brutalmente reprimidas, en la ciudad y en el campo, con heridos y varios muertos entre los campesinos que luchan. El procesamiento de Lula es parte de la contraofensiva del imperialismo y de las clases dominantes en todo el continente para realizar un ajuste de cuentas con los pueblos y cortar los avances construidos con lucha en estos años”.

Se recuerda que “Lula, (es un) histórico líder obrero metalúrgico, que encabezó la resistencia a la dictadura fascista en su país y es el primer presidente obrero de Brasil y de América Latina. Es un símbolo del peso de la clase obrera y de su proyección política. Por eso lo odian y lo persiguen”.

Subraya el movimiento sindical uruguayo que “expresamos nuestra plena solidaridad con el compañero Lula, con las centrales sindicales hermanas de Brasil, con el Movimiento Sin Tierra y con el movimiento estudiantil”. Para agregar que “una vez más queda demostrado que son los pueblos quienes defienden la democracia y que la oligarquía y la derecha no tienen ningún prurito en atacarla y violarla para defender sus privilegios en intereses”.

Finalmente el PIT-CNT llama “a nuestro pueblo a defender la unidad de las herramientas populares y enfrentar con lucha esta contraofensiva restauradora en nuestro país. Parte de esa lucha es la solidaridad, sin cortapisas con Brasil y su pueblo, con denuncia y con movilización. Ratificamos la importancia de la convocatoria a la Jornada Continental de lucha de noviembre en que las organizaciones populares de todo el continente construiremos una respuesta en unidad a este ataque en toda la línea a la democracia y a nuestros pueblos”.

Nin: decisión es de primera instancia y es recurrible

El canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa, fue consultado en Salto sobre el procesamiento del expresidente brasileño Inácio Lula Da Silva. Advirtió que no corresponde a un canciller opinar sobre las actuaciones de la Justicia y menos de otro país. No obstante, señaló que la decisión del Tribunal es de primjera instancia y por tanto es recurrible. “La justicia actúa independientemente me supongo y esperemos que todo el mundo acate el fallo final”, afirmó.

Muñoz: procesamiento de Lula es una maniobra

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, opinó que el procesamiento del expresidente brasileño Lula Da Silva es una “maniobra” para evitar que sea candidato en las elecciones del año próximo.

Muñoz se mostró preocupada por la sentencia y destacó las políticas progresistas que implementó Lula en los gobiernos del Partido de los Trabajadores.

Bayardi: acusó a Moro de orquestar una campaña en contra del PT

Desde el Frente Amplio (FA) se sigue de cerca la situación institucional de Brasil y ven el reciente fallo del juez Sergio Moro (que condena con prisión al expresidente Lula Da Silva por actos de corrupción) como un nuevo factor de inestabilidad. Bayardi comentó que esperaba esta sentencia por parte del juez Moro, a quien calificó como “un operador político más que judicial” y que “sirve a los intereses que han dominado Brasil históricamente”

“La sentencia forma parte de una operación política que busca desprestigiar al Partido de los Trabajadores e impedir la candidatura de Lula en 2018”, dijo Bayardi, quien afirma que las acusaciones contra el exmandatario son “insostenibles”.

“Se ha mantenido una acusación sobre un expresidente de Brasil que, habiendo millones de dólares en corrupción se habría beneficiado con un apartamento de triplex que ni siquiera es de él. O sea, que ni él, ni ningún testaferro que haya estado probado, puede disponer del bien” argumentó.

“Esto no me sorprende en lo más mínimo; no podía terminar de otra manera. Exonerarlo de culpa (a Lula) era darle la posibilidad de postularse a la candidatura y, como están las encuestas hoy, es ilógico que esta operación sobre Lula que tendría como objetivo quitar al Partido de los Trabajadores del gobierno” no terminara en un procesamiento, dijo.