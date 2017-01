Furioso, el presidente electo estadounidense, Donald Trump, rechazó por “mentiroso” un dossier sobre sus relaciones con Rusia y con detalles personales de un viaje a Moscú, que puede poner en jaque su mandato.

Cuando faltan solo nueve días para su llegada a la Casa Blanca, Trump es blanco de acusaciones no verificadas de lazos con el Kremlin para ganar la elección contra la demócrata Hillary Clinton, además de otras que aseguran que Rusia posee material sexual que podría comprometerlo y servir para chantajearlo.

“Son todas noticias falsas. Son cosas mentirosas. Nunca sucedió”, dijo Trump en su primera conferencia de prensa como presidente electo, que se celebró en su Torre Trump y duró exactamente una hora. “Un grupo de opositores se juntó, gente enferma, y produjeron esa basura”, denunció.

Varios jefes de inteligencia se reunieron el viernes pasado con Trump y le entregaron un resumen de dos páginas sobre estas informaciones, potencialmente vergonzosas pero que no han sido verificadas, informaron CNN y The New York Times citando a funcionarios sin identificar familiarizados con el encuentro.

Trump acusó a las agencias de inteligencia de Estados Unidos de filtrar a la prensa el dossier completo de 35 páginas, que ha circulado en Washington durante semanas. “Creo que es muy triste cuando informes de inteligencia se filtran a la prensa. Creo que es muy triste. Primero que nada, es ilegal”, afirmó. “Es escandaloso”. Inmediatamente la Casa Blanca afirmó que sus críticas a la inteligencia estadounidense están “profundamente equivocadas”.

Antes, en Twitter Trump había dicho que era víctima de “una caza de brujas” y preguntó: “¿Estamos viviendo en la Alemania nazi?”. Negó tener negocios con Rusia o en Rusia.

El dossier

El resumen entregado a Trump -y al presidente saliente Barack Obama- se basa en 35 páginas de memos rusos fechados entre junio y diciembre de 2016.

Fue publicado en su totalidad únicamente por BuzzFeed, generando una fuerte polémica mediática porque no ha sido corroborado por ninguna fuente oficial.

“Es francamente indignante y altamente irresponsable para un blog de izquierda que fue abiertamente hostil a la campaña del presidente electo publicar informaciones muy salaces y totalmente falsas en internet a solo días de que preste juramento”, dijo el portavoz de Trump, Sean Spicer, en el inicio de la rueda de prensa.

Trump dijo asimismo que Buzzfeed es “una pila de basura fracasada” y advirtió que “sufrirá las consecuencias”.

Un memorando alude a la existencia de un vídeo de carácter sexual filmado clandestinamente por los servicios rusos durante una visita a Moscú en 2013.

El documento, redactado por un exagente del contraespionaje británico considerado creíble por los servicios estadounidenses, menciona también a supuestos intercambios de informaciones durante varios años entre Trump y su entorno, y el Kremlin, en ambas direcciones. Moscú rechazó categóricamente las acusaciones.

“El Kremlin no tiene informes comprometedores sobre Trump”, dijo el miércoles a la prensa el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dimitry Peskov, quien afirmó que esas alegaciones pretenden “minar las relaciones bilaterales” entre Washington y Moscú. “Es una total falsedad”, añadió.

Piratas varios

La inteligencia estadounidense concluyó tras la elección del 8 de noviembre que Moscú interfirió en la elección presidencial, pirateando los servidores de la campaña demócrata, para ayudar a Trump y contribuir a la derrota de Clinton.

Trump admitió que Moscú podría haber llevado a cabo ese ‘hackeo’. “Sobre el pirateo, creo que fue Rusia, pero también creo que hemos sido pirateados por otros países, otras personas”, dijo.

No obstante, apuntó que “si a Putin le gusta Donald Trump, considero eso como una ventaja, no como un lastre, porque tenemos una relación horrible con Rusia”.

En el Senado, el candidato de Trump para liderar el departamento de Estado, Rex Tillerson, considerado cercano a Putin, mostró cautela. “Probablemente nunca seremos amigos” con Rusia, dijo el expresidente de ExxonMobil durante su audiencia de confirmación ante una comisión del Senado.

“No tenemos los mismos valores”. “Mientras Rusia busca respeto y relevancia en la escena mundial, sus recientes actividades han faltado el respeto a los intereses estadounidenses”, sostuvo Tillerson.

La tasa de aprobación de Trump se deteriora a medida que se acerca el 20 de enero, día en que asumirá el poder.

Según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, un 52% de sus votantes cree que Trump será un líder “no tan bueno” o “malo”, y un 51% considera que está haciendo un mal trabajo como presidente electo.