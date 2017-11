El PERI propone castración química para violadores

Compartir Tweet



En una entrevista con FM Gente de Punta del Este, Vega describió a los uruguayos como negadores de lo que no les toca. “Mientras el problema está lejos el problema lo mide como lejos”.

“Pero tenemos que empezar a habituarnos que todos estos problemas van a ser cada vez más comunes y corrientes en nuestra sociedad, y por lo tanto hay que tener medidas concretas y claras”.

Explicó que “un violador de un niño, un violador de un anciano, un violador de un discapacitado intelectual o físico, como proponemos nosotros, no tenemos ningún problema en proponer la castración química; significa que se le da una inyección en cada testículo al violador”.

“Y eso no es para tomar revancha, no, es para que ese individuo cuando salga de la cárcel al violar a otra muchacha no la deje embarazada, porque tras los trastornos que tiene por haber sido violada, tendrá los trastornos de haber quedado embarazada del violador”, señaló a la emisora esteña.

Y desafió: “¿Se entiende? Esas son propuestas que vamos a tener que acostumbrarnos en el Siglo XXI porque estamos cosechando lo que sembramos en el Siglo XX”.

Vega dejó en un mero ejercicio intelectual su reflexión anterior cuando inmediatamente le preguntaron si entraba al Parlamento iba a plantear eso mismo.

“No, porque nosotros en el primer momento, teniendo capaz que uno o dos diputados, nos vamos a concentrar en los temas ecológicos, ambientales, calidad del agua, agro tóxicos, transgénicos”, dijo el candidato, que es ingeniero agrónomo.

Añadió que “tenemos tanta cosa de las que encargarnos, que de eso no nos vamos a encargar, pero cuando tengamos una bancada más grande, sí, lo vamos a hacer”.

“Tenemos una agenda ambiental rápido para instalar en el Parlamento, no podemos esperar 10 o 20 años, tenemos que instalarla ahora mismo, urgente, muy urgente, instalar la agenda ambiental”, dijo, ahora como si estuviera presionado.

También dijo que si gobernara el PERI el encargado del viaje donde se capturaron 250 kilos de cocaína recibiría cadena perpetua. ” 250 kilos de cocaína hacen pelota la cabeza a un montón de gente y merecen cadena perpetua. Yo no tengo miedo a hablar las cosas así”, añadió inmediatamente.