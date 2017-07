Compartir Tweet



El conductor y animador Daniel Ricardo Carias, más conocido como “la Tota Santillán” sufrió un brote psicótico y era víctima de una depresión aguda al momento de ser detenido por “tentativa de hurto” en un local de ropa de Buenos Aires el viernes pasado.

Así lo revelaron fuentes policiales consultadas luego de que la “Tota” fuera revisado por un médico legista y luego de someterse a una consulta interdisciplinaria. El animador fue aprehendido el viernes a la noche en un confuso episodio en el que el empleado de un bazar lo acusó de querer llevarse la mercadería sin pagar.

Luego, el referente de la música tropical se habría resistido a la detención, por lo que el hecho fue caratulado como “tentativa de hurto y resistencia a la autoridad”, dos acusaciones que son excarcelables. Tras el arresto, el abogado defensor del conductor indicó que La Tota “está en un centro de asistencia psiquiátrica” a causa de un “brote psicótico” y permanecería allí por lo menos un mes.

El animador mantiene un conflicto con Sol Fiasche, madre de sus hijas Camila, de 6 años, y Mía, de 5. El abogado y amigo del conductor Roberto Casorla advirtió que el forcejeo con la Policía se produjo luego de que el conductor no pudiera responder a un pedido de la autoridad por un impedimento físico.

“La Policía llegó en segundos. Le pidieron por favor que pusiera los brazos detrás. Él tiene un brazo fracturado, por un accidente con un cuatriciclo. De la manera que pudo, él les dijo que no podía poner el brazo detrás. Eso fue tomado como una falta de colaboración”, precisó el abogado. Casorla agregó que “ese episodio provocó un forcejeo y ese forcejeo generó que se rompiera un espejo retrovisor del móvil”, al tiempo que indicó que “eso demuestra que él nunca rompió un patrullero, como se dijo”.

La detención de la “Tota” se produjo el viernes pasado cuando el animador se dirigió a la caja de un local de ropa y según el dueño, dijo: Que te lo pague Jorge Macri (intendente de l azona donde vive) , que me debe plata . “Se quería ir, nosotros le dijimos que no, pero no podíamos pararlo. Entonces, la cajera llamó a la patrulla y la Policía vino enseguida”, sostuvo Marcelo Musolino al canal Crónica.

Por su parte, Jorge Fiasche, exsuegro de “Santillán”, sostuvo que esta situación “va a ser un alivio” para su familia.”La nenas van de un psiquiatra a otro porque no entienden que papá le pegaba a mamá, y todo ese sufrimiento que no se terminaba nunca. Yo tomé la decisión de salir a contar cómo son las cosas y tengo los expedientes que avalan lo que digo. El dolor era insoportable para mi hija y mi familia”, contó.

“En una oportunidad cuando él se lleva a una de las nenas estando mal, manejaba muy rápido y mi hija no supo nada por tres días. Yo le decía que tenía que tener paciencia porque era el padre. Y ahora tenemos mucha culpa como familia porque nunca le dimos a ella la confianza para que nos cuente todo lo que pasaba y aguantaba por sus hijas”, agregó. Además, recordó cuando su hija, sin contar nada, “entró a declarar a las 9:00 de la mañana y salió cerca de las 10 de la noche con una medida perimetral de no acercamiento por peligrosidad de la Tota “.

“Recién nos enteramos cuando nuestra hija nos mandó un email pidiendo perdón por no contarnos que muchas veces él la había vulnerado, golpeado de todas las formas posibles”, agregó Fiasche.