La cantante estadounidense Bonnie Tyler se presentará en un crucero de la línea Royal Caribbean en esta jornada del 21 de agosto, día en el que la naturaleza nos deleitará con un eclipse solar en varios puntos del globoterráqueo. La línea de cruceros anunció que Tyler, quien compartirá el escenario con Joe Jonas, interpretará la melodía que la llevó a la cumbre: Eclipse Total del Corazón. Lo hará durante el eclipse.

Resalta como dato curioso que la melodía, cuya duración original es de 7 minutos, tuvo que ser cortada a cuatro para que pudiera sonar en las principales estaciones de radio de nuestro vecino país del norte. Se estima que el eclipse del 21 de agosto tendrá una duración de dos minutos y medio.

La canción sigue siendo la más exitosa de la carrera de Tyler, alcanzando el puesto #1 en los Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido. En su mayor apogeo, vendió 80.000 copias al día, y aproximadamente 8 millones de copias en total, convirtiéndose en una de las canciones más exitosas de todos los tiempos. Ganó el premio Variety Club en el Reino Unido por el mejor sencillo de 1983.La carrera de Tyler alcanzó nuevas alturas con este lanzamiento y la puso como el único artista galés en llegar al número uno en las listas Billboard de EE.UU.

La canción aparece en la película “El diario de Greg”, interpretada por Zachary Gordon. Además, aparece en el primer tráiler del popular videojuego Battlefield 4 “Fishing in Bakú”, en el comienzo de éste.También aparece en la primera temporada de la exitosa serie Glee.

Existen tres versiones de la canción de Bonnie Tyler con tres duraciones diferentes. La versión original de la canción, en Faster Than the Speed of Night, dura algo más de siete minutos. Así, se lanzó una versión editada más corta que es la que suena comúnmente, todavía hoy, en las emisoras radiofónicas y que dura unos cuatro minutos y medio al eliminar la tercera estrofa y acortar el fade-out final. Una tercera versión es la usada en el videoclip, que dura un minuto más que la radiofónica, con la tercera estrofa recortada igualmente, pero con el final menos recortado que la versión radio.