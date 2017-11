Compartir Tweet



Quedan las últimas entradas a la venta en red Abitab para ser parte de “El Delirio”, un espectáculo multidisciplinario, con tango aéreo, acrobacia, ballet, tango escenario, audiovisual, música… Un mega montaje realizado a dos niveles que dialogan entre sí: uno audiovisual a través de una película en cine mudo (protagonizada por el actor uruguayo Roberto Suárez) narra las circunstancias de la vida del creador de La Cumparsita Gerardo Matos Rodríguez y transmite de forma lúdica la información al espectador sobre los diferentes actos; otro escénico, en el terreno de la interpretación donde se propone una dinámica sorprendente, por su contenido, su estética y por la participación de varios géneros musicales que complementan la historia.

En diálogo con Republica Radio (lacatorce10), Jorge Navratil director de la división promoción cultural de la Intendencia de Montevideo y Sebastián Bednarik de la productora audiovisual Coral Cine brindaron detalles del mega espectáculo que se realizará este sábado a las 21 hs . “La IM con todo el tema tango está impulsando políticas de asesoramiento, enriquecimiento y proyección de la actividad tanguera tanto para los ciudadanos como a nivel turístico porque consideramos que es una fuente de trabajo y de proyección de la ciudad y del país a nivel turístico”, explicó Navratil.

El jerarca recordó que las celebraciones para poner en valor el tango y La Cumparsita comenzaron en 2016 con un gran concierto de la orquesta filarmónica en el marco de “Bienvenida Cumparsita” y desde ahí hasta la fecha se han desarrollado una serie de actividades y conciertos en toda la ciudad, exposiciones en fotogalerías hasta ahora con el “Montevideo Cuna de la Cumparsita”.

La propuesta de El Delirio fue catalogada por Navratil como un gran aporte para la cultura. “Es un área donde tenemos que conjugar la actividad publica y privada y poner en valor el patrimonio tanguero”.

El espectáculo de este sábado en la tribuna Olímpica del Estadio Centenario será también para los turistas. Navratil recordó que el turismo cultural está en pleno auge a nivel internacional y esta tendencia no es ajena en Uruguay quien con este mega espectáculo El Delirio apuesta también a atraer turistas a nuestra ciudad que podrán descubrir a este emblemático tango contado a través de un mega espectáculo y en un escenario no tradicional como es el emblemático Estadio Centenario.

“Apostamos a poner en valor todo lo que pueda ser patrimonio de la ciudad, tanto el material como el inmaterial. En ese sentido La Cumparsita es una marca mundial, y estamos apostando a fortalecer el área del tango y que sea una gran propuesta para el turismo”.

La producción del espectáculo El Delirio es de Coral Cine bajo la dirección general de Andrés Varela y Sebastián Bednarik, coorganizado por la Intendencia de Montevideo.

“El aporte que haremos en este espectáculo será contar la historia de La Cumparsita y de su compositor. Sabemos que la compuso Gerardo Matos Rodríguez pero no sabemos quien fue Gerardo Matos Rodríguez, lo que nosotros encontramos fue una historia muy interesante. Nosotros venimos del cine y eso nos atrapa, fue un personaje muy interesante porque es su opera prima, la compone a los 19 años y luego muere joven. Compuso grandes tangos pero ninguno trascendió al nivel de lo que fue La Cumparsita. Lo que hacemos en el espectáculo será contar escénicamente y a través de los invitados la historia y cómo creo La Cumparsita”.

Montar un mega espectáculo de estas dimensiones con 120 artistas en escena y unas 500 personas trabajando para un show que espera 18.000 espectadores lleva un trabajo de pre-producción y logística importante. Desde Coral Cine tienen amplia experiencia en generar espectáculos de alto impacto visual y a gran escala (fueron los realizadores de la inauguración del Estadio Campeón del Siglo).

Este sábado en El Delirio, habrá un gran despliegue de pantallas como nunca antes visto en Uruguay si hablamos de un show producción 100% uruguaya. A nivel escénico habrá 120 artistas que funcionarán a nivel de ópera y no de concierto. El Delirio es una historia que comienza y no para, no habrá un conductor, no es una gala de tango, corre todo de principio a fin sin pausa, es toda una gran ingeniería que tiene que ver con la tecnología y con el formato de gran show donde los artistas realizarán ensayos parciales hasta dos días antes, fecha cuando se realizará el ensayo general. La película muda que se proyectará funcionará como hilo conductor del show.

Según adelantó Navratil, está la posibilidad que este espectáculo luego inicie una gira internacional como marca país. “Ya se está haciendo una película documental del backstage de toda la creación desde que comenzó como una idea hasta el final” agregó Bednarik.

El espectáculo El Delirio será un mega show para toda la familia, las entradas salen $650. “Estamos incentivando a que puedan ir en familia” dijo Navratil.

Artistas

120 artistas en escena, más de 200 técnicos, 18 mil espectadores, en una función única.Músicos nacionales e internacionales interpretarán diversas versiones de La Cumparsita y otros tantos tangos de Matos que serán el motor de una historia que emociona y nos identifica. Bajofondo, Ruben Rada, Hugo Fattoruso, Orquesta El Arranque, Julio Cobelli, Nicolás Ibarburu, Guzmán Mendaro, Polly Rodríguez, Malena Muyala, Maia Castro, Cuareim 1080, Tabaré Leyton, Francis Andreu y Ricardo Olivera.

La compañía de tango aéreo de Brenda Angiel, tango escenario dirigido por Mora Godoy, la bailarina uruguaya María Noel Sciuto junto a Ricardo Fleitas y el BNS Ballet Nacional Sodre.