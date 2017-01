Legisladores del Frente Amplio respaldaron ayer la señal adoptada por el presidente Tabaré Vázquez de “marcar la cancha” ante la oposición, expresando un rotundo respaldo al ministro del Interior, Eduardo Bonomi y dejando en claro que quien tiene la potestad de hacer cambios en el Poder Ejecutivo es precisamente el Presidente de la República.

Este sábado, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, comunicó personalmente por vía telefónica su respaldo al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, extensivo a su equipo de trabajo, quienes encabezan una serie de cambios estructurales de largo aliento en la Policía Nacional. Durante el contacto subrayó su confianza en las políticas en seguridad que presentan sus primeros indicadores positivos en décadas.

Los senadores Daniela Paysée, Leonardo De León, Ivonne Passada y Mónica Xavier, apoyaron lo actuado por Vázquez y reconocieron la gestión de Bonomi, que a entender de estos legisladores, “empezaron a dar sus resultados en el tema seguridad”.

En el caso de la senadora Paysée reconoció ayer que no le llamó la atención que el presidente de la República, Tabaré Vázquez salga a respaldar al ministro Eduardo Bonomi.

“Quienes volvieron con el tema recurrente de Bonomi fueron los integrantes de la oposición, que ya lo plantearon en el Diálogo de la Seguridad Pública y que el propio Vázquez les explicó desde un principio cuál era su postura vinculada, no solo al ministro Bonomi, sino a su equipo.

El presidente explicitó lo que es la política que está llevando adelante el gobierno respecto a la seguridad. Dejó en claro que no había remoción de ministro porque era un equipo y les dio todas las explicaciones del caso. Paysée dijo que al llegar el verano, “resurgen estos tipos de movimientos, que no sé si son pendulares o cíclicos”.

Recalcó que no le sorprende que el presidente Vázquez salga públicamente a reafirmar categóricamente que no habrá cambio en el ministerio del Interior, y que reitera su confianza en el ministro Bonomi.

“No solo comparto las expresiones de Vázquez, sino que también adhiero”, indicó Paysée.

La senadora explicó que además de lo dicho públicamente a los partidos políticos enla Torre Ejecutiva de que no habría remoción en dicha cartera, ahora hay elementos y resultados que indican que las políticas de seguridad no son de efecto instantáneo “pero que están dando sus resultados”.

Aclaró que en estos temas existe una planificación del trabajo que se pone en práctica y que ahora se empiezan a ver los primeros resultados.

“A mi no me sorprende, al contrario, la respuesta del presidente Vázquez es de seriedad ante el pedido de la oposición en un tema sensible como la seguridad”, indicó Paysée. Agregó que por estas “jugarretas de la oposición, hizo que Vázquez, tuviera que salir a ratificar su confianza en el ministro Bonomi y en su equipo”.

La legisladora se lamentó que haya dirigentes en la oposición que “sigan dando vuelta a la noria”, cuando hace unos pocos meses, el propio presidente de la República les comunicó que no había cambio de ministro. Aclaró que la oposición recurre a estos temas durante el verano, cuando no existen “grandes llamadores” como para hacer política.

“Estuvo perfecto en dar su apoyo”

El senador del FA, Leonardo De León dijo ayer que está de acuerdo con las expresiones del presidente Vázquez sobre su opinión con respecto al ministro Eduardo Bonomi. “Es lógico. Lamentablemente la derecha en Uruguay juega con el tema de la inseguridad pero es un tema muy importante. Tanto Bonomi como Jorge Vázquez demostraron mucho profesionalismo en la gestión”, indicó el legislador de la 711.

Dijo estar de acuerdo con que la política desarrollada por la dupla Bonomi-Vázquez es la mejor en la historia de nuestro país. Recalcó que a la derecha en Uruguay le debería dar vergüenza salir a hablar de seguridad.

Por su parte, la senadora del MPP, Ivonne Passada, consideró que estuvo “perfecto” que el presidente Vázquez haya tenido la iniciativa de dar su apoyo al ministro del Interior, “cuando comenzó a verse durante los últimos meses, cambios en las políticas de seguridad”.

Considera que quien saca a un ministro es el presidente de la República y no la oposición, y agregó que en el caso del Interior, existe un trabajo en equipo importante.

La senadora socialista Mónica Xavier expresó ayer que las declaraciones de Vázquez son una clara señal que las designaciones a nivel del Poder Ejecutivo son una potestad del Presidente de la República.

Enfatizó que “la prédica de la derecha por sacar a Bonomi no tiene fundamento” y que “en función que los buenos resultados se empiezan a ver, aunque éste sea un tema en el que no siempre la percepción ciudadana coincide con las cifras que se van obteniendo”.

Aclaró que el tema seguridad, tanto el Gobierno Nacional como la fuerza política, se hacen cargo, tratando de subsanar las dificultades de la inseguridad ciudadanas, con medidas que logren resultados. Señaló que estos asuntos no se remiten exclusivamente al accionar de una sola cartera de Estado, sino a los tres poderes del Estado.

“Comienzan a verse algunos indicadores positivos y considero que el presidente Vázquez hizo bien en salir a dar su respaldo al ministro Bonomi, porque de allí surgen las políticas que en el futuro pueden dar los mejores resultados”, indicó Xavier.

La senadora recordó que precisamente Bonomi es el ministro con mayor convocatoria al Parlamento y que incluso está prevista una nueva interpelación durante la vigencia de la Comisión Permanente.

“Ministro de consenso”

Rechazo a planteo de Alonso

Los legisladores del FA consultados sobre la salida del presidente Vázquez en respaldo al ministro Bonomi también hicieron referencia al reciente planteo de la senadora blanca Verónica Alonso de elegir un nuevo ministro del Interior que sea de “consenso”.

Esta propuesta fue rechazada por la senadora Daniela Paysée por considerarla “marquetinera”.

La senadora Ivonne Passada, arremetió contra la legisladora de la oposición al sostener que hizo un planteo “poco serio porque no comprende la política del país y del gobierno. Los cargos de los ministros son políticos y de confianza. Pasa en Uruguay y en cualquier país del mundo. Hay ministerios que forman parte del eje central de una política de un gobierno. A nadie se le ocurriría por ejemplo, poner a un ministro de Economía de consenso”.

Passada señaló que diferente es el caso de impulsar acuerdos consensuados para la presentación de proyectos de ley referidos al tema seguridad, tal como ocurrió con el Diálogo con todos los partidos políticos.

“Con estas propuestas poco serias se hace un descreimiento de la política”, enfatizó Passada.

Por su parte, la senadora Xavier señaló que ante el planteo de la senadora Alonso, lo que corresponde es respaldar al ministro Bonomi, que “llevó su gestión con un solvente equipo y una dedicación muy importante a la problemática”.