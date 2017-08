Compartir Tweet



Los millones mueven al deporte más popular del mundo. Se vio tras el paso de Neymar al PSG. ¿Quiénes son los magnates que controlan la actividad? Desde Rusia, China, Medio Oriente y Estados Unidos vuelan los billetes. Eso sí, hay clubes que se resisten al aterrizaje de sus fortunas.

Debido al fichaje de Neymar, su nombre asomó de inmediato: Nasser Al-Khelaifi (43). Empresario, en su vida siempre ha estado ligado al deporte porque fue tenista. De hecho, es el presidente de la Federación de Tenis de Qatar. En octubre del 2011 se transforma en el nuevo mandamás del PSG, el primero no francés de la historia del club. Además, es el presidente de la cadena de TV Bein Sports, filial de Al Jazeera. En 2016, L’Equipe lo denominó como “el hombre más poderoso del fútbol francés”. Su fortuna se estima en 12.000 millones de euros.

Al-Khelaifi forma parte del grupo de equipos que son liderados por multimillonarios. Su principal competencia en la Ligue 1 también tiene el suyo. El empresario y filántropo ruso Dimitri Rybolovlev es el dueño del Monaco desde 2011. Su fortuna la desarrolló tras la caída de la Unión Soviética, desde las minas de potasio. Esto le valió ser conocido como “el rey de los fertilizantes”. Uno de los datos más sabrosos de su vida es que en 2014, luego de su divorcio, tuvo que pagarle aproximadamente 3.200 millones de euros a su exesposa, en el que se considera como la separación más cara de la historia. En ese mismo año, su fortuna estaba estimada en 7.200 millones de euros (US$ 8.400 millones, al cambio de hoy).

El medio hermano del presidente de Emiratos

El poder del dinero también seduce en Inglaterra. En ese sentido, el Manchester City marca la pauta, dominado por el jeque Mansour bin Zayed al Nahyan (46), más conocido como Sheikh Mansour. Miembro de la familia gobernante de Abu Dhabi, es el medio hermano del presidente de Emiratos Árabes, Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Ha formado un conglomerado de clubes bajo el holding City Football Group, fundado en 2014, que también tiene al New York City (EE.UU.), Melbourne City (Australia), Atlético Torque (Uruguay) y Yokohama Marinos (Japón).

City Football Group (CFG) es una compañía empresarial que se creó en 2014 para gestionar todos los negocios relacionados con el fútbol que hasta el momento había producido la compañía hermana Abu Dhabi United Group, que nació en 2008 para comprar el Manchester City. Ahora mismo, esta sociedad tiene un 87% de la propiedad de City Football Group, mientras que el resto pertenece a capital chino.

Actualmente, CFG posee activos de hasta cinco clubes, siendo al 100% de su propiedad el propio Manchester City, el Melbourne City y el Torque de nuestro país, mientras que posee un 80% del New York City y un 20% del Yokohama Marinos japonés. Fuera de la propiedad, el grupo CFG también ha firmado varios acuerdos de patrocinio con la Federación de Ghana (país en la que también patrocina la academia futbolística Right to Dream), Long Island Rough Riders (PDL americana), San Antonio FC (USL americana, como filial del New York City) y Atlético Venezuela. Además posee acuerdos de colaboración con el NAC Breda holandés desde el 2016 y con el Girona FC desde 2015.

En abril de este año el City Football Group extendió sus tentáculos al fútbol uruguayo al invertir en el Torque, de la Segunda División. La intención de la organización es “invertir en el fútbol uruguayo, no solo en términos de infraestructura, sino en entrenamiento, liderazgo ejecutivo, academias juveniles y el primer equipo”. El CFG escogió como gerente general al dirigente Luis Bruno, quien años atrás estuviera a cargo de la comisión de contrataciones de Nacional.

La familia del Manchester City se agrandó y llegó a Cataluña. El City Football Group, consolidó su pacto con el Girona, que se estrenará en Primera División. La relación de amistad, como la denominan las dos partes, o si se quiere una alianza extraoficial, comenzó en la temporada 2015- 2016.

El intermediario en la operación fue Pere Guardiola, hermano del técnico del City, cara visible de Media Base Sports, empresa de representación de deportistas —Andrés Iniesta, Luis Suárez, Sergio Llull—, que pertenece a Mediapro. Pere Guardiola le propuso al City acercarse al Girona. Una relación que el City Football Group quiere hacer más fuerte hasta el punto de convertirse en accionista del club. Y es que TVSE no cuenta con el capital suficiente para sostener al equipo en Primera porque el club necesita ampliar la capacidad del estadio, hacer una ciudad deportiva y reforzar la plantilla, una tarea para la que se ofrece el Manchester City.