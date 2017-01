LEO RAMOS: "ME GUSTÓ MUCHA LA AGRESIVIDAD QUE MOSTRARON LOS JUGADORES"

“Nadie nos va a regalar nada”, gritó constantemente “Leo” Ramos en su primera práctica, en que no paró de pedirles intensidad a sus futbolistas. Fueron 28 los jugadores que se hicieron presentes ayer en Los Aromos, donde Peñarol comenzó la pretemporada de cara a la actividad oficial que incluirá Campeonato Uruguayo y Copa Libertadores.

Marcelo Suárez (Asistente Técnico), Matías Elijo (Preparador Físico), Rodolfo Ojeda (Preparado Físico) y Óscar Ferro (Entrenador de Arqueros) completan el cuerpo técnico encabezado por Ramos.

No estuvo el “Vikingo”

En la lista de futbolistas que participaron del primer entrenamiento del año no estuvo Marcel Novick, quien no se presentó pues aún no fue renovado su contrato. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo para que esto suceda, como anuncian lo manifestado públicamente por los dirigentes y el entrenador, que pretenden que el “Vikingo” siga vinculado a la institución, deseo que el futbolista comparte.

Tampoco estuvieron Miguel Ángel Murillo, Carlos Valdez, Maximiliano Rodríguez, Damiani Frascarelli ni Hernán Novick, cuyos vínculos contractuales finalizaron y no fueron renovados. También faltó Nicolás Albarracín, quien viajó a Colombia porque se destrabó su pase al Deportivo Cali, donde jugará a préstamo.

Repasamos la lista de jugadores presentes ayer en Los Aromos: Gastón Guruceaga, Thiago Cardozo, Luis Cartés y Jonathan Lima (arqueros), Maximiliano Perg, Mathías Rodríguez, Bressan, Alex Silva, Fabrizio Buschiazzo, Emilio Mac Eachen, Andrés Rodales, Hernán Petryk, Yeferson Quintana y Gianni Rodríguez (defensas), Nahitan Nández, Tomás Costa, Nicolás Freitas, Guzmán Pereira, Ángel Rodríguez y Octavio Colo (volantes), Junior Arias, Mauricio Affonso, Gastón Rodríguez, Gabriel Ávalos, Juan Martín Boselli, Gabriel Leyes, Luis Urruti y Nicolás Dibble (delanteros).

A estos nombres deben sumarse los de cuatro jugadores que, si bien son miembros del plantel, no estuvieron en la primera práctica por encontrarse trabajando con la selección Sub 20 que se prepara para el Sudamericano. Se trata de Adriano Freitas, Santiago Bueno y Diego Rossi.

Sin tregua

La práctica duró aproximadamente tres horas, y fue más intensa de lo que suele verse a esta altura de la pretemporada. Tras la charla de Ramos con sus dirigidos, hubo “monito”, fútbol en espacios reducidos, trabajos en gimnasio y más movimientos en cancha bajo las órdenes del “profe” Elijo.

“Lo que me gustó fue que hubo agresividad, que es lo que les pedimos. Marcamos pautas, la entrega y el sacrificio que pedimos, lo vimos y nos vamos muy contentos del primer entrenamiento”, manifestó Ramos en la conferencia que brindó tras la práctica.

“Hemos tenido una muy buena recepción y nos deja contentos de cara al futuro. Es un equipo con muy buenos jugadores al que trataremos de ponerle nuestra impronta para que mejora”, cerró.