Por: Gerardo Bassorelli

El éxito de la Sub 20 celeste en el Sudamericano de Ecuador viene a confirmar que cuando la AUF apostó a proyectos serios en juveniles, siempre logró buenos resultados. En la historia del fútbol juvenil se destacan tres épocas diferentes en las que se llevaron adelante procesos bien hechos, uno en los años setenta con Bentancur-Gesto, otro en los noventa con Víctore Púa a la cabeza y el actual que tiene como líder a Oscar Tabárez.

El Proceso Bentancur-Gesto

Con el Sudamericano de 1977 a la vista, un año antes el “Ejecutivo de Oro” de la AUF que presidía el Ingeniero Del Campo, organizó el primer Campeonato Nacional de Fútbol Juvenil, con el propósito de ver en acción a cientos de futbolistas del interior del país. El torneo se realizó con la participación de OFI.

De esa forma se pudo armar un seleccionado con los mejores jugadores de todo el país, recordándose el “descubrimiento” de los artigüenses (Ramos, Paz, Saralegui y Anzorena) que causarían asombro y marcarían época. De la lista de jugadores que surgieron en ese torneo y se integraron a las futuras selecciones juveniles celestes, se recuerdan los nombres de Venancio Ramos, Ruben Paz, Saralegui y Anzorena (Artigas); Amaro Nadal (Fray Bentos); Iturria y Jorge Rodriguez (Paysandú); Mainard (Minas); Hugo De León (Rivera); Jorge Techera (Treinta y Tres); Bayarolo y Daniel Torres (Colonia); Jorge Barreiro (Flores); Américo Silva (Durazno); Colombo (Mercedes); Torena (Paso de tos Toros).

Una prueba del gran nivel de los futbolistas del interior fue las posiciones finales en el torneo. A las finales llegaron, Paso de los Toros, Artigas y Florida. Solo Defensor por los clubes capitalinos.

A todo esto, en la AUF se designó a Raúl Bentancor y el Profesor Esteban Gesto para hacerse cargo de la selección juvenil que disputaría el Sudamericano en Caracas. Ambos profesionales provenían de Danubio por lo que no resultó extraño que fuera ese club quien más jugadores aportara en esos años.

El 4 de enero y con 33 futbolistas comenzaron los trabajos de preparación para el Sudamericano 1977, con un gran aporte de valores del Interior.

El Sudamericano clasificaría al primer Campeonato Mundial Juvenil, una iniciativa de Joao Havelange para que los países de Asia y África fundamentalmente, tuvieran mayor participación. Y así fue como Túnez (África) en 1977, Japón (Asia) en 1979 y Australia (Oceanía) en 1981 fueron sede de los primeros mundiales.

Uruguay fue campeón en Caracas de manera invicta, con 11 goles a favor y 2 en contra.

Y dos años más tarde escribiría el segundo capítulo de esta historia al ganar el “Juvenil de Plata”, el Sudamericano organizado por Uruguay, que se coronó campeón en un cuadrangular final jugado siempre a estadio lleno, contra Brasil, Argentina y Paraguay.

A esos títulos continentales se sumarían un 4° puesto en el Mundial ’77 y 3° puesto en el ’79. Y de esos planteles surgirían unos cuántos valores para las futuras selecciones mayores. Como así también de la generación ’75 (campeones del Sudamericano en Lima) y la generación ’81 (en Ecuador).

El Proceso Púa

Las estadísticas demuestran claramente que el proceso de Víctor Púa en las selecciones juveniles fue tremendamente positivo, no sólo porque colocó a Uruguay como vice campeón del Mundial de Malasia y en el 4º puesto del Mundial de Nigeria, sino porque haciendo la comparación de lo sucedido antes de Púa, y después de Púa, es claro que en su proceso se obtuvieron mayores logros. Por más que no salimos campeones como muchos le reprocharon, antes y después tampoco dimos vueltas olímpicas (recién en 2017 se cortó la mala racha) pero muchas veces ni siquiera clasificamos a los Mundiales, meta que con Púa sí se consiguió.

Antes de Púa, Uruguay no había clasificado a tres Mundiales Sub 20 consecutivos (1985, 87 y 89) y sí se clasificó a 1991 y 1993.

Con Púa, se clasificó a dos de tres Mundiales. En 1997 se obtuvo el 4º puesto en el Sudamericano y vice campeón del Mundial de Malasia (mejor figuración en la historia del fútbol juvenil y primera vez después de 1950 que Uruguay llega a la final de un Mundial). En 1999 fue vice campeón del Sudamericano (único rival que no perdió con el campeón Argentina a quien venció 1-0 de visitante) y 4º puesto en el Mundial de Nigeria eliminando a Brasil en cuartos de final. Y en 2001 fue eliminado en la 1ª fase del Sudamericano.

Después de Púa y antes que se iniciara el Proceso Tabárez, Uruguay no clasificó ni al Mundial 2003 ni al 2005.

El ciclo de Púa duró 6 años (1995-2001) y careció de vueltas olímpicas, pero justo es considerar que en el Proceso Tabárez el primer título de campeón se hizo esperar 11 años.

PROCESO BENTANCUR

Campeón del Sudamericano 1977 en Caracas y 1979 en Uruguay. Cuarto puesto en el Mundial Túnez ’77 y 3° puesto en el Mundial Japón ’79. Jugadores destacados de esas generaciones: Fernando Alvez, Hugo De León, José Moreira, Ariel Krasouski, Víctor Diogo, Ruben Paz, Venancio Ramos, Arsenio Luzardo, Ernesto Vargas, Jorge Barrios, Ricardo Viera.

PROCESO VÍCTOR PÚA

No ganó títulos pero clasificó a los Mundiales Sub 20 de 1997 y 1999 donde fue vice campeón (Malasia ’97) y ocupó el 4° puesto (Nigeria ’99). Además, con la Sub 17 clasificó al Mundial ’99 (terminó entre los 8 mejores) y en Sub 23 fue vice campeón en un torneo en 1994 y 3° en Preolímpico 2000. Jugadores destacados de las sub 20 1997 y 99: Munúa, Lembo, Pablo García, Nico Olivera, Zalayeta, Carini, Pouso, Forlán, Chevantón.

PROCESO TABÁREZ

Las selecciones juveniles (dirigidas por diferentes DT) clasificaron a 8 de los Mundiales Sub 20 (2007, 09, 11, 13, 15 y 17) y Sub 17 (2009, 11, 13 y 15). Uruguay fue campeón en el Sudamericano Sub 20 de 2017 y fue vice campeón en los Mundiales Sub 17 de 2011 y Sub 20 de 2013. Jugadores destacados: en estos 10 años han sido decenas los destacados, pero los más importantes fueron Luis Suárez, Cavani, Cáceres, Lodeiro, Ramírez, Coates, Josema Giménez.