La última encuesta de la consultora Equipos, realizada en octubre, indica que si las elecciones fueran el próximo domingo, el Frente Amplio recoge 34% de simpatía política, el Partido Nacional 31%, el Partido Colorado 8%, y el Partido Independiente 2%, mientras que Unidad Popular y el Partido de la Gente llegan 1% cada uno.

Los indecisos representan el 18% y quienes dicen votar en blanco o anulado son el 5%.

De acuerdo a la serie de encuestas que presenta Equipos, que considera el período setiembre de 2015 hasta octubre de 2017, en el actual período de gobierno, el Frente Amplio tuvo su peor indicador en junio de 2017, con 31%. Mientras que el pico más alto lo obtuvo en abril de 2016, con 38%.

En octubre de 2015 el Partido Nacional tuvo su peor registro con 24% y tuvo su máximo en agosto de 2017 con 34%.

En cuanto al Partido Colorado, tuvo su peor momento de los últimos años en agosto de 2017 con 5% y su mejor registro en octubre de 2016 con 11%.

Liderazgos

Por otro lado, la encuesta de la consultora Equipos indica que solo José Mujica, Tabaré Vázquez y Daniel Martínez recogen más simpatía que antipatía entre el electorado.

El ex presidente Mujica recoge un 51% de opiniones favorables, contra 37% de antipatía.

El actual mandatario Tabaré Vázquez tiene 46% contra 35%, mientras que el intendente Martínez suma 34% a favor y 25% en contra.

Los tres líderes del Frente Amplio son los únicos con saldo positivo entre simpatía y antipatía: 14% Mujica, 11% Vázquez y 9% Martínez.

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou es el mejor posicionado entre los líderes de la oposición, con 33% de simpatía y 52% de antipatía (saldo: -19%).

Luego está el ministro de Economía Danilo Astori, también del Frente Amplio, con 25% a favor, 51% en contra (saldo: -26%).

Después se ubica el también senador blanco Jorge Larrañaga, con 19% y 56% (saldo: -37%).

El ex vicepresidente Raúl Sendic es el que recoge más antipatía, con 70%, y 12% de simpatía (saldo: -58%).

Por su parte, el líder del Partido de la Gente Edgardo Novick, es quien recoge menos simpatía, 11% con una antipatía de 47% (saldo: -36%).

Gestión de Vázquez

Sobre la gestión del presidente Tabaré Vázquez la encuestra indica una paridad entre las opiniones a favor y en contra. El 34% de los encuestados dijo que aprueba la gestión del mandatario, mientras que la misma cantidad respondió que desaprueba lo realizado por Vázquez hasta ahora en su segunda Presidencia.

El 29% no tiene una posición ni a favor ni en contra, mientras que el 3% no sabe o no contesta la encuesta.

El saldo entre aprobación y desaprobación es cero, cortando así con más de un año de saldo negativo.

El 34% de aprobación es el más alto del año 2017. Vázquez comenzó su segundo mandato con 50% de aprobación.

Mientras que el 34% de desaprobación es el más bajo de lo que va de 2017. El presidente comenzó este período de gobierno con 15% de desaprobación.