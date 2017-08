Por: Enzo Olivera desde Barcelona

El minuto de silencio fue el momento más emotivo. Sólo bastaba mirar a un colega, amigo, compañero y se podía ver una lágrima caer. La ciudad aún no puede olvidar el dolor ocasionado por el atentado terrorista de Las Ramblas y Cambrils el pasado jueves, que dejó 14 fallecidos y un centenar de lesionados de gravedad. En momentos como estos, el fútbol pasa a un segundo plano; pero se transforma en un elemento motivador, para enviar un mensaje de paz y felicidad al mundo, a la misma ciudad de Barcelona y a los familiares afectados por un acto cobarde que jamás debió ocurrir.

No encontramos la efervescencia de siempre

Al caminar por La Rambla, frente a Plaza de Cataluña, ya no nos encontramos la efervescencia de siempre. No. Porque no estaban llenos los Kioscos de periódicos deportivos, banderas, camisetas y bufandas de hecho, más de alguno estaba cerrado. Tampoco vimos el fervor de los fanáticos culés de diversas nacionalidades. No. Porque, había más policías y militares armados.

El inicio de este histórico paseo peatonal, está marcado por un altar lleno con miles de velas de color rojo, azul y amarillo. Con pancartas que dicen: “Recemos por Barcelona”, “Paz para el mundo”, “No más guerra”, “Basta de muertes”… Banderas de diversos países con mensajes de amor y unos cuantos peluches, haciendo alusión a la muerte de 5 niños, en el atentado que comenzó aquí y que clavó un puñal en el corazón de una de las ciudades capitales del fútbol mundial. Para Tribuna hicimos el camino desde el punto del atentado, hasta el Camp Nou.

Tomamos el metro en Plaza Cataluña la línea L5 y nos bajamos en la estación Les Corts. El metro ya no iba lleno, de hecho, sobraban asientos. Se podía oler el miedo entre los hinchas del Barça y unos cuantos turistas, porque en las redes sociales se hablaba que el Estadio era otro de los focos de atención para un presunto nuevo atentado.

Al bajar del metro, ya se sentía la diferencia. Antes, era una fiesta, un paseo. Este domingo, fue un funeral, pero no por el resultado que terminó en triunfo, sino “porque había que ir para apoyar a los familiares de las víctimas y enviar un mensaje al mundo”, gritó un hincha. Pero más allá de querer estar, los 54 mil espectadores fueron un mensaje de que la inseguridad aún está, para un recinto que normalmente alberga cerca del centenar de aficionados.

Minuto de silencio

B-A-R-C-E-L-O-N-A… Nueve letras por la paz y un ‘10’ en el campo. El crack argentino que estará pronto en Montevideo, fue el encargado de llevar adelante el duelo más triste en su era como jugador culé. Ninguno de los jugadores del Barça tuvo su apellido estampado en la espalda. Todos tenían como nombre ‘Barcelona’ y su número correspondiente.

En el pecho, la leyenda fue #TODOSSOMOSBARCELONA, mensaje que quedó estampado en el césped del Camp Nou. Entonces, vino el momento del minuto de silencio. La música comenzó a escucharse, unos violines suaves, tenues. Luego el pitazo y el minuto de silencio. 60 segundos de mucho dolor, de tristeza, de saber que la ciudad fue atacada en el corazón mismo. Pitazo final al terminar esos 60 segundos.

Aplausos, aplausos y más aplausos. Que venían desde todo el Camp Nou, pero con mayor fuerza desde la barra oficial del Barça, detrás del arco sur, todos vestidos de negro, completamente de luto con una pancarta larga, gigante: “#NOTENEMOSMIEDO

Sin Suárez, Messi es el “9”

Luis Suárez está en proceso de recuperación, tras una lesión en su rodilla derecha que lo tendrá al menos un mes fuera de las canchas. Con esta mala noticia, Ernesto Valverde cambió de sistema sin el salteño: 4-2-3-1 con Gerard Deulofeu por derecha, Paco Alcácer en la izquierda y Messi de falso 9: “Es una posibilidad que tenemos. Desde luego no voy a decirlo para que los equipos contrarios sepan cómo nos tienen que parar.

Es una ventaja que tenemos, esta se utilizar el esquema así”. Y le dio réditos, porque el Barça aprovechó la posición del ‘10’ para anotar el primero a los 36, cuando Leo recibió de Busquets, se fue directo al área, entró en pared con Deulofeu y rosó la pelota que se fue al segundo palo de Adán. Fue el 1-0. El segundo vino en el pie derecho de Sergi Roberto, que no marcaba su histórico tanto en la remontada al PSG.

Sin Luis Suárez, el Barça ganó. ¿Le incomoda la ausencia del uruguayo al DT Valverde? “Es un verdad que es un jugador importante, pero también es verdad que tenemos jugadores que tienen que dar un paso al frente en ese sentido y lo están dando.

Nos puede costar en momentos determinados no tener a todos”. Este lunes el plantel entrenará por la mañana con la presencia de Luis, sólo como espectador, el salteño está en proceso de rehabilitación para ponerse a punto tras una lesión en su rodilla derecha. Tendrá una mañana de exámenes médicos. No estará contra Argentina, en cambio sumaron 90 minutos Javier Mascherano y Lionel Messi, que sí estarán en Montevideo.