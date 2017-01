Aunque no se esperaba gran cosa de él, lo cierto es que Gabriel Ávalos no cumplió con las expectativas ni de los menos exigentes. El delantero paraguayo, que llegó cuando el “Polilla” Da Silva aún era el entrenador, dejó de ser jugador de Peñarol tras un olvidable pasaje, en que jugó a cuentagotas y no marcó un solo gol.

El hecho de no haber sido incluido por Leonardo Ramos en la lista de futbolistas que viajaron a Solanas para el segundo tramo de la pretemporada era una clara demostración de que el entrenador no lo tendría en cuenta para lo que viene. Con este panorama en mente, Ávalos decidió rescindir el contrato que lo unía a Peñarol para buscar un club en el que pueda tener continuidad.

“Ya rescindí mi contrato con Peñarol”, contó el jugador en “Tiempo de fútbol”. Más tarde, habló sobre lo complicado que es acostumbrarse al modo en que se juega en Uruguay. “El fútbol uruguayo es muy difícil. No es fácil adaptarse”, manifestó.

“Leo Ramos me manifestó que no me iba a tener en cuenta. Yo quería seguir en Peñarol, pero bueno”, agregó, para explicar el porqué de su partida. Sobre su futuro, dijo que no lo ve vinculado al fútbol nacional: “Son pocas las chances de seguir jugando en Uruguay. Algunos equipos llamaron a mi representante, pero no creo”.

A toda máquina

En lo que se refiere a la práctica que tuvo lugar durante la víspera en Maldonado, Peñarol realizó trabajos físicos con pelota, movimientos que serán los que se verán con más frecuencia en la semana que los mirasoles pasarán en Solanas.

Leonardo Ramos formó dos grupos de trabajo. En el primero, con chalecos verdes, estuvieron Maximiliano Perg, Mathías Rodríguez, Alex Silva, Guzmán Pereira, Tomás Costa, Hernán Petrick, Juan Bosselli, Nahitan Nández, Mattheus Bressan, Junior Arias y Gastón Rodriguez.

En el otro, vestidos de naranja, aparecieron Andrés Rodales, Gabriel Leyes, Fabricio Buschiazzo, Ramón Arias, Mauricio Affonso, Angel Rodríguez, Gonzalo Freitas, Octavio Colo, Marcel Novick, Emilio Mac Eachen, Nicolás Dibble y Luis Urruti. Por su parte, los arqueros trabajaron con Óscar Ferro.

Hoy, Peñarol volverá a trabajar a doble turno.