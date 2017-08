Compartir Tweet



Un día después de la comentada final de 100 metros del Mundial de Atletismo -que quedará en la historia por haber sido la última prueba individual en la que compitió Usain Bolt y, especialmente, porque perdió por única vez-, el público londinense expresó su rechazo contra Justin Gatlin, vencedor de la prueba, durante la ceremonia de entrega de medallas.

A los seguidores del atletismo no les cayó nada bien que quien impidió el broche de oro a la impresionante carrera del “Rayo” jamaiquino haya sido un atleta cuyo nombre estuvo vinculado al dopaje en más de una ocasión. Bien claro lo dejaron durante la ceremonia de premiación que tuvo lugar durante la víspera. Cuando los parlantes anunciaron el nombre del estadounidense, prácticamente todo el estadio lo abucheó (lo que ya había sucedido previo a la final).

Para los desmemoriados, Gatlin fue suspendido desde 2006 a 2010, y muchos consideraron entonces que la sanción debió ser de por vida. Al parecer, quienes estuvieron en el imponente estadio inglés opinan del mismo modo.

Malos recuerdos

Desde hace muchísimos años, Justin Gatlin es uno de los exponentes más importantes del atletismo norteamericano y mundial. Sin embargo, pasó casi toda su carrera a la sombra de Bolt, pero también de un adversario mucho más peligroso: el dopaje.

El primer incidente data de 2001, cuando dio positivo por anfetaminas. Entonces alegó que tomaba el medicamento que la contenía desde niño, pues padece déficit de atención.

El golpazo más fuerte llegó en 2006, cuando dio positivo por testosterona, que es algo así como el producto referencia de los velocistas tramposos. Le echó la culpa a un masajista, pero las autoridades fueron impiadosas y lo sancionaron por ocho años.

Tras mostrarse arrepentido y colaborar en diversas ocasiones con la entidad que lo sancionó con dureza, la sanción se le redujo a cuatro años, y desapareció del mapa entre 2006 y 2010. Hasta ayer, no había a ser título de una noticia.

“Es todo tan irreal. Usain ha conseguido tanto en nuestro deporte que ha inspirado a otros como Coleman para competir. Me ha dicho: felicidades, te lo has merecido. Él sabe bien lo mucho que he trabajado para esto”, manifestó el vencedor que, si bien no tiene respaldo popular, tiene motivos para celebrar.

“Me mató la salida”

La cara de Usain Bolt en el momento de la premiación se pareció poco a la que parecía estar pegada eternamente a su rostro. En esta ocasión, se mostró más serio que de costumbre, cosa esperable de un hombre para quien no estar en el primer puesto del podio es algo extraño.

Cuando subió al tercer peldaño y se colgó la medalla de bronce, el estadio lo ovacionó intensamente. Luego, en su cuenta de Twitter, el jamaiquino posó más feliz con la medalla (ver foto), y escribió un lacónico mensaje: “Extra especial. ¡Gracias!”.

Además, el hombre más rápido que el mundo haya visto brindó su punto de vista sobre los motivos que le impidieron quedarse con la victoria en su última carrera de 100 metros llanos.

“La salida me mató. Normalmente mejoro con el pasar de las rondas pero eso no llegó. Y el hecho de no tenerlo (una buena salida), explica por qué perdí”, manifestó el “Rayo” durante una charla con la BBC.

Por último, el legendario atleta destacó el magnífico trato que le dio el público, cosa que se repite en cada competencia de la que participa. “Fue hermoso, sabía que el público me apoyaría”, dijo quien logró transformarse en uno de los deportistas más importantes de la historia.