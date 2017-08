Por: Roberto Caballero

En Homenaje a Washington Rodríguez Belletti

La “puta, vieja y fría muerte” vino a llevarse otro compañero y no cualquier compañero. Se nos llevó al Flaco Washington Rodríguez Belletti, también conocido en el Penal de Libertad como “El Estoico”, creo que fue Juancito Almiratti que lo “bautizó” como “El Estoico” , a Juancito le gustaba poner seudónimos originales, por ejemplo al flaco Melo Ramos le puso “Melodrama”, a Pérez Grosso “Peligrosso” y así con casi todos y al Flaco Belletti “Estoico”, porque el flaco Belletti en los años de cana jamás se preocupó por la ropa, por el uniforme o las alpargatas, andaba vestido como un verdadero pordiosero, hacía de su vida en “cana” una vida estoica, le daba lo mismo si la polenta venía comible o estaba llena de gusanos.

Sus días en la cárcel fueron días de estudio permanente, perteneció a una generación de izquierda que se habían estudiado todos los clásicos de la literatura de izquierda universal, Marx, Engels, Hegel, Trosky, Bakunin, Ho Chi Ming, Mao Tse Tung, Fidel y el Che, el Pepe Batlle, Vaz Ferreira, Perón. Pero pertenecía a una fracción de la izquierda uruguaya que se cansó de discutir cómodamente en el Sorocabana, cafecito de por medio y marchó, junto a Raúl ( el “Bebe” ) Sendic a organizar a los trabajadores rurales.

Rodríguez Belletti perteneció entonces a ese pequeño grupo que arriba de un cajón de verduras lanzaba sus discursos a grupos de paysanos, no importaba si eran muchos o pocos, les hablaba de sus derechos, de la necesaria lucha que había que dar. Gran orador. Cuentan peludos de Bella Unión que les daba clases de oratoria, acerca de cómo debían iniciar un discurso.

Las sanciones en la cárcel se las aguantaba estoicamente, el verdugueo a ese líder cañero se lo aguantaba estoicamente, cuando le llevaban de compañero de celda a un compañero con serios problemas siquiátricos lo cuidaba estoicamente, y si no como me dijo a mí en un recreo, “Petiso, me parece que ya bancaste bastante con Fulano, dejáme ir a mi y vos descansas un tiempo”, me lo dijo como la cosa más natural del mundo, estoicamente.

En la cárcel trató por todos los medios que los más jóvenes nos interesáramos por la teoría, nos recomendaba textos, libros, apuntes y luego nos invitaba en algún recreo a intercambiar sobre lo leído. En este sentido hizo docencia, formó militantes, de aquellos jóvenes idealistas contribuyó en gran medida a formar hombres con convicciones.

“Comprometido en la lucha por la tierra, esa tierra que, como él decía, “al igual que el agua, el aire y la luz del sol, no tiene dueño”. “La tierra no se mendiga. Se gestiona y, si no la dan, se toma”, sostenía. Dedicó la mayor parte de su vida a vivir y contribuir desde el llano a la formación de la conciencia revolucionaria de masas sin especulaciones, sin sacar cuentas, dejando de lado su propia vida para dedicarla a los demás.

Fue organizador de las marchas cañeras a Montevideo, con una capacidad como pocos de conducción de ese colectivo tan problematizado por una vida llena de privaciones y objeto de una brutal explotación. Trabajó para la construcción de una policlínica al servicio de los trabajadores. Incondicional compañero del Bebe Sendic, desde aquel primer Coordinador”

(Víctor Braccini y Mariela Wins. Bella Unión. La Diaria 25.08.2017)

El “Estoico”, por su pasado juvenil en la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), también debió aguantar pesadas críticas acerca que había vuelto a ser “bolche “, y las aguantó estoicamente, jamás reaccionó ante estas terribles críticas. Era tupa, estaba preso por tupa, siguió militando con Sendic (el Bebe) en el Movimiento por la Tierra y Contra la Pobreza como tupa y como tupa estoicamente se fue a la vanguardia de quien sabe que otra marcha por la “Tierra y con Sendic”.

“Le juro que si se ensaña muerte

Con mi corazón

El día que me caliente

Entro a perseguirla yo

Con quien,

Con quien se moja la muerte

Que nunca,

Que nunca chupa con migo

Y amigo de buena vida

No le importa ni un comino

La muerte andaba rondando

Quien sabe donde andará

No me dejes alegría

No te vallas vida mía

QUE ESTA PUTA VIEJA Y FRIA NOS TUMBA SIN AVISAR”

(La Muerte. José Carbajal. El Sabalero)

