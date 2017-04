El Frente Amplio cerrará filas en torno ala Ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz y a las políticas que lleva adelante dicho ministerio en materia educativa durante la interpelación que tendrá lugar hoy en el Senado.

El senador del Partido Independiente inTerpelará a Muñoz a efectos de que la secretaría de Estado brinde explicaciones sobre la política y los resultados educativos de la enseñanza básica y media, llevados adelante por las autoridades de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP). Además se solicitó que Muñoz comparezca acompañada de las autoridades de la ANEP, que preside Wilson Netto.

La senadora del Frente Amplio Daniela Paysée criticó ayer al miembro interpelante al sostener que Mieres “adelantó ” a través de los medios su planteo lo que a su juicio resulta inadecuado ya que el ámbito oficial es la propia interpelación”. “Primero, vamos a ver cual es el planteo del miembro interpelante que creo que se está adelantando en los medios alguna cosa.

El ámbito oficial, institucional es la propia interpelación”, dijo Paysée. La legisladora recordó que cuando se empezó a hablar de la Rendición de Cuentas fue el propio Mieres quien anunció que él la votaría siempre y cuando se cambiaran las autoridades de la Enseñanza. El planteo causó un gran malestar en el Frente Amplio. Paysée manifestó que este tipo de planteo ” está alejado de lo que son las prácticas habituales y políticas; no lo comparto” y agregó que así se lo comunicó al propio Mieres.

“Se lo dije y lo hice público; yo utilicé un término que a él no le gustó, desleznable, lo saco. Pero me parece totalmente un planteo que rompe las normas éticas de la convivencia política y parlamentaria el plantear: yo voto la rendición cuando no tiene la menor idea del contenido, porque yo no la tengo tampoco, si cambian las autoridades de la Enseñanza”.

Apoyo del FA

Paysée señaló que en materia de Educación, el Frente Amplio respalda las políticas aplicadas desde el gobierno. Pero además, “hay una cantidad de resultados que avalan que vamos por un proceso, que tiene que ver con algunas líneas que nos interesan desde el punto de vista no exclusivo de los aprendizajes con algunas otras cosas bastante más importantes como la inclusión, el involucramiento territorial y de la comunidad en los procesos educativos, y también en la trayectoria de los estudiantes” que hoy en día es “personalizada”.

“No cabe duda que nosotros estamos incorporando una cantidad de elementos a lo que es el proceso educativo y no siempre son los aciertos que quisiéramos pero reitero no son aciertos que tienen que ver exclusivamente con el aprendizaje tienen que ver con otras cosas más, con el aumento de matrícula, infraestructura, una cantidad de programas que están desarrollándose y que están dando la pauta de que estamos haciendo mejoras”.

Afirmó que el Plan Ceibal “en general lo desconoce la oposición” y citó como ejemplo que “no tiene ninguna importancia que cuatro estudiantes hayan sido premiados en Houston, gracias a que Uruguay incorporó el Plan Ceibal”.

“Ahora nosotros no quitamos la responsabilidad a las cosas que faltan por hacer, pero (hoy en la interpelación) van a haber una cantidad de números que van a dar cuenta de cosas comprobables, tangibles”, afirmó. “A la gente se le sintetiza en eslóganes, “la educación está horrible”, la “educación es un desastre” y eso es lo que queda en los oídos y en las retinas cuando quienes hablan lo reiteran.

No estoy acá para hacer una apología de cómo está el sistema educativo pero quiero ir a unos cuantos años atrás y creo que hay una cantidad de elementos que hemos logrado revertir y que son procesos. Los procesos en los tiempos históricos no se visibilizan tan rápido en el momento que se están viviendo como en los momentos que ya sucedieron”.

Plan Ceibal

“Cuando se instaló el Plan Ceibal nadie hubiera pensado en los resultados que está teniendo y lo que ha significado la democratización de una cantidad conocimiento no solo a los niños y a las niñas sino también a su familia”.