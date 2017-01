El sociólogo polaco, Zygmunt Bauman fallecido este lunes a los 91 años, describió como nadie la fragilidad de las relaciones humanas en el incierto siglo XXI. Perseguido primero por los nazis y después por los comunistas por ser judío, debió huir dos veces de Polonia. en 1971 se instaló en el Reino Unido, donde se convirtió en profesor de la Universidad de Leeds.

Tras estudiar una amplia variedad de temas en su carrera como sociólogo y filósofo, empezó a ser cada vez más leído en los ochenta y en los noventa por su original interpretación de las transformaciones en las relaciones sociales a partir de la globalización y de la liberalización de la economía y de la cultura. Acá frases que condensan su pensamiento:

1 – “La cultura líquida moderna ya no siente que es una cultura de aprendizaje y acumulación (…) A cambio, se nos aparece como una cultura del desapego, de la discontinuidad y del olvido”.

2 – “Las redes son muy útiles, dan servicios muy placenteros, pero son una trampa”. “La cuestión de la identidad ha sido transformada de algo que viene dado a una tarea: tú tienes que crear tu propia comunidad. Pero no se crea una comunidad, la tienes o no; lo que las redes sociales pueden crear es un sustituto. La diferencia entre la comunidad y la red es que tú perteneces a la comunidad, pero la red te pertenece a ti”.

3 – “Las pandillas de amigos o las comunidades de vecinos no te aceptan porque sí, pero ser miembro de un grupo en Facebook es facilísimo. Puedes tener más de 500 contactos sin moverte de casa, le das a un botón y ya”.

4 – “Las certezas han sido abolidas. Estamos en un estado de interregno, entre una etapa en que teníamos certezas y otra en que la vieja forma de actuar ya no funciona. No sabemos qué va a reemplazar esto”.

5 – “Nos hallamos en una situación en la que, de modo constante, se nos incentiva y predispone a actuar de manera egocéntrica y materialista”.

6 – “Lo que podemos llamar la crisis de la democracia es el colapso de la confianza. La creencia de que los líderes no sólo son corruptos o estúpidos, sino que son incapaces (…) El poder se ha globalizado, pero las políticas son tan locales como antes. La política tiene las manos cortadas. La gente ya no cree en el sistema democrático porque no cumple sus promesas”.

7 – “Si quieres más seguridad, tienes que renunciar a cierta libertad, si quieres más libertad tienes que renunciar a la seguridad. Ese dilema va a continuar para siempre”.

8 – “El viejo límite sagrado entre el horario laboral y el tiempo personal ha desaparecido. Estamos permanentemente disponibles, siempre en el puesto de trabajo”.

9 – “La catástrofe que vino, el colapso social, fue para la clase media, que fue arrastrada rápidamente a lo que llamamos precariado. La categoría de los que viven en una precariedad continuada: no saber si su empresa se va a fusionar o la va a comprar otra y se van a ir al paro, no saber si lo que ha costado tanto esfuerzo les pertenece”.

10 – “Cuando una cantidad cada vez más grande de información se distribuye a una velocidad cada vez más alta, la creación de secuencias narrativas, ordenadas y progresivas, se hace paulatinamente más dificultosa. La fragmentación amenaza con devenir hegemónica. Y esto tiene consecuencias en el modo en que nos relacionamos con el conocimiento, con el trabajo y con el estilo de vida en un sentido amplio”.