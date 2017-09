Por: Gustavo Carabajal

Llegó el día. Hasta altas horas de la noche el Frente Amplio debatió intensamente la búsqueda de un camino que allane las diferencias para el Plenario de hoy. Según pudo saber LA REPÚBLICA hay tres caminos que pueden marcar el rumbo de la jornada en la que la figura del vicepresidente de la República estará bajo la lupa.

1 – Un sector mayoritario conformado básicamente por el MPP y el Partido Comunista pide una sanción que maneje un criterio de “proporcionalidad al valor económico y a la jerarquía política”, pero sin exagerar en los criterios más duros, como se interpreta que hizo el Tribunal con algunos comentarios que dejaron muy mal parado al vicepresidente.

2 – “Firmeza con fraternidad”, es la otra posición dominante. Un buen número de dirigentes se enrola en la posición del Partido Socialista que incluye también al astorismo y que sigue la línea que baja claramente de la Torre Ejecutiva. Ser duros y firmes en la defensa de los principios del Frente Amplio, sin importar de quien se trate y en el mismo tono utilizado por el Tribunal de Conducta, cuyo pronunciamiento se defiende con fuerza.

3 – Un tercer grupo es el sector más duro, encabezado por Darío Pérez y la Liga Federal, Van por todo, exigen una sanción ejemplificadora que mande un fuerte mensaje e induzca a la renuncia de Sendic. Esta es la posición “más revoltosa” pero con menos adhesiones, además, tiene la debilidad de que su propio impulsor está siendo juzgado por faltas graves a la interna de la fuerza política y recibirá duras críticas si revuelve demasiado el avispero.

4 – La última alternativa queda librada a la decisión del propio Raúl Sendic, que mantuvo varias reuniones con sus dirigentes más cercanos y puso todas las alternativas sobre la mesa, preparando una fuerte defensa, punto por punto, sobre los aspectos planteados por el Tribunal, pero sin una conclusión adoptada hasta anoche

La más fuerte

De estas cuatro alternativas, la que mayor número de adhesiones tenía, pero sin lograr la mayoría necesaria todavía, es la que impulsa el MPP y el Partido Comunista, con una fuerte incidencia en las bases frenteamplistas. LA REPÚBLICA tuvo acceso directo al borrador que se elaboró ayer y que marca las líneas a seguir en el debate. El mismo dice lo siguiente:

“De diversas consultas a notorios militantes de años en el Frente Amplio, incluso legisladores, se concuerda:

a) Si hubo manejo erróneo en el uso de la tarjeta, en el caso Sendic, la eventual sanción que corresponda debe guardar proporcionalidad.

b) Proporcionalidad al valor económico y a lo político de su jerarquía.

c) Proporcionalidad, no exagerada, que tenga en cuenta la tácita tolerancia a pequeñas cosas que sumadas son muchas que acontecieron. A título de ejemplo, nunca se atendió con vigor la causa por la que el compañero Licandro renunció a la Presidencia de la Comisión de Ética (se dice que se cansó de pedir la lista de los jerarcas del gobierno del Frente Amplio que no aportaban como corresponde).

Nunca se exigió a los legisladores y otros que rindieran cuentas en el uso de los viáticos, se sabía, vox populi, que algunos se aposentaban de a dos en un hotel para economizar viático, para uso personal.

Se pedirá que se publique la cifra global gastada por el Legislativo en los últimos 15 años. A su vez, que se publique la cifra global que rindió cuentas de gastos de los viáticos.

En otro orden: varios abogados opinan que el Plenario debería ir a la justicia con el asunto de enriquecimiento patrimonial y presentar las pruebas”.

Posibles sanciones

Al margen de los ejes centrales que marcarán el nudo del debate, también se analizaron posibles sanciones a aplicar, como alternativas de consenso. La más escuchada es la que plantea una suspensión de Sendic, que podría ser de hasta dos años, con lo cual se quedaría sin la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones ni de ocupar cargos por el Frente Amplio en la próxima gestión de gobierno.

Este criterio no es del todo compartido por la Lista 711 que considera desproporcionada la sanción para los exiguos montos que se manejan y por la convicción de que las “irregularidades” que se juzgan, son en realidad prácticas instauradas en el sistema por las que se pretende “linchar” solo a Sendic.

Sin embargo, esta posibilidad se ve como una posible salida porque está en el camino del medio entre lo que quieren los más críticos y lo que esperan los más cercanos al vicepresidente.

En definitiva, sin acuerdos cerrados que garanticen la mayoría, todo puede pasar. Es más, a la hora de cierre de la edición de anoche de LA REPÚBLICA se esperaba el resultado de la reunión que mantenía Sendic con sus propios dirigentes.